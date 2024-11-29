Büyükeğen: Geleceğin Konya’sını şekillendiriyoruz

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Sanayi Odası (KSO), 50. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir gece ile kutladı. Konya Sana­yi Odası Başkanı Mustafa Büyü­keğen’in ev sahipliğindeki Kon­ya Sanayi Gecesi’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat, sanayiciler, Ankara ve Konya protokolü yoğun ilgi gösterdi. 6 farklı kategoride 78 plaketin tak­dim edildiği gecenin açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konyalı sanayici­lerimizle ne kadar gurur duysak az” derken, Sanayi ve Teknolo­ji Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Konya sa­nayisinin gücüne vurgu yaptı.

“Konya’yı, ihya edecek adımları kararlılıkla atacağız”

Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, ülke sa­nayisini rekabetçi ve sürdürü­lebilir bir temelde daha da güç­lendirmek için çalıştıklarını, Konyalı sanayicilerin bunun en yakın şahitlerinden olduğu­nu aktardı.

Konya’daki OSB sa­yısının 12’ye yükseldiğini ve bu­radaki istihdamın 9 binden 81 bin 290’a ulaştığını dile getiren Bakan Kacır, “Konya’mıza 3 en­düstri bölgesini kazandırdık. Sa­nayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikayı şehrimize kurduk. Şehrimizin güçlü üretim altyapısının katma değerli üretimle buluşması için Konya’ya 2 teknopark, 22 Ar-Ge ve 1 tasarım merkezi kazandır­dık. Biz gözbebeğimiz Konya’yı ihya edecek, zengin potansiyeli­ni harekete geçirecek tüm adım­ları kararlılıkla atmayı sürdüre­ceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Bolat: “Konya, sanayide devrim yaptı”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise, Konya’nın ülkenin ön­de gelen, güçlü ekonomisi olan sanayi şehirlerinden biri olma­sında şehirdeki birlik ve beraber­liğin çok önemli olduğunu söyle­di. Konya sanayisinin gelişimini kendi gözlemleriyle anlatan Ba­kan Bolat, “40 yıl önce 21 yaşın­daydım. Konya şehir merkezini ilk defa o zaman gördüm.

O za­man Konya’da bir çimento fab­rikası, bir şeker fabrikası vardı, un fabrikaları ve makarna fabri­kası vardı. Aradan geçen yıllarda KOBİ’lerin öz sermayesiyle Kon­ya’da büyük bir sanayi hamlesi başladı. Daha önce ağır sanayi fa­aliyetleri vardı, 2002 yılı sonun­dan bu yana Anadolu’da nasıl bir ekonomi devrimi, sanayi devrimi yaşandıysa Anadolu’nun simgesi olan Konya’da da aynı sanayi dev­rimi başladı. Bugün Konya’mız sadece gıda sanayi ile anılmıyor, otomotiv yan sanayi ile ana sana­yiyle, makine sanayiyle, savun­ma sanayiyle, ayakkabı sanayiyle anılıyor” ifadelerini kullandı.

KSO, ‘Konya’da ne sanayisi var’ diyenlere rağmen kuruldu

Konuşmasına, “Bugün hem gururluyuz hem de coşku do­luyuz” diyerek başlayan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise, 1974 yılında dö­nemin zorlu şartlarında kuru­lan Konya Sanayi Odası’nın sü­rekli artan başarılarla 50. yılına ulaştığını söyledi.

Konyalı sana­yicilerin her zaman zoru başar­ma gayreti içinde olduklarına, Oda’nın kuruluşunun da bu az­min en güzel örneklerinden bi­ri olduğuna dikkat çeken Baş­kan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası’nın ‘Konya’da ne sanayi­si var’ diyenlere rağmen kurul­duğunun altını çizerek, “Konya Sanayi Odamız, 1970’lerin zorlu şartlarında, ülkesine güvenen ve geleceğe umutla bakan öncü bir avuç iş adamı tarafından kurul­du. Bugün üyelerimiz, 120 binin üzerinde insanımıza doğrudan istihdam sağlayarak, Konya’mı­za iş oluyor, aş oluyor, 194 ülkeye yaptıkları ihracatla Konya mar­kasını dünyada temsil ediyorlar” şeklinde konuştu.

Gecede konuşan Konya Vali­si İbrahim Akın, Konya sanayisi­nin dünya standartlarında üre­tim yapan bir yapıda olduğunu vurguladı. Vali Akın, Konya Sa­nayi Odası’nın global pazarlarda Türkiye’yi temsil eden bir merke­ze dönüştüğünü ifade etti. Kon­ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımla baş­layan Konya endüstrisinin, bugün Türkiye’nin en güçlü sanayilerin­den biri haline geldiğini söyledi.

Kacır: Yeni teşvik enstrümanlarına devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceklerini ifade etti. Kacır, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumunun üst düzey temsilcileriyle de sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar dolar finansman sağlaması hedefiyle hazırlanan ortak beyannameyi dün imzaladık. Ülkemiz sanayisi için tarihi bir adım. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.