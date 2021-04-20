Bursa’da bilişim ekosistemi kurulacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul, özellikle gençlerin bilişim alanındaki projelerinin desteklenmesi, startupların oluşması, iş birliği yapabilecek kurum ve kuruluşların da ekosistem içine dahil edilmesi gibi projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Göreve yeni gelen BİSİAD Başkanı Doğrul, planladıkları projeleri DÜNYA’ya anlattı.

Doğrul, “Dernek olarak KOSGEB ve BEBKA gibi kurumlara başvuru öncesinde güvence altına aldığımız projeleri değerlendirerek eksiklerinin tamamlanması ve başvuru süreçlerinde mentörlük ve koçluk hizmeti vermeye başlayacağız. Doğru projeler startup haline dönüşerek destek bulabilir, birbirini tamamlayabilecek projeler bir araya getirilerek yeni iş birlikleri oluşabilir. Bursa’da bilişim konusunda bir ekosistem oluşmasını hedefliyoruz.” dedi. Avrupa Birliği (AB) bilişim projelerinde yer almayı hedeflediklerini anlatan Doğrul, “Yeşil Mutabakat ve benzeri başlıklardaki fırsatları hep beraber değerlendireceğiz. Devletin yazılım yapmaması konusuna karşı duruşumuz devam edecek. Akıllı şehircilik uygulamalarında yerli firmaların tercih edilmesi ile ilgili baskı unsuru olacağız. Devlet bizi yanına almalı ve birlikte geliştirme yapmalıyız.” açıklamasını yaptı.

Özel çocuklara özel okul projesi

Bursa’ya bilişim alanında hizmet verecek bir özel okul kurmak için harekete geçtiklerini belirten Doğrul, “Yetenekli çocukları bir havuzda toplayabileceğimiz ve bilişime özel eğitim verecek bir okul planlıyoruz. Çocukları dersler, notlar, sınavlarla boğmadan dünyanın en iyi beyaz hackerlarını, yazılımcılarını, veri analistlerini yetiştirebiliriz. Dünyadaki eğitim trendi de özel yeteneklerin geliştirilmesi yönünde evriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na talebimizi ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor.” diye konuştu. “Veri artık petrolün yerini aldı” diyen İdris Doğrul; veri analistliği, büyük veri uzmanlığı, proses otomasyon, bilgi güvenliği uzmanlığı, veri tabanı ağ uzmanı, siber güvenlik, blockchain gibi alanların yeni gelişecek meslekler olarak öne çıktığına vurgu yaparak gençlerin bu alanlara yönlendirilmesinin öneminin altını çizdi. İdris Doğrul, bu kapsamda meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerle projeler yürüteceklerini açıkladı.

“KOBİ’lerin dijitalleşme seviyesi endüstri 2.5”

KOBİ’lerin dünyada yaşanan dijital dönüşüme uyum sağlamakta zorlandığını kaydeden İdris Doğrul, firmaların yerli yazılım kullanarak rekabet güçlerini artırabileceklerini savundu. Doğrul, şunları söyledi: “Yüzde 70’in üzerindeki KOBİ’de dijital dönüşüm endüstri 2.5 seviyesinde. Ne yazık ki yabancı yazılım kullanıldığında üretim safhaları tamamen yabancı kaynaklar tarafından takip edilebilir hale geliyor. Donanım almakla iş bitmiyor. Yazılım almak ve yerli yazılım kullanmakla ilgili hareket etmek gerekiyor. Bursa’da çok güzel yerli yazılım yapan, yazılımlarını ihraç eden firmalarımız var.”

Siber saldırılar sanayi firmalarını hedef alıyor

Son aylarda Türkiye’nin ciddi bir siber saldırı tehdidi altında bulunduğuna işaret eden İdris Doğrul, özellikle sanayi firmalarının hedef alındığını, son olarak Bursa’da üç büyük firmanın saldırılar nedeniyle yüksek bedeller ödemek zorunda kaldığını söyledi. Bu tip saldırıların uluslararası hukukta henüz bir karşılığının bulunmadığına dikkat çeken Doğrul, “Büyük bir boşluk var. Bu saldırıların özellikle verisi kıymetli olan sanayi firmalarına artarak devam edeceği öngörülüyor. Tüm firmaların bir siber güvenlik testi yaptırmaları gerekiyor. Açıkları bulup iyileştirmeler yapılmalı. Türkiye’deki firmaların yaklaşık yüzde 40’ı verilerini kaybederlerse yüksek maliyetlerle karşılaşacaklarının farkında değiller.” değerlendirmesini yaptı.

Bu ay içinde yapılan genel kurulun ardından İdris Doğrul başkanlığında yeni kurulan BİSİAD yönetiminde Nesrin Erdem, Hüseyin Ocağışen, M. Serkan Aksoy, Yiğit Kiremitçi, Cemil Fidanlıgül, Zuhal Soyaslan, Ömer Kılınç, Tanser Çobanoğlu yer aldı.