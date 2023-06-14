Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi markalar büyük ve küçük tüp ücretlerini yükseltti.
Tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı. Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz firmalarının tüp fiyatları listeleri güncellendi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, doğalgaz doldurma gazları olarak satışı yapılan tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları listelerde şu şekilde yer aldı:
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 85,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 365,00 Türk Lirası
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 375,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 375,00 Türk Lirası
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 1.418,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.418,00 Türk Lirası