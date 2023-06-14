Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi

Tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı. Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz firmalarının tüp fiyatları listeleri güncellendi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, doğalgaz doldurma gazları olarak satışı yapılan tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları listelerde şu şekilde yer aldı:

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 85,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 365,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 375,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 375,00 Türk Lirası

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.418,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.418,00 Türk Lirası