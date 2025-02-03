Büyüyen yalıtım sektörü yurt dışı yatırımları hızlandırdı

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye yalıtım sektörün­de yüzde 100 yerli serma­yeli olarak faaliyet göste­ren ve ilk 3 marka arasında yer alan ODE Yalıtım, bu yıl 40’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor. 250 milyon dolarlık Türkiye ya­lıtım malzemeleri ihracatı içeri­sinde yüzde 16’lık payı bulunan şirket, bu yıl ihracat ağını daha da büyütme kararı aldı.

80’den faz­la ülkeye ürün veren ODE, özel­likle ana pazarı Avrupa’ya daha yakın olmak için Doğu Avrupa’da tesis satın almayı planlıyor. Son 2.5 yıldır İngiltere’de ‘globalde yerelden yönetim’ modelini uy­gulayan şirket, bu yıl yöntemi Do­ğu Avrupa’ya da taşıyacak. Son­rasında yöntem Ortadoğu’da da uygulanacak.

İkinci kuşağın da yönetime dahil olmasıyla lokal yönetimi lokal üretime dönüş­türmek isteyen ODE Yalıtım’da orta vadeli hedef, mevcut ve he­def pazarlarda üretim yapmak. Türkiye’deki 6 tesise bugünkü rakamlarla 150-200 milyon do­larlık yatırım yaptıklarını açıkla­yan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bizimki kültürel dönüşüm, pes etmeme hikayesi. 40 yılda sayısız kriz ya­şadık. Üretim ve ihracat yaparak bedel ödedik, hala da ödüyoruz. Ama birinci kuşağın duygusallı­ğı, ikinci kuşağın realistliği ile ge­leceğe yürüyoruz” dedi.

Bu yıl 15 milyon dolarlık yatırım yapılacak

40’ıncı yıllarında sürdürülebi­lirliği iş modellerinin merkezine yerleştirdiklerini, enerji tasarru­fu ve sürdürülebilirliğin ülkenin geleceği için stratejik bir önce­lik olduğunu belirten Orhan Tu­ran, bu yıl kapasite artışı, dijital dönüşüm, otomasyon, AR-GE gi­bi alanlara 15 milyon dolarlık ya­tırım yapacaklarını açıkladı.

5-10 yıllık dönem içerisinde de 110 mil­yon dolar gibi bir yatırım öngör­düklerini kaydeden Turan, 40’ıncı yıl vizyonunu “40VD2K” belirle­diklerini aktardı. Turan, “Bu viz­yon, şirketimizin geleceğe yönelik stratejik dönüşümünü dört temel başlıkta şekillendiriyor: 40’ıncı yıl, verimlilik, dijital dönüşüm ve kültür dönüşümü. Sektördeki bilgi birikimimizi ve liderliğimizi kut­luyoruz. Süreçlerimizi optimize ederek iş gücü verimliliğimizi ar­tırıyoruz. Teknoloji ve otomasyo­na yatırım yaparak geleceğe hazır­lanıyoruz. Çalışan bağlılığını ar­tıran yenilikçi bir şirket kültürü oluşturuyoruz” dedi.

“Binaların yüzde 80’i yalıtımsız”

Enerji tasarrufu ve sürdürülebi­lirliğin yalnızca bir hedef değil, ay­nı zamanda Türkiye’nin geleceği için stratejik bir öncelik olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyle­di: “Türkiye’nin toplam enerji tü­ketiminin yaklaşık yüzde 35’inin endüstriyel tesislerde gerçekleş­tiğini ve bu enerji için 2023 yılın­da enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ve son 21 yılda da 950 milyar dolar harcadığımızı düşün­düğümüzde, enerji verimliliği sağ­lamanın ne kadar kritik olduğunu görebiliriz. Dünya standartların­da bir yalıtım, yalnızca enerji ta­sarrufu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda binalarımızı doğal afet­ler, yangınlar gibi birçok riskten de korur. Özellikle su yalıtımı, beto­narmeyi koruyarak yapıların öm­rünü uzatırken; yangın yalıtımı, insanların ve yapıların güvenliği­ni sağlamada kritik bir rol oynar.

