“Bursa'da bilişim ekosistemi oluşmasını hedefliyoruz”

BURSA (DÜNYA) - Yeni dönemde bilişimin tüm sektörlerin en önemli çözüm ortağı olduğuna işaret eden Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, Bursa’da bilişim ekosisteminin kurulması için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Bu kapsamda üniversiteler, STK’lar ve odalarla yakın ilişki içinde olduklarına işaret eden Doğrul, “İş modellerinde, yapay zeka uygulamalarında, veri okumada, siber güvenlik de, e-ticaret alanında, eğitimde, IOT teknolojilerinde, tarımda, sanayide, sağlıkta, finansta, kamuda, hukukta, kısacası tüm sektörlerde bizler varız. Bunun için Bursa’da bilişim ekosistemi, yazılım, bilişim sektörü diyoruz. Bursa’da faaliyet gösteren bilişim firma sayısı 860, faal olan sayımız 637’dir. Bu firmaların 315’i yazılım sektöründe, 69 donamım, 13 servis, 240 adet de diğer alanlarda hizmet veren firmamız bulunuyor. Bursa’da bilişim Ar-Ge merkezi sayımız 6. Bu sayının artması için çalışıyoruz. Türkiye’nin milli ve yerli olmasının yolu bilişim sektörünün donanım ve yazılım ayırmadan güçlenmesi ve ilerlemesine bağlıdır” dedi.

“Sektör, Yeşil Mutabakat’tan pozitif etkilenecek”

Yeşil Mutabakat’ın önemine de işaret eden İdris Doğrul, yeni dönemde bu hareketten pozitif etkilenecek sektörün bilişim sektörü olduğuna değindi. Doğrul, “Yeni dönemi iyi anlamak ve şekillenen dünyada ülkemizi en iyi şekilde uyumlamak zorundayız. Bursa’nın Yeşil Mutabakat’ı, yeni dönemi tam anlamı ile anladığını düşünmüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeşil dönüşüm yol haritası raporunda Türkiye’ye biçilen rolü detayları ile görüyoruz. Ancak bilişim sektörü bu raporda yer almıyor. Bilişim, ister meslek lisesi olsun, ister yüksekokullar, mühendislikler olsun müfredat sarmalından çıkarılmalıdır. Bursa özelinde bakacak olursak kurumlarda bilişim konularında yetkililerin bilişime hakimiyetleri zayıf, fakat fikirleri fantezi. Kurumlar bilişim ile fark yaratmak isterler iken reklam ötesine geçmeyen faaliyetler içindeler. Verileri yok ve bunları sadece ‘1 milyon yazılımcı gibi’ sayısal değerlendiriyorlar” diye konuştu.