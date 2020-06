Bursalı tekstilciler online showroomlar kurmaya başladı

25 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT-BURSA

Salgın sonrası her sektörde olduğu gibi tekstilde de anlayışlar değişiyor. Firmalar özellikle antibakteriyel, daha fonksiyonlu tekstiller üzerinde Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşırken, tüketicilerin değişen alışkanlıkları spor kıyafetlere olan talebi artırıyor. Bu noktada üretilen ürünlerin pazarlanması önemli bir konu olarak öne çıkıyor. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Dünyadaki yeni ekonomik düzende geçmiş alışkanlıklarla iş yapmak, ihracat gerçekleştirmek gerçekçi olmaz. Şu anda herkesin iş yapma isteği var. Alıcılar bizden acil mal istiyorlar. Özellikle sanal fuarlar öne çıkacak. Ev tekstilinde de hazır giyimde de kumaş üreticileri online sunumlara başladı. Firmalar kendilerine online showroom kurmaya başladı. Sektör pandemi sonrası gelecek taleplere hazır diyebiliriz” dedi. UTİB olarak online sunumlar ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı sanal fuarlar üzerine çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Türk tekstil sektörünün pandemi ile birlikte öne çıkan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme çalışmalarına çok önceden başladığına dikkat çeken Engin, “Büyük markaların zorlamasıyla değil, bu alanda bir gelişme olacağını gördüğümüz için Türk tekstil sektörü olarak hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir ürünlerle alakalı ciddi çalışmalar yapıyorduk. Ancak dijitalleşmeye yapılan yatırımlar biraz yavaş gidiyordu. Pandemiyle birlikte güzel bir ivme kazandı” diye konuştu.

“Maskede katma değer 4 dolara çıkacak”

Covid-19 sonrası tüm dünya ekonomilerinin ciddi bir panik yaşadığını, tıbbi gereçler dışında dünyada alışverişin “yok” denecek hale geldiğini vurgulayan Engin, tekstil üreticilerinin bu süreçte hızlı aksiyon alarak koruyucu maske, tek kullanımlık önlük ve benzeri ürünleri üretmeye başladığını kaydetti. Engin, “Türk tekstil sektörü çok az alanda dışarıya bağımlı. Bitmiş ürüne kadar aradaki pek çok üretimi yapabiliyoruz. O nedenle maske üretiminde de bu kadar hızlı hareket edebildik. Covid-19’un de kendi içinde yeni bir moda anlayışını oluşturacağını düşünüyoruz. 80 kuruşluk kullan at cinsinden bir maske yerine, antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş katma değer yaratacak, fiyatı 3-4 dolarlara çıkaracaktır. Bunu fark eden ve üretime geçen pek çok firmamız var” değerlendirmesini yaptı. Konfeksiyon ve ev tekstilinde büyük alıcılarda Çin’e karşı tedbirli bir yaklaşım olduğuna işaret eden Engin, özellikle daha fonksiyonel ve özellikli ürünlerde talebin Türkiye’ye kayacağını vurguladı.

Sanayiciler daha çevreci ve sürdürülebilir üretim modeline odaklandı



Türkiye’nin önemli tekstil üretim üssü olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin iş insanları da geçen hafta tekstil sektöründe sanal gerçeklik hakkında bilgi aldı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Pandemi sürecinde sanal fuarcılık ile ilgili açıklamalar yaparken, bir yandan da teknoloji ve sanal gerçeklik ile ilgili araştırmalar yaptık. Dünya artık teknoloji ile çok küçüldü. Her an her yerde iş yapma şansınız var. Artık yeni teknolojiler ile seyahat yapmadan da ürünü, üretim aşamalarını görme şansımız var. Firmalarımız bu noktada yatırımlara başladı” dedi.

Tekstilde dijitalleşmeyi sanal gerçekliğe taşıdı



Bu alanda yerli bir girişim olan Prosoft VR’ın tekstil sektöründe SmartTex360’ı kumaş, dikim ve kalıpların sanal gerçeklik ortamında hazırlanmasına olanak sağlıyor. Prosoft VR Genel Müdürü Selçuk Şireci, “Tekstilde dijitalleşmeyi üç boyuta ve sanal gerçekliğe taşıdık. Numune üretim süreçlerini tamamen ortadan kaldırıp dijitalleşmenin yanında, ürünleri dijital olarak modelleyip sanal mağaza, sanal showroomlara yerleştiriyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal mağazada kumaşın desenini görebilecek, ürüne dokunabilecek, kumaşı hissedebileceksiniz. Dijital kumaş, dijital kalıp modelleme ve dijital dikimin yanı sıra, üretimleri dijital avatarlara ürün giydirme ve sanal showroom’larda ürün sunumu ile dijital ürünler üzerinden sipariş alma imkanı da getiriyor” açıklamasında bulundu.