Bursa’da dijital taksi uygulaması hayata geçirildi

Nezaket ÇETİN

Bozbey, “Bu sistem Bursa genelinde yaygınlaşmalı. Esnaf bizim için önemli, onların evine ekmek götürmesi için yanındayız. Esnaf ortadan kalkarsa kentin ekonomisi çöker. Kaçak taksiye asla izin vermeyeceğiz” dedi. Bozbey ayrıca durakların şahıslara değil esnafa ait olması gerektiğini belirterek, taksici ve dolmuşçuların kentin tanıtımı açısından da kritik rol oynadığını ifade etti.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır ise uygulamanın şehre ve esnafa büyük katkı sağlayacağını söyledi. Çakır, “Vatandaşlar artık mahallesindeki duraktan kolayca taksi çağırabilecek, taksiciler de müşteri bulma sıkıntısı yaşamadan mevcut düzen içinde hizmet verecek” dedi.

Uygulamada komisyon yok

Uygulamanın müşteri ve taksiciden hiçbir komisyon almadığını dile getiren Çakır, bu sayede esnafın kazancını eksiksiz elde ederken vatandaşların da ek bir ücret ödemeden hizmet alabileceğini kaydetti.