Bursalı esnaf yatırımda frene basıyor
Bursa EKKK Başkanı Bahri Şarlı, finansmana erişimdeki kolaylıklara rağmen küresel belirsizlikler ve piyasalardaki durgunluk nedeniyle esnafın yatırım kararlarını ertelediğini, mevcut ekonomik koşulların üretim ve istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
Nezaket ÇETİN
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (Bursa EKKK) Başkanı Bahri Şarlı, Türkiye ekonomisinin temel taşı olan esnaf ve sanatkârların finansal sürdürülebilirlik, küresel ve yerel zorlukların gölgesinde kritik bir süreçten geçtiğini kaydetti. Bahri Şarlı, esnafın borcuna sadık olduğunu ancak piyasadaki belirsizlikler nedeniyle yatırım iştahının azaldığına dikkat çekti.
Yapılandırma desteği finansmana erişimi kolaylaştırdı
Yılbaşından itibaren kredi kullanımında getirilen “vergi ve sigorta borcu olmama” şartının başlangıçta bir endişe yarattığını belirten Bahri Şarlı, sağlanan esnekliklerle sürecin önünün açıldığını ifade etti. Şarlı, “Esnafımızın yapılandırma yapmaları durumunda ‘borcu yoktur’ yazısı alabilmeleri sağlandı. Bu uygulama, krediye erişimde yaşanabilecek tıkanıklığı gideren önemli bir kolaylık oldu” dedi.
“Öz varlığı olan bile yatırımdan kaçınıyor”
Piyasalardaki durgunluğa ve küresel risklere değinen Şarlı, yatırım iklimindeki çekimserliği şu sözlerle özetledi: “Bugün esnafımıza ‘Cebinizde kendi öz varlığınız olsa yatırım yapar mısınız?’ diye sorduğumda, çoğunluk beklemede kalmayı tercih ediyor. Yatırımın olmadığı yerde üretim ve istihdam olmaz. Pandemi, deprem felaketi ve bölgemizdeki savaşlar piyasaların üzerine birer yük olarak bindi. Ancak her şeye rağmen huzur ve güven ortamının korunması en büyük temennimiz.”
İmalatçı esnafa teknoloji desteği
Dijitalleşme ve sanayide modernizasyonun rekabetçilik için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bahri Şarlı, imalatçı esnafı yakından ilgilendiren makine ve ekipman kredileri hakkında detaylı bilgi verdi. Bir dönem askıya alınan ancak kooperatifin girişimleri ve Halk Bankası ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde yeniden aktif hale getirilen “İşyeri ve Taşıt/Makine Ekipman Kredisi” (TESİS) çerçevesinde limitlerin yükseltildiğini duyurdu.
Şarlı, «Esnafımızın teknolojik altyapısını güçlendirmesi, üretim kapasitesini artırması ve güncel üretim standartlarına ulaşması için sunduğumuz makine kredilerinde bugün 2,5 milyon TL bandına kadar destek verebiliyoruz. Özellikle Bursa gibi sanayi ile iç içe bir şehirde, küçük esnafın modern tezgâhlara ve yeni nesil ekipmanlara ulaşması hayati önem taşıyor. Dijitalleşme her ne kadar odalarımızın ana çalışma alanı olsa da biz bu dönüşümün finansman bacağını üstlenerek, yerli üretimi desteklemeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
“Esnafın kapısını kapatmayın”
Kooperatifçilik bilincinin Bursa’da çok güçlü olduğunu ifade eden Şarlı, 1952’den bu yana hizmet veren kooperatifin 2003 yılından bu yana 4 milyar 113 milyon TL kredi hacmine ulaştığını kaydetti. Bursa esnafının Ahilik terbiyesiyle yetiştiğini ve borcuna son derece sadık olduğunu hatırlatan Şarlı, bu kredilerin sadece ticari bir kaynak değil, kimi zaman bir çocuğun üniversite masrafı kimi zaman bir sağlık gideri için hayati bir “can suyu” işlevi gördüğünü vurguladı.
Piyasadaki en düşük maliyetli kaynağı sunan bu kapının her zaman açık kalması gerektiğini belirten Şarlı, esnafın hangi işi yaparsa yapsın o alanda en iyisi olma iddiasını taşıması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin TSE belgeli tek kooperatifi olarak kalite standartlarını en üst seviyede tuttuklarını belirten Şarlı, işine sahip çıkan ve kaliteyi odağına alan esnafın her türlü zorluğu aşarak başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.