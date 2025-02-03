Büyüksimitci: Dengelenmeyi yılın ikinci yarısında bekliyoruz

Kayseri Sanayi Oda­sı (KAYSO) 2025 yılı ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkan­lığında; meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kuru­lu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişim­ciler İcra Kurulu üyelerinin katı­lımı ile gerçekleştirildi.

Toplan­tının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; ABD Başkanı Trump’ın göreve başlaması ile birlikte glo­bal anlamda belirsizliklerin arttı­ğına dikkat çekerek, bu belirsizlik­lerin iş dünyasını tedirgin ettiğini, rekabet gücünü azalttığını, gele­cekle ilgili yatırım ve sürdürüle­bilirlik kararlarını da etkilediğini söyledi. Yurt içinde yaşanan bir ta­kım zorlukların her geçen gün sa­nayinin ve reel sektörün direncini azalttığına dikkat çeken Özkaya; “Krediye ulaşmaktaki zorlukları­mız Kayseri olarak biraz daha art­mıştır.

Enflasyon hedefinin yüzde 30’larda öngörüldüğü bir zaman­da yüzde 45-50 ile kredi kullanımı firmalarımızın sürdüremeyeceği bir durumdur. Ayrıca ihracatçı fir­malarımıza sağlanan yüzde 2 dö­viz desteğinin hiçbir şarta bağlı ol­madan en az yüzde 5-6 gibi olması ve Merkez Bankası’na yüzde 30 ih­racat bedeli döviz bozdurma zo­runluluğunun kaldırılması gerek­mektedir” dedi. İşletmelerin geri­ye dönük ‘izaha davet’ adı altında vergi incelemeleri ve vergi ceza­sı ile karşılaştığını belirten Özka­ya, bu durumun adil olmadığını, bu uygulama karşısında bir takım itimat ve güvenlerin sarsıldığını, yatırımcının iştahının yok oldu­ğunu ve yeni yatırımların sorgu­lanır hale geldiğini söyledi.

Çalış­tırdığı personele gelen hacizden dolayı işverenlerin tüm mal var­lığına ve hesaplarına haciz işlemi yapılmasının işverenlerin en bü­yük sıkıntılarından biri olduğu­na dikkat çeken Özkaya; “Ya çalı­şanın borcu kadar miktara haciz konması ya da icra takibi işinin iş­letmelerden alınması gerekmek­tedir. Doğru olan işletmenin çalı­şanının maaşını bankaya yatırdı­ğını ispat etmesinin yeterliliğidir” diye konuştu.

“2024 reel sektör için zorlu geçti”

Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağına dikkat çeken KAY­SO Yönetim Kurulu Başkanı Meh­met Büyüksimitci; “Küresel ve ye­rel ekonomik zorlukların damga vurduğu 2024 yılını geride bırak­tık. 2024, reel sektör için zorlu bir yıl oldu. Önümüzde yine zorlu bir dönem var. Politika faizinde indi­rimler gerçekleşse de sıkılaştır­ma devam edecek. Özellikle de yı­lın ilk yarısı hiç kolay geçmeyecek, ancak ikinci yarıdan itibaren eko­nomik dengelenme sürecinin baş­layacağını umut ediyorum” dedi.

“Döviz kurunun rekabetçi hale gelmesi gerekiyor”

Döviz kurunun rekabetçi ha­le gelmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “2024’ün üçüncü çeyreğinde ekonomimiz yüzde 2,1 büyürken, üst üste iki çeyrek daralma yaşadık. Sanayi sektörü ise son iki çeyrekte or­talama yüzde 2 daralarak, diğer sektörlerden negatif ayrıştı. Sa­nayi tarafında iki çeyrek üst üs­te yaşanan bu daralma, enflas­yonla mücadelede büyük bede­lin sanayi tarafına yüklendiğini gösteriyor.

Enflasyon ve kur ara­sında açılan makasın dikkate alınarak döviz kurunun rekabet­çi hale gelmesi öncelikli beklen­tilerimiz arasında” diye konuş­tu. Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine düşürmesi­nin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Büyüksimitci; “Ban­kaların indirim kararını, ekono­mimizin omurgası durumun­daki KOBİ’lerimize kredi fa­iz indirimi olarak yansıtmasını bekliyoruz. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizma­larının ivedi bir şekilde devre­ye alınması, üretimin devamlılı­ğı, yani ayakta kalabilmemiz için şarttır” ifadelerini kullandı.

“Erciyes OSB’de ön tahsis işlemlerine başlayacağız”

Firmaların yatırım alanı ihtiyaçlarını karşılamak adına Kayseri’nin 4. OSB’si olan Erciyes OSB’yi kurduklarına değinen Büyüksimitci; “Bu yıl sanayicilere ön tahsis işlemlerine ve altyapı çalışmalarına başlayacağız. Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ve Geri Dönüşüm İhtisas OSB projelerimiz devam ediyor. Bunları da hızlıca hayata geçirerek, sanayimizin katma değerini artıracak, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim altyapılarını güçlendireceğiz. Bu projelerle, hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek geri dönüşüm alanında öncü adımlar atacağız hem de savunma ve havacılık sanayisinde yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitemizi artıracağız” dedi.