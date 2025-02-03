Büyüyen yalıtım sektörü yurt dışı yatırımları hızlandırdı
Türkiye yalıtım sektörünün öncülerinden olan ve yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ODE Yalıtım, 40’ıncı yılında ihraç pazarlarında daha hızlı büyüyecek. Bu amaçla Doğu Avrupa’da tesis satın almayı planlayan şirket, yerelden yönetim modelini küreselde yaygınlaştıracak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye yalıtım sektöründe yüzde 100 yerli sermayeli olarak faaliyet gösteren ve ilk 3 marka arasında yer alan ODE Yalıtım, bu yıl 40’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor. 250 milyon dolarlık Türkiye yalıtım malzemeleri ihracatı içerisinde yüzde 16’lık payı bulunan şirket, bu yıl ihracat ağını daha da büyütme kararı aldı.
80’den fazla ülkeye ürün veren ODE, özellikle ana pazarı Avrupa’ya daha yakın olmak için Doğu Avrupa’da tesis satın almayı planlıyor. Son 2.5 yıldır İngiltere’de ‘globalde yerelden yönetim’ modelini uygulayan şirket, bu yıl yöntemi Doğu Avrupa’ya da taşıyacak. Sonrasında yöntem Ortadoğu’da da uygulanacak.
İkinci kuşağın da yönetime dahil olmasıyla lokal yönetimi lokal üretime dönüştürmek isteyen ODE Yalıtım’da orta vadeli hedef, mevcut ve hedef pazarlarda üretim yapmak. Türkiye’deki 6 tesise bugünkü rakamlarla 150-200 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıklayan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bizimki kültürel dönüşüm, pes etmeme hikayesi. 40 yılda sayısız kriz yaşadık. Üretim ve ihracat yaparak bedel ödedik, hala da ödüyoruz. Ama birinci kuşağın duygusallığı, ikinci kuşağın realistliği ile geleceğe yürüyoruz” dedi.
Bu yıl 15 milyon dolarlık yatırım yapılacak
40’ıncı yıllarında sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştirdiklerini, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğin ülkenin geleceği için stratejik bir öncelik olduğunu belirten Orhan Turan, bu yıl kapasite artışı, dijital dönüşüm, otomasyon, AR-GE gibi alanlara 15 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.
5-10 yıllık dönem içerisinde de 110 milyon dolar gibi bir yatırım öngördüklerini kaydeden Turan, 40’ıncı yıl vizyonunu “40VD2K” belirlediklerini aktardı. Turan, “Bu vizyon, şirketimizin geleceğe yönelik stratejik dönüşümünü dört temel başlıkta şekillendiriyor: 40’ıncı yıl, verimlilik, dijital dönüşüm ve kültür dönüşümü. Sektördeki bilgi birikimimizi ve liderliğimizi kutluyoruz. Süreçlerimizi optimize ederek iş gücü verimliliğimizi artırıyoruz. Teknoloji ve otomasyona yatırım yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Çalışan bağlılığını artıran yenilikçi bir şirket kültürü oluşturuyoruz” dedi.
“Binaların yüzde 80’i yalıtımsız”
Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğin yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceği için stratejik bir öncelik olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi: “Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 35’inin endüstriyel tesislerde gerçekleştiğini ve bu enerji için 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ve son 21 yılda da 950 milyar dolar harcadığımızı düşündüğümüzde, enerji verimliliği sağlamanın ne kadar kritik olduğunu görebiliriz. Dünya standartlarında bir yalıtım, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda binalarımızı doğal afetler, yangınlar gibi birçok riskten de korur. Özellikle su yalıtımı, betonarmeyi koruyarak yapıların ömrünü uzatırken; yangın yalıtımı, insanların ve yapıların güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynar.
Deprem gibi doğal afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek için yalıtımın vazgeçilmez olduğunu belirtmek isterim.” Türkiye’de binaların yüzde 80’inin yalıtımsız olduğunu kaydeden Turan’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de kişi başına düşen ısı yalıtım malzemesi 0.21 metre, Avrupa’da ise 1 metre. 1 milyar dolar ısı yalıtımı pazarı bulunan Türkiye’de su yalıtımı pazarının büyüklüğü ise 600 milyon dolar. Öncelikle bu alanda ‘bilinç’ oluşturmak gerektiğini vurgulayan Turan, yalıtımın maliyet içindeki payının sadece yüzde 3 olduğunu da ekledi.
