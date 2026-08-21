Bursa’nın geleceği için 600 bin kişilik yeni kent önerisi dile getirildi
Bursa’da yeni sanayi yatırımlarıyla birlikte oluşması beklenen nüfus hareketliliği, kentin geleceğine ilişkin yeni bir kent modelini gündeme taşıdı.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSİAD Bursa) yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmede kentin geleceğine ilişkin bu kapsamda yeni bir kent modeli önerdi. Ayyıldız, yaklaşık 150 bin çalışanın aileleriyle birlikte Bursa’ya 450 bin ila 600 bin arasında yeni nüfus getirebileceğini belirterek, bu nüfusun mevcut şehir dokusuna dahil edilmesi yerine Karacabey ile Mudanya arasında planlı ve bağımsız bir kent oluşturulabileceğini ifade etti.
“Yeni kent kendi kendine yetebilmeli”
Erol Ayyıldız, yeni yerleşim alanının kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yapıya sahip olması gerektiğine işaret etti. Ayyıldız’ın önerisinde yeni kent yalnızca Bursa’nın artan nüfusunu karşılayacak bir yerleşim alanı olarak değil, sanayi yatırımlarıyla oluşacak yeni ekonomik ve sosyal yapının da parçası olarak değerlendiriliyor.
Böylece çalışanların konut ihtiyacının yanı sıra ulaşım, eğitim, ticaret ve sosyal yaşam ihtiyaçlarının da aynı plan içerisinde ele alınması hedefleniyor. Yeni kent modelinin oluşturulmasında organize sanayi bölgeleri ve çalışanların da sistemin içerisinde yer alabileceğini belirten Erol Ayyıldız, kooperatif benzeri bir yapının değerlendirilebileceğini aktardı. Projenin modellenmesi aşamasında TOKİ’nin de etkin rol üstlenebileceğini vurguladı.
Planlamanın yalnızca konut ve ulaşım üzerinden yapılmaması gerektiğini belirten Ayyıldız, bölgenin doğal ve coğrafi özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hakim rüzgar yönleri, kuşların konaklama alanları ve bölgenin diğer doğal verilerinin planlama sürecine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
İSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Daysalı da Bursa’nın üretim gücünü korurken yaşam kalitesini yükseltecek uzun vadeli projelerin önemine dikkat çekti. İş dünyasının kentin geleceğine ilişkin planlama süreçlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Daysalı; “Üreten, istihdam sağlayan ve değer oluşturan iş insanları olarak Bursa’nın geleceğine ilişkin her çalışmada üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız” ifadelerini kullandı.