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Bursa’nın geleceği için 600 bin kişilik yeni kent önerisi dile getirildi

Bursa’da yeni sanayi yatırım­larıyla birlikte oluşması bek­lenen nüfus hareketliliği, kentin geleceğine ilişkin yeni bir kent modelini gündeme taşıdı.

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Bursa’nın geleceği için 600 bin kişilik yeni kent önerisi dile getirildi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İdealist Sana­yici ve İş İnsanları Derneği (İSİ­AD Bursa) yönetimiyle gerçek­leştirdiği görüşmede kentin gele­ceğine ilişkin bu kapsamda yeni bir kent modeli önerdi. Ayyıldız, yaklaşık 150 bin çalışanın ailele­riyle birlikte Bursa’ya 450 bin ila 600 bin arasında yeni nüfus geti­rebileceğini belirterek, bu nüfu­sun mevcut şehir dokusuna dahil edilmesi yerine Karacabey ile Mu­danya arasında planlı ve bağımsız bir kent oluşturulabileceğini ifa­de etti.

“Yeni kent kendi kendine yetebilmeli”

Erol Ayyıldız, yeni yerleşim ala­nının kendi ihtiyaçlarını karşıla­yabilecek bütüncül bir yapıya sa­hip olması gerektiğine işaret etti. Ayyıldız’ın önerisinde yeni kent yalnızca Bursa’nın artan nüfusu­nu karşılayacak bir yerleşim alanı olarak değil, sanayi yatırımlarıyla oluşacak yeni ekonomik ve sosyal yapının da parçası olarak değer­lendiriliyor.

Böylece çalışanların konut ihtiyacının yanı sıra ulaşım, eğitim, ticaret ve sosyal yaşam ih­tiyaçlarının da aynı plan içerisin­de ele alınması hedefleniyor. Yeni kent modelinin oluşturulmasın­da organize sanayi bölgeleri ve ça­lışanların da sistemin içerisinde yer alabileceğini belirten Erol Ay­yıldız, kooperatif benzeri bir ya­pının değerlendirilebileceğini ak­tardı. Projenin modellenmesi aşa­masında TOKİ’nin de etkin rol üstlenebileceğini vurguladı.

Planlamanın yalnızca konut ve ulaşım üzerinden yapılmaması gerektiğini belirten Ayyıldız, böl­genin doğal ve coğrafi özellikleri­nin de dikkate alınması gerekti­ğini söyledi. Hakim rüzgar yönle­ri, kuşların konaklama alanları ve bölgenin diğer doğal verilerinin planlama sürecine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İSİAD Bursa Yönetim Kuru­lu Başkanı Ferhat Daysalı da Bursa’nın üretim gücünü korur­ken yaşam kalitesini yükseltecek uzun vadeli projelerin önemine dikkat çekti. İş dünyasının kentin geleceğine ilişkin planlama süreç­lerinde daha fazla sorumluluk üst­lenmesi gerektiğini belirten Day­salı; “Üreten, istihdam sağlayan ve değer oluşturan iş insanları olarak Bursa’nın geleceğine ilişkin her çalışmada üzerimize düşen so­rumluluğu almaya hazırız” ifade­lerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - BURSA
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