“Sorumluluğumuzun farkındayız”
ODE Yalıtım’ın yalnızca bir yalıtım şirketi olmadığını, bir ekosistemin, iş birliği kültürünün ve sürdürülebilir bir geleceğin temsilcisi olduğunu ifade eden ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi ve ikinci kuşak temsilcisi Ozan Turan, “2025 yılı bizim için yalnızca bir dönüm noktası değil, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı iş modelimizin merkezine koyduğumuz bir yıl. Bu taahhüdümüzü, 40’ıncı yılımıza özel logomuza da yansıtarak geleceğe olan sorumluluğumuzu pekiştirdik. Çünkü geleceğe dair sorumluluğumuzun farkındayız. Yalıtım, dünyamızın geleceği için büyük bir önem teşkil ediyor. Sadece enerji verimliliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güvenli ve dayanıklı yapılar inşa etmenin de temelini oluşturuyor” diye konuştu.
Kauçuk köpüğü kapasitesi %20 arttı
ODE Yalıtım ürünlerinin 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihraç edildiğini aktaran Ozan Turan, “2022 yılının sonunda Eskişehir’de devreye aldığımız elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi ile Çin ve Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik. Eskişehir tesislerimiz hem teknolojik altyapısıyla hem de sürdürülebilirlik odaklı üretim süreçleriyle kısa sürede sektörümüzde bir referans noktası oldu.
Ürünlerimiz şehir hastaneleri, havalimanları, kampüsler ve alışveriş merkezleri gibi önemli yapılarda tercih ediliyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki projelerle, 2024 yılında kauçuk köpüğü ürün grubunda kapasite kullanım oranını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranında artırdık. Bu başarı, bize yurt içi ve ihracat pazarlarında güçlü bir konum sağladı” ifadelerini kullandı.
“DÜNYA Gazetesi’nden ilk iş ilanlarını takip ettim”
Bu yıl ODE’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Orhan Turan, “İlk olarak 20 metrekarelik alanda taahhüt işi ile yola çıktık. O zamanlar DÜNYA Gazetesi okuyarak, iş ilanlarına bakar, uygun işleri kovalardık. Sonra 1990 yılında yalıtım malzemeleri ithalatına, 1996’da da yalıtım malzemesi üretimine başladık. Bugün yüzde 100 Türk sermayeli en büyük yalıtım şirketi olduk. Yabancı markalarla rekabet ettiğimiz pazardaki ilk 3 marka arasındayız” diye konuştu.
“32 yıldır STK’larda çalışıyorum, çok şey öğrendim”
Türkiye’de yalıtım sektörünün kurumsal anlamda doğuşuna öncülük eden, bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Orhan Turan, yalıtım sektörünün ilk derneği İZODER’in kuruluşuna da öncülük eden bir isim. Turan, “32 yıldır sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum, çok şey öğrendim. Ben ortak akla inanıyorum, bir şeyleri beğenmiyorsak değiştirmek için çalışmalıyız. Türkiye’de aile şirketlerinde kurumsallaşma
eksik, aile ile şirket karışıyor.
Biz de bir aile şirketiyiz ama
şirket aile için çalışmıyor, değer yaratmak için çalışıyor” dedi.
Yapay zeka ile verimlilik artırılacak
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim teknolojilerini üretim tesislerinde hayata geçirdiklerini ve üretim süreçlerini dijitalleştirdiklerini dile getiren Ozan Turan, ”Önümüzdeki süreçte dijital dönüşüm projeleri kapsamında yapay zekayı iş süreçlerimize entegre ederek verimliliğimizi artırmak ve üretim süreçlerimizde mevcut otomasyon ile akıllı izleme sistemlerinin kullanımını genişleterek daha etkili ve verimli bir operasyon sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.