BYD tamam, Chery anlaştı, şimdi sıra MG’de

Ali YILDIRIM

Türkiye pazarında yakla­şık 4 yıldır faaliyet gös­termeye başlayan Çinli üreticiler hatırı sayılır bir pazar payına ulaştıktan sonra yatı­rım mesaisi mesajlarına karşı­lık vermeye başladı.

Özellikle markalara uygulanan çeşitli re­gülasyonlar ve ek vergilerle bir­likte yatırım kaçınılmaz oldu. Uzun bir süredir Türkiye için ya­tırım mesajını veren MG, Chery ve BYD artık görüşmeleri iyice sıkılaştırdı. Hatta BYD bir adım daha öne geçerek pazara son da­hil olan Çinli üretici olmasına rağmen imzaları bile attı. Chery de uzun bir süredir yatırım için yer araştırması gerçekleştiri­yordu. En son Samsun'da görül­dü.

Alınan bilgilere göre, marka Wuhu’dan onayı aldı ve yatırım kararı kesinleşti. Şimdilik resmi olarak açıklanmasa da Chery de Türkiye’de fabrika kuruyor. Geç­tiğimiz günlerde gündeme gelen bir haber üzerine açıklama ya­pan MG de Türkiye’de üretim te­sisi kurmak için son görüşmeleri Şangay’da yapacak.

MG'de son görüşme 10 Ocak’ta Şangay’da

Önceki hafta MG’nin Mısır’a yatırım yaptığı bu yüzden Tür­kiye’ye yatırımdan vazgeçtiği gündeme gelmişti. Fakat marka bu konuda net bir açıklama pay­laşmamış, aksine daha önce de bahsettiği gibi görüşmelerin de­vam ettiğini vurgulamıştı. Konu üzerine MG’nin Türkiye dist­ribütörü Doğan Trend Otomo­tiv dün yazılı bir açıklama yaptı.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “İş ortağımız SAIC’le son bir yıldır Türkiye fabrikası üzerinde birlikte ka­rarlılıkla çalışıyoruz. Bu süreç­te oldukça fazla yol kat ettik. Ça­lışmalarımız kararlılıkla devam ederken, SAIC üst yönetiminin daveti üzerine 10 Ocak’ta Şan­gay’a giderek bu önemli proje­yi bir sonraki aşamaya taşıma­yı hedefliyoruz. Bu aşamada Bakanlığımızın destekleri ve yönlendirmesiyle süreci titiz­likle yürütüyoruz.

Daha önce Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing tarafın­dan yapılan sunumda da Türkiye yer aldı. Gösterilen dünya hari­tasında üretim merkezleri ara­sında İspanya, İtalya ve Türki­ye'nin de yer alması dikkat çekti.

İlk somut örnek BYD oldu

BYD’nin Türkiye›de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurmak için kolları sıvadı. İmzaları atan şirket, 2026 sonunda üretime başlayacak. Tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanacak. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li de yaptığı açıklamada, Türkiye’ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, “Türkiye’yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz” demişti.