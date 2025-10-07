Büyükbaş hayvanda şap ve üç gün hastalığı aynı anda yayılıyor

Tekelioğlu, şap hastalığı­nın özellikle sığırlarda ağız ve ayaklarda yara, aşırı salya ve topallık gibi belirtilerle ken­dini gösterdiğini anımsatarak, hastalığın son derece bulaşı­cı olduğunu ve temas yoluyla hızla yayılabildiğini, görüldü­ğü yerde bildiriminin zorunlu olduğunu belirtti. Üç gün has­talığının ise sivrisinek ve ta­tarcık gibi vektörlerle bulaşan, aniden yükselen ateş, halsizlik ve eklem ağrıları gibi semptomlarla seyreden başka bir viral enfeksiyon olduğunu ifade etti.

Her iki hastalığın eş zamanlı olarak görülmesinin hayvanların bağışıklık siste­mini zayıflattığını ve iyileşme süresini uzattığını anımsatan Tekelioğlu, bu durumun süt ve et veriminde ciddi kayıp­lara yol açabileceğini dile ge­tirdi. Şap hastalığına karşı Ta­rım ve Orman Bakanlığı ile özel sektör tarafından üretilen inaktif aşı­ların yüksek düzeyde koruma sağladığını, üç gün hastalığı için ise yerli oto-vaksinler ve ithal aşıların mev­cut olduğunu kayde­den Tekelioğlu, “An­cak bu aşılar yalnızca sağlık­lı hayvanlara uygulanabiliyor.

Üç gün hastalığı geçirmiş hay­vanların da ancak iyileştikten sonraki üç hafta içinde aşılan­maları gerekiyor.” dedi. Üre­ticilere hayvanlarını her gün düzenli olarak kontrol etmele­ri, şüpheli vakaları derhal izo­le etmeleri ve yetkililere bil­dirmeleri çağrısında bulunan Tekelioğlu, sinek ve dış para­zitlerle mücadelenin artırıl­masını, ahır hijyenine azami özen gösterilmesini ve biyogü­venlik önlemlerinin sıkılaştı­rılmasını önerdi. Tekelioğlu, erken teşhis, doğru aşılama ve bilinçli müdahalenin bu süre­cin en etkili savunma meka­nizması olduğunu belirterek, “Geç kalınırsa bedeli ağır olur” uyarısında bulundu.