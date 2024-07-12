C-Seviye’de roller değişiyor
Dijital dönüşüm ve küresel rekabet, C-seviye yöneticilerin rollerini kökten değiştiriyor! Baş veri yöneticisi (CDO) ve tepe insan yöneticisi (CPO) gibi pozisyonlar, şirketlerin yeni stratejik yıldızları haline geliyor. Yapay zeka ve veri yöneticileri artık CTO seviyesinde konumlandırılıyor. Yakında Türkiye’de de bu yeni pozisyonları daha fazla duyacağız gibi gözüküyor.
Günümüz iş dünyasında, dijital devrim ve değişen piyasa dinamikