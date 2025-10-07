Büyükbaş hayvanda şap ve üç gün hastalığı aynı anda yayılıyor
Türkiye genelinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı ve üç gün hastalığı aynı anda yayılmaya başladı. Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilge Kaan Tekelioğlu, viral kaynaklı olan her iki hastalığın hayvan sağlığıyla kırsal ekonomiyi ciddi biçimde tehdit ettiğini belirterek, besicileri dikkatli olmaya çağırdı.
Tekelioğlu, şap hastalığının özellikle sığırlarda ağız ve ayaklarda yara, aşırı salya ve topallık gibi belirtilerle kendini gösterdiğini anımsatarak, hastalığın son derece bulaşıcı olduğunu ve temas yoluyla hızla yayılabildiğini, görüldüğü yerde bildiriminin zorunlu olduğunu belirtti. Üç gün hastalığının ise sivrisinek ve tatarcık gibi vektörlerle bulaşan, aniden yükselen ateş, halsizlik ve eklem ağrıları gibi semptomlarla seyreden başka bir viral enfeksiyon olduğunu ifade etti.
Her iki hastalığın eş zamanlı olarak görülmesinin hayvanların bağışıklık sistemini zayıflattığını ve iyileşme süresini uzattığını anımsatan Tekelioğlu, bu durumun süt ve et veriminde ciddi kayıplara yol açabileceğini dile getirdi. Şap hastalığına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel sektör tarafından üretilen inaktif aşıların yüksek düzeyde koruma sağladığını, üç gün hastalığı için ise yerli oto-vaksinler ve ithal aşıların mevcut olduğunu kaydeden Tekelioğlu, “Ancak bu aşılar yalnızca sağlıklı hayvanlara uygulanabiliyor.
Üç gün hastalığı geçirmiş hayvanların da ancak iyileştikten sonraki üç hafta içinde aşılanmaları gerekiyor.” dedi. Üreticilere hayvanlarını her gün düzenli olarak kontrol etmeleri, şüpheli vakaları derhal izole etmeleri ve yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunan Tekelioğlu, sinek ve dış parazitlerle mücadelenin artırılmasını, ahır hijyenine azami özen gösterilmesini ve biyogüvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını önerdi. Tekelioğlu, erken teşhis, doğru aşılama ve bilinçli müdahalenin bu sürecin en etkili savunma mekanizması olduğunu belirterek, “Geç kalınırsa bedeli ağır olur” uyarısında bulundu.