Büyükeğen: Geleceğin Konya’sını şekillendiriyoruz
Konya Sanayi Odası, kuruluşunun 50. yılını, Mehmet Fatih Kacır ve Ömer Bolat’ın katıldığı bir gece ile kutladı. Büyük bir gayretle çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Büyükeğen, “Konya Sanayi Odası, ‘Konya’da ne sanayisi var’ diyenlere rağmen kuruldu” dedi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Sanayi Odası (KSO), 50. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir gece ile kutladı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliğindeki Konya Sanayi Gecesi’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanayiciler, Ankara ve Konya protokolü yoğun ilgi gösterdi. 6 farklı kategoride 78 plaketin takdim edildiği gecenin açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konyalı sanayicilerimizle ne kadar gurur duysak az” derken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Konya sanayisinin gücüne vurgu yaptı.
“Konya’yı, ihya edecek adımları kararlılıkla atacağız”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülke sanayisini rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalıştıklarını, Konyalı sanayicilerin bunun en yakın şahitlerinden olduğunu aktardı.
Konya’daki OSB sayısının 12’ye yükseldiğini ve buradaki istihdamın 9 binden 81 bin 290’a ulaştığını dile getiren Bakan Kacır, “Konya’mıza 3 endüstri bölgesini kazandırdık. Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikayı şehrimize kurduk. Şehrimizin güçlü üretim altyapısının katma değerli üretimle buluşması için Konya’ya 2 teknopark, 22 Ar-Ge ve 1 tasarım merkezi kazandırdık. Biz gözbebeğimiz Konya’yı ihya edecek, zengin potansiyelini harekete geçirecek tüm adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Bakan Bolat: “Konya, sanayide devrim yaptı”
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise, Konya’nın ülkenin önde gelen, güçlü ekonomisi olan sanayi şehirlerinden biri olmasında şehirdeki birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi. Konya sanayisinin gelişimini kendi gözlemleriyle anlatan Bakan Bolat, “40 yıl önce 21 yaşındaydım. Konya şehir merkezini ilk defa o zaman gördüm.
O zaman Konya’da bir çimento fabrikası, bir şeker fabrikası vardı, un fabrikaları ve makarna fabrikası vardı. Aradan geçen yıllarda KOBİ’lerin öz sermayesiyle Konya’da büyük bir sanayi hamlesi başladı. Daha önce ağır sanayi faaliyetleri vardı, 2002 yılı sonundan bu yana Anadolu’da nasıl bir ekonomi devrimi, sanayi devrimi yaşandıysa Anadolu’nun simgesi olan Konya’da da aynı sanayi devrimi başladı. Bugün Konya’mız sadece gıda sanayi ile anılmıyor, otomotiv yan sanayi ile ana sanayiyle, makine sanayiyle, savunma sanayiyle, ayakkabı sanayiyle anılıyor” ifadelerini kullandı.
KSO, ‘Konya’da ne sanayisi var’ diyenlere rağmen kuruldu
Konuşmasına, “Bugün hem gururluyuz hem de coşku doluyuz” diyerek başlayan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise, 1974 yılında dönemin zorlu şartlarında kurulan Konya Sanayi Odası’nın sürekli artan başarılarla 50. yılına ulaştığını söyledi.
Konyalı sanayicilerin her zaman zoru başarma gayreti içinde olduklarına, Oda’nın kuruluşunun da bu azmin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası’nın ‘Konya’da ne sanayisi var’ diyenlere rağmen kurulduğunun altını çizerek, “Konya Sanayi Odamız, 1970’lerin zorlu şartlarında, ülkesine güvenen ve geleceğe umutla bakan öncü bir avuç iş adamı tarafından kuruldu. Bugün üyelerimiz, 120 binin üzerinde insanımıza doğrudan istihdam sağlayarak, Konya’mıza iş oluyor, aş oluyor, 194 ülkeye yaptıkları ihracatla Konya markasını dünyada temsil ediyorlar” şeklinde konuştu.
Gecede konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, Konya sanayisinin dünya standartlarında üretim yapan bir yapıda olduğunu vurguladı. Vali Akın, Konya Sanayi Odası’nın global pazarlarda Türkiye’yi temsil eden bir merkeze dönüştüğünü ifade etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımla başlayan Konya endüstrisinin, bugün Türkiye’nin en güçlü sanayilerinden biri haline geldiğini söyledi.
Kacır: Yeni teşvik enstrümanlarına devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceklerini ifade etti. Kacır, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumunun üst düzey temsilcileriyle de sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar dolar finansman sağlaması hedefiyle hazırlanan ortak beyannameyi dün imzaladık. Ülkemiz sanayisi için tarihi bir adım. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.