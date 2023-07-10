Bursalı tekstilciler ihracat için Fransa’da

Premiere Vision Fuarı’nda 52’si Bursa’dan olmak üzere 210 Türk firması, Texworld Fuarı’nda ise 38’i Bursa’dan olmak üzere 97 Türk Firması stant açtı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, sektörün kalbinin attığı fuarlarda stant açan Bursa firmalarını ziyaret etti. Meclis Başkanı Ali Uğur, Paris’te düzenlenen her iki fuarın dünyanın dört bir yanından gelen önemli alıcıları buluşturduğunu söyledi.

Tekstil sektöründe Türkiye’nin ve özellikle Bursa’nın ağırlığını fuarlarda bizzat gördüklerini belirten Uğur, “Ülkemizin ihracat yolculuğuna omuz veren her bir firmamızı yürekten kutluyorum” dedi.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, yılda iki kez düzenlenen söz konusu fuarların firmaların yıllık ihracat hedeflerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “İnanıyorum ki Bursa bu tür organizasyonlara katılarak dış ticarete ve ülkemizin ihracat odaklı büyümesine istikrarlı bir şekilde katkı sağlamaya devam edecek” diye konuştu.