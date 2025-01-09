BYD tamam, Chery anlaştı, şimdi sıra MG’de
Çin rüzgarı Türk otomotiv pazarında karşılık görünce şimdi sıra yatırıma geldi. Uzun bir süredir temaslarda bulunan Chery yatırımın onayını aldı. MG son görüşme için 10 Ocak’ta Çin’e gidiyor. BYD’de de zaten tesis kurma aşamasında.
Ali YILDIRIM
Türkiye pazarında yaklaşık 4 yıldır faaliyet göstermeye başlayan Çinli üreticiler hatırı sayılır bir pazar payına ulaştıktan sonra yatırım mesaisi mesajlarına karşılık vermeye başladı.
Özellikle markalara uygulanan çeşitli regülasyonlar ve ek vergilerle birlikte yatırım kaçınılmaz oldu. Uzun bir süredir Türkiye için yatırım mesajını veren MG, Chery ve BYD artık görüşmeleri iyice sıkılaştırdı. Hatta BYD bir adım daha öne geçerek pazara son dahil olan Çinli üretici olmasına rağmen imzaları bile attı. Chery de uzun bir süredir yatırım için yer araştırması gerçekleştiriyordu. En son Samsun'da görüldü.
Alınan bilgilere göre, marka Wuhu’dan onayı aldı ve yatırım kararı kesinleşti. Şimdilik resmi olarak açıklanmasa da Chery de Türkiye’de fabrika kuruyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir haber üzerine açıklama yapan MG de Türkiye’de üretim tesisi kurmak için son görüşmeleri Şangay’da yapacak.
MG'de son görüşme 10 Ocak’ta Şangay’da
Önceki hafta MG’nin Mısır’a yatırım yaptığı bu yüzden Türkiye’ye yatırımdan vazgeçtiği gündeme gelmişti. Fakat marka bu konuda net bir açıklama paylaşmamış, aksine daha önce de bahsettiği gibi görüşmelerin devam ettiğini vurgulamıştı. Konu üzerine MG’nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv dün yazılı bir açıklama yaptı.
Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “İş ortağımız SAIC’le son bir yıldır Türkiye fabrikası üzerinde birlikte kararlılıkla çalışıyoruz. Bu süreçte oldukça fazla yol kat ettik. Çalışmalarımız kararlılıkla devam ederken, SAIC üst yönetiminin daveti üzerine 10 Ocak’ta Şangay’a giderek bu önemli projeyi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Bu aşamada Bakanlığımızın destekleri ve yönlendirmesiyle süreci titizlikle yürütüyoruz.
Daha önce Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing tarafından yapılan sunumda da Türkiye yer aldı. Gösterilen dünya haritasında üretim merkezleri arasında İspanya, İtalya ve Türkiye'nin de yer alması dikkat çekti.
İlk somut örnek BYD oldu
BYD’nin Türkiye›de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurmak için kolları sıvadı. İmzaları atan şirket, 2026 sonunda üretime başlayacak. Tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanacak. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li de yaptığı açıklamada, Türkiye’ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, “Türkiye’yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz” demişti.