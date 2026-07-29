Bursa sanayisinde 13 OSB risk altında
Bursa'daki 13 organize sanayi bölgesinde bulunan 2 bin 666 sanayi yapısını inceleyen Japon uzmanlar 500'ün üzerinde yapının risk altında olduğunu ortaya koydu. En yüksek riskin Bursa, Kestel, Uludağ, İnegöl ve Mustafakemalpaşa OSB'lerinde bulunduğu belirtildi.
Bursa sanayisinin deprem riski, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle düzenlenen "Kahramanmaraş Depreminden İş Sürekliliğine İlişkin Çıkarılan Derslerin Bursa'ya Yansıması" seminerinde masaya yatırıldı.
Kahramanmaraş depremlerinden elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin deprem dayanıklılığı ve üretimin sürdürülebilirliği açısından dikkat çeken sonuçlar paylaşıldı.
Seminerde konuşan JICA Türkiye Ofisi Program Sorumlusu Aylin Çelik Korkut, yaklaşık üç yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen "Dirençli Bursa Projesi" kapsamında yalnızca fiziksel altyapının değil, kentin ekonomik dayanıklılığının da ele alındığını söyledi. Bursa'nın Türkiye sanayisi açısından kritik bir üretim merkezi olduğuna işaret eden Korkut, olası bir depremde yaşanacak üretim kayıplarının ulusal ekonomiyi ve tedarik zincirlerini de doğrudan etkileyeceğini vurguladı.
2 bin 666 sanayi yapısı incelendi
Seminerde risk değerlendirme sonuçlarını paylaşan Japon uzman Dr. Masashi Inoue, Kahramanmaraş'taki organize sanayi bölgelerinden elde edilen bulguların Bursa'daki 13 organize sanayi bölgesinde yer alan 2 bin 666 sanayi yapısına uyarlandığını açıkladı.
İncelemelerde yapı stokunun önemli bölümünün yaşına odaklandıklarını belirten Inoue, Bursa'daki sanayi yapılarının yaklaşık yüzde 20'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiğini söyledi. Deprem senaryolarına göre 500'ün üzerinde sanayi yapısının hasar görebileceğini belirten Inoue, en yüksek riskin Bursa, Kestel, Uludağ, İnegöl ve Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgeleri için öngörüldüğünü ifade etti.
Japan Expert Team (JET) uzmanlarından Dr. Seda Şendir Torisu ise Kahramanmaraş depremlerinin ardından üç organize sanayi bölgesi ve bir küçük sanayi sitesinde yapılan saha çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Torisu, üretim kayıplarında yalnızca bina hasarlarının değil, makine ve ekipman zararları, ürün kayıpları, iş gücü eksikliği ve altyapı kesintilerinin de belirleyici olduğunu söyledi.
BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan da Bursa organize sanayi bölgelerinde farklı deprem yönetmeliklerine göre inşa edilmiş çok sayıda tesis bulunduğunu belirterek, özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan sanayi yapılarının öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.