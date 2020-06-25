Bursalı bebe ve çocuk giyim üreticileri yaz sezonunu uzatıyor

25 Haziran 2020

Zehra ORUÇ-BURSA

Pandemi nedeniyle yazlık sezon ürünlerini stokta tutmak zorunda kalan Bursalı bebe ve çocuk giyim üreticileri, koleksiyon satışını Kurban Bayramı’na kadar devam ettirme kararı aldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sektörün en çok satış yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kayıp geçirdiklerini anımsatan Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, “4 Mayıs itibarıyla Ramazan Bayramı öncesi bir hareketlilik yaşadık. Sektörümüze umut oldu. Bayramdan sonra da Vişne Caddesi’ndeki mağazalarımızda hareketlilik devam ediyor” dedi.

Öte yandan, pandemi nedeniyle mağazaların kapalı olmasıyla bu yılki ilkbahar-yaz sezonu ürünlerinin satışlarının çok az yapıldığına dikkat çeken Yıldız, yazlık sezonun bu yıl Kurban Bayramı’na kadar talep göreceğini öngördüklerini söyledi. Yıldız, “Üretim olarak firmalar sonbahar-kış sezonunun üretimine başladı; ancak normalde satış olarak da bu tarihlerde sezon ürünlerin bitmesi gerekirdi. Pandemi nedeniyle satışlar sekteye uğradı. Kurban Bayramı’na kadar ilkbahar-yaz sezon ürünlerin satışı devam edecek” diye konuştu.

Maske sonbahar ve kış koleksiyonlarına da girecek

Sektörde bazı firmaların maske üretimine de geçiş yaptığını kaydeden Ömer Yıldız, şu an tasarım ve üretim aşamasında olunan bebek ve çocuk giyim sonbahar-kış koleksiyonlarında maskelerin de olmasının muhtemel olacağını ifade etti.

Öte yandan alımlardaki gecikme nedeniyle yurtdışındaki mağazaların raflarının da boş kaldığını söyleyen Yıldız, bu ay itibarıyla Irak, Türk cumhuriyetleri, Kazakistan, Libya, İsrail’e ihracata başladıklarını söyledi. Yıldız, “Pandemi öncesi Vişne Caddesi’ndeki mağazalarımızdaki müşterilerin yüzde 70 ila 80’i yabancı alıcı oluyordu. Balkanlardan Avrupalılara kadar çeşitli alıcı geliyordu. Şu an bu mümkün olmadığı için ihracatımızda yeni yeni hareketlilik söz konusu” dedi.