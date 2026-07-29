Bursa sanayisinde 13 OSB risk altında

Bursa sanayisinin deprem riski, Bursa Teknik Üni­versitesi (BTÜ), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Japon­ya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle düzenlenen "Kahramanmaraş Depreminden İş Sürekliliğine İlişkin Çıkarı­lan Derslerin Bursa'ya Yansıma­sı" seminerinde masaya yatırıldı.

Kahramanmaraş depremlerin­den elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, Bur­sa'daki organize sanayi bölge­lerinin deprem dayanıklılığı ve üretimin sürdürülebilirliği açı­sından dikkat çeken sonuçlar paylaşıldı.

Seminerde konuşan JICA Tür­kiye Ofisi Program Sorumlusu Aylin Çelik Korkut, yaklaşık üç yıldır Bursa Büyükşehir Beledi­yesi ile yürütülen "Dirençli Bur­sa Projesi" kapsamında yalnız­ca fiziksel altyapının değil, ken­tin ekonomik dayanıklılığının da ele alındığını söyledi. Bursa'nın Türkiye sanayisi açısından kri­tik bir üretim merkezi olduğuna işaret eden Korkut, olası bir dep­remde yaşanacak üretim kayıp­larının ulusal ekonomiyi ve teda­rik zincirlerini de doğrudan etki­leyeceğini vurguladı.

2 bin 666 sanayi yapısı incelendi

Seminerde risk değerlendir­me sonuçlarını paylaşan Japon uzman Dr. Masashi Inoue, Kah­ramanmaraş'taki organize sana­yi bölgelerinden elde edilen bul­guların Bursa'daki 13 organize sanayi bölgesinde yer alan 2 bin 666 sanayi yapısına uyarlandı­ğını açıkladı.

İncelemelerde ya­pı stokunun önemli bölümünün yaşına odaklandıklarını belirten Inoue, Bursa'daki sanayi yapı­larının yaklaşık yüzde 20'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildi­ğini söyledi. Deprem senaryola­rına göre 500'ün üzerinde sana­yi yapısının hasar görebileceğini belirten Inoue, en yüksek riskin Bursa, Kestel, Uludağ, İnegöl ve Mustafakemalpaşa Organize Sa­nayi Bölgeleri için öngörüldüğü­nü ifade etti.

Japan Expert Team (JET) uzmanlarından Dr. Seda Şendir Torisu ise Kahramanma­raş depremlerinin ardından üç organize sanayi bölgesi ve bir kü­çük sanayi sitesinde yapılan saha çalışmalarının sonuçlarını pay­laştı. Torisu, üretim kayıpların­da yalnızca bina hasarlarının de­ğil, makine ve ekipman zararları, ürün kayıpları, iş gücü eksikliği ve altyapı kesintilerinin de belir­leyici olduğunu söyledi.

BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan da Bursa or­ganize sanayi bölgelerinde fark­lı deprem yönetmeliklerine göre inşa edilmiş çok sayıda tesis bu­lunduğunu belirterek, özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan sa­nayi yapılarının öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.