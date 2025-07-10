Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Bursa OSB) 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Bursa OSB’nin 2024 yılı hesapları ibra edildi.

Abdullah Bayrak’ın Divan Başkanlığı, Osman Yıldız ile Özgür Şahin’in de Divan Kurulu Üyeliği yaptığı Genel Kurula, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ve Bursa OSB üyeleri katıldı.

Bursa OSB’nin 14. Genel Kurulu açılışında konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “Ülkemizin ilk organize sanayi bölgesi olarak bu sene kuruluşumuzun 64. yılına ulaşmış bulunuyoruz. İlk olma özelliğimiz ile bizden sonra kurulan bütün OSB’lere örnek olduk, örnek olmaya devam ediyoruz. Bu bizlere elbette büyük sorumluluk getiriyor” dedi.

"Yeşil OSB ünvanını aldık"

Başkan Durmaz, "Bu dönem, Bursa OSB olarak ‘Yeşil OSB’ unvanını aldık. Çevre hassasiyetlerine büyük önem veriyor olmamızı, bölgemizde havayı, suyu, toprağı kirletmeden üretim yapıldığını belgelendirdik. Bütün firmalarımızı ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

"Bugün itibarıyla elektrikten suya ve yollara kadar bütün altyapı çalışmalarını tamamlamış, sürekli bakımları yapılan bir bölge durumundayız. Bunları yaparken üye ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmaya gayret ediyoruz" diyen Durmaz, yürütülen kümelenme projeleriyle bölge sanayicilerine yeni ufuklar açıldığını dile getirdi.

Başkan Hüseyin Durmaz ayrıca, 40 ülkeden güçlü otomotiv firmalarının katılımıyla Bursa OSB’nin ev sahipliğinde Türkiye’de beşinci kez düzenlenen Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu’nun başarıyla tamamlandığını da sözlerine ekledi.

"Afet ve acil yöneticiliği birimini hayata geçirdik"

Son olarak bölgede yeni bir birimin hizmete açıldığını belirten Durmaz, "Güvenliği ve sürdürülebilirliği öncelikli gören anlayışla, olası afet ve acil durumlara karşı daha hazırlıklı, hızlı ve etkili bir müdahale sistemi kurmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yöneticiliğimizi hayata geçirdik. Bu yöneticiliğin temel hedefi; afet ve acil durumlara ilişkin tüm süreçleri planlı, sistematik ve profesyonel bir şekilde yönetmektir. Bizlere olan güveninizle bu çalışma döneminde de faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.