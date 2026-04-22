Bursalı esnaf yatırımda frene basıyor

Nezaket ÇETİN

Bursa Esnaf ve Sanatkar­lar Kredi ve Kefalet Ko­operatifi (Bursa EKKK) Başkanı Bahri Şarlı, Türkiye ekonomisinin temel taşı olan esnaf ve sanatkârların finansal sürdürülebilirlik, küresel ve ye­rel zorlukların gölgesinde kritik bir süreçten geçtiğini kaydetti. Bahri Şarlı, esnafın borcuna sa­dık olduğunu ancak piyasada­ki belirsizlikler nedeniyle yatı­rım iştahının azaldığına dikkat çekti.

Yapılandırma desteği finansmana erişimi kolaylaştırdı

Yılbaşından itibaren kredi kullanımında getirilen “vergi ve sigorta borcu olmama” şartının başlangıçta bir endişe yarattığı­nı belirten Bahri Şarlı, sağlanan esnekliklerle sürecin önünün açıldığını ifade etti. Şarlı, “Es­nafımızın yapılandırma yapma­ları durumunda ‘borcu yoktur’ yazısı alabilmeleri sağlandı. Bu uygulama, krediye erişimde ya­şanabilecek tıkanıklığı gideren önemli bir kolaylık oldu” dedi.

“Öz varlığı olan bile yatırımdan kaçınıyor”

Piyasalardaki durgunluğa ve küresel risklere değinen Şarlı, yatırım iklimindeki çekimser­liği şu sözlerle özetledi: “Bugün esnafımıza ‘Cebinizde kendi öz varlığınız olsa yatırım yapar mı­sınız?’ diye sorduğumda, çoğun­luk beklemede kalmayı tercih ediyor. Yatırımın olmadığı yerde üretim ve istihdam olmaz. Pan­demi, deprem felaketi ve böl­gemizdeki savaşlar piyasaların üzerine birer yük olarak bindi. Ancak her şeye rağmen huzur ve güven ortamının korunması en büyük temennimiz.”

İmalatçı esnafa teknoloji desteği

Dijitalleşme ve sanayide mo­dernizasyonun rekabetçilik için kaçınılmaz olduğunu vurgula­yan Bahri Şarlı, imalatçı esna­fı yakından ilgilendiren makine ve ekipman kredileri hakkında detaylı bilgi verdi. Bir dönem as­kıya alınan ancak kooperatifin girişimleri ve Halk Bankası ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde yeniden aktif hale getirilen “İşyeri ve Taşıt/Maki­ne Ekipman Kredisi” (TESİS) çerçevesinde limitlerin yüksel­tildiğini duyurdu.

Şarlı, «Esnafımızın teknolo­jik altyapısını güçlendirmesi, üretim kapasitesini artırması ve güncel üretim standartlarına ulaşması için sunduğumuz ma­kine kredilerinde bugün 2,5 mil­yon TL bandına kadar destek ve­rebiliyoruz. Özellikle Bursa gibi sanayi ile iç içe bir şehirde, kü­çük esnafın modern tezgâhlara ve yeni nesil ekipmanlara ulaş­ması hayati önem taşıyor. Diji­talleşme her ne kadar odaları­mızın ana çalışma alanı olsa da biz bu dönüşümün finansman bacağını üstlenerek, yerli üreti­mi desteklemeye devam ediyo­ruz” açıklamasında bulundu.

“Esnafın kapısını kapatmayın”

Kooperatifçilik bilincinin Bursa’da çok güçlü olduğunu ifade eden Şarlı, 1952’den bu ya­na hizmet veren kooperatifin 2003 yılından bu yana 4 milyar 113 milyon TL kredi hacmine ulaştığını kaydetti. Bursa esna­fının Ahilik terbiyesiyle yetiş­tiğini ve borcuna son derece sa­dık olduğunu hatırlatan Şarlı, bu kredilerin sadece ticari bir kay­nak değil, kimi zaman bir çocu­ğun üniversite masrafı kimi za­man bir sağlık gideri için hayati bir “can suyu” işlevi gördüğünü vurguladı.

Piyasadaki en düşük maliyet­li kaynağı sunan bu kapının her zaman açık kalması gerektiğini belirten Şarlı, esnafın hangi işi yaparsa yapsın o alanda en iyisi olma iddiasını taşıması gerekti­ğini ifade etti. Türkiye’nin TSE belgeli tek kooperatifi olarak ka­lite standartlarını en üst sevi­yede tuttuklarını belirten Şarlı, işine sahip çıkan ve kaliteyi oda­ğına alan esnafın her türlü zor­luğu aşarak başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.