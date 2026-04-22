Bursalı esnaf yatırımda frene basıyor

Bursa EKKK Başkanı Bahri Şarlı, finansmana erişimdeki kolaylıklara rağmen küresel belirsizlikler ve piyasalardaki durgunluk nedeniyle esnafın yatırım kararlarını ertelediğini, mevcut ekonomik koşulların üretim ve istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Nezaket ÇETİN

Bursa Esnaf ve Sanatkar­lar Kredi ve Kefalet Ko­operatifi (Bursa EKKK) Başkanı Bahri Şarlı, Türkiye ekonomisinin temel taşı olan esnaf ve sanatkârların finansal sürdürülebilirlik, küresel ve ye­rel zorlukların gölgesinde kritik bir süreçten geçtiğini kaydetti. Bahri Şarlı, esnafın borcuna sa­dık olduğunu ancak piyasada­ki belirsizlikler nedeniyle yatı­rım iştahının azaldığına dikkat çekti.

Yapılandırma desteği finansmana erişimi kolaylaştırdı

Yılbaşından itibaren kredi kullanımında getirilen “vergi ve sigorta borcu olmama” şartının başlangıçta bir endişe yarattığı­nı belirten Bahri Şarlı, sağlanan esnekliklerle sürecin önünün açıldığını ifade etti. Şarlı, “Es­nafımızın yapılandırma yapma­ları durumunda ‘borcu yoktur’ yazısı alabilmeleri sağlandı. Bu uygulama, krediye erişimde ya­şanabilecek tıkanıklığı gideren önemli bir kolaylık oldu” dedi.

“Öz varlığı olan bile yatırımdan kaçınıyor”

Piyasalardaki durgunluğa ve küresel risklere değinen Şarlı, yatırım iklimindeki çekimser­liği şu sözlerle özetledi: “Bugün esnafımıza ‘Cebinizde kendi öz varlığınız olsa yatırım yapar mı­sınız?’ diye sorduğumda, çoğun­luk beklemede kalmayı tercih ediyor. Yatırımın olmadığı yerde üretim ve istihdam olmaz. Pan­demi, deprem felaketi ve böl­gemizdeki savaşlar piyasaların üzerine birer yük olarak bindi. Ancak her şeye rağmen huzur ve güven ortamının korunması en büyük temennimiz.”

İmalatçı esnafa teknoloji desteği

Dijitalleşme ve sanayide mo­dernizasyonun rekabetçilik için kaçınılmaz olduğunu vurgula­yan Bahri Şarlı, imalatçı esna­fı yakından ilgilendiren makine ve ekipman kredileri hakkında detaylı bilgi verdi. Bir dönem as­kıya alınan ancak kooperatifin girişimleri ve Halk Bankası ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde yeniden aktif hale getirilen “İşyeri ve Taşıt/Maki­ne Ekipman Kredisi” (TESİS) çerçevesinde limitlerin yüksel­tildiğini duyurdu.

Şarlı, «Esnafımızın teknolo­jik altyapısını güçlendirmesi, üretim kapasitesini artırması ve güncel üretim standartlarına ulaşması için sunduğumuz ma­kine kredilerinde bugün 2,5 mil­yon TL bandına kadar destek ve­rebiliyoruz. Özellikle Bursa gibi sanayi ile iç içe bir şehirde, kü­çük esnafın modern tezgâhlara ve yeni nesil ekipmanlara ulaş­ması hayati önem taşıyor. Diji­talleşme her ne kadar odaları­mızın ana çalışma alanı olsa da biz bu dönüşümün finansman bacağını üstlenerek, yerli üreti­mi desteklemeye devam ediyo­ruz” açıklamasında bulundu.

“Esnafın kapısını kapatmayın”

Kooperatifçilik bilincinin Bursa’da çok güçlü olduğunu ifade eden Şarlı, 1952’den bu ya­na hizmet veren kooperatifin 2003 yılından bu yana 4 milyar 113 milyon TL kredi hacmine ulaştığını kaydetti. Bursa esna­fının Ahilik terbiyesiyle yetiş­tiğini ve borcuna son derece sa­dık olduğunu hatırlatan Şarlı, bu kredilerin sadece ticari bir kay­nak değil, kimi zaman bir çocu­ğun üniversite masrafı kimi za­man bir sağlık gideri için hayati bir “can suyu” işlevi gördüğünü vurguladı.

Piyasadaki en düşük maliyet­li kaynağı sunan bu kapının her zaman açık kalması gerektiğini belirten Şarlı, esnafın hangi işi yaparsa yapsın o alanda en iyisi olma iddiasını taşıması gerekti­ğini ifade etti. Türkiye’nin TSE belgeli tek kooperatifi olarak ka­lite standartlarını en üst sevi­yede tuttuklarını belirten Şarlı, işine sahip çıkan ve kaliteyi oda­ğına alan esnafın her türlü zor­luğu aşarak başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DÜNYA - BURSA
Çok Okunanlar