Deprem gibi doğal afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek için yalıtımın vazgeçilmez olduğunu belirtmek isterim.” Türkiye’de bi­naların yüzde 80’inin yalıtımsız olduğunu kaydeden Turan’ın ver­diği bilgilere göre, Türkiye’de kişi başına düşen ısı yalıtım malzeme­si 0.21 metre, Avrupa’da ise 1 met­re. 1 milyar dolar ısı yalıtımı pazarı bulunan Türkiye’de su yalıtımı pa­zarının büyüklüğü ise 600 milyon dolar. Öncelikle bu alanda ‘bilinç’ oluşturmak gerektiğini vurgula­yan Turan, yalıtımın maliyet için­deki payının sadece yüzde 3 oldu­ğunu da ekledi.

“Sorumluluğumuzun farkındayız”

ODE Yalıtım’ın yalnızca bir yalı­tım şirketi olmadığını, bir ekosis­temin, iş birliği kültürünün ve sür­dürülebilir bir geleceğin temsilcisi olduğunu ifade eden ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi ve ikinci ku­şak temsilcisi Ozan Turan, “2025 yılı bizim için yalnızca bir dönüm noktası değil, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı iş modelimizin mer­kezine koyduğumuz bir yıl. Bu ta­ahhüdümüzü, 40’ıncı yılımıza özel logomuza da yansıtarak geleceğe olan sorumluluğumuzu pekiştir­dik. Çünkü geleceğe dair sorumlu­luğumuzun farkındayız. Yalıtım, dünyamızın geleceği için büyük bir önem teşkil ediyor. Sadece enerji verimliliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güvenli ve dayanık­lı yapılar inşa etmenin de temelini oluşturuyor” diye konuştu.

Kauçuk köpüğü kapasitesi %20 arttı

ODE Yalıtım ürünlerinin 6 kı­tada 80’in üzerinde ülkeye ihraç edildiğini aktaran Ozan Turan, “2022 yılının sonunda Eskişe­hir’de devreye aldığımız elastome­rik kauçuk köpüğü üretim tesisi ile Çin ve Almanya arasındaki coğraf­yada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik. Eskişe­hir tesislerimiz hem teknolojik altyapısıyla hem de sürdürülebi­lirlik odaklı üretim süreçleriyle kısa sürede sektörümüzde bir re­ferans noktası oldu.

Ürünlerimiz şehir hastaneleri, havalimanları, kampüsler ve alışveriş merkezleri gibi önemli yapılarda tercih edili­yor. Yurt içindeki ve yurt dışında­ki projelerle, 2024 yılında kauçuk köpüğü ürün grubunda kapasite kullanım oranını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranında artırdık. Bu başarı, bize yurt içi ve ihracat pazarlarında güçlü bir ko­num sağladı” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA Gazetesi’nden ilk iş ilanlarını takip ettim”

Bu yıl ODE’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Orhan Turan, “İlk olarak 20 metrekarelik alanda taahhüt işi ile yola çıktık. O zamanlar DÜNYA Gazetesi okuyarak, iş ilanlarına bakar, uygun işleri kovalardık. Sonra 1990 yılında yalıtım malzemeleri ithalatına, 1996’da da yalıtım malzemesi üretimine başladık. Bugün yüzde 100 Türk sermayeli en büyük yalıtım şirketi olduk. Yabancı markalarla rekabet ettiğimiz pazardaki ilk 3 marka arasındayız” diye konuştu.

“32 yıldır STK’larda çalışıyorum, çok şey öğrendim”

Türkiye’de yalıtım sektörünün kurumsal anlamda doğuşuna öncülük eden, bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Orhan Turan, yalıtım sektörünün ilk derneği İZODER’in kuruluşuna da öncülük eden bir isim. Turan, “32 yıldır sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum, çok şey öğrendim. Ben ortak akla inanıyorum, bir şeyleri beğenmiyorsak değiştirmek için çalışmalıyız. Türkiye’de aile şirketlerinde kurumsallaşma

eksik, aile ile şirket karışıyor.

Biz de bir aile şirketiyiz ama

şirket aile için çalışmıyor, değer yaratmak için çalışıyor” dedi.

Yapay zeka ile verimlilik artırılacak

Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim teknolojilerini üretim tesislerinde hayata geçirdiklerini ve üretim süreçlerini dijitalleştirdiklerini dile getiren Ozan Turan, ”Önümüzdeki süreçte dijital dönüşüm projeleri kapsamında yapay zekayı iş süreçlerimize entegre ederek verimliliğimizi artırmak ve üretim süreçlerimizde mevcut otomasyon ile akıllı izleme sistemlerinin kullanımını genişleterek daha etkili ve verimli bir operasyon sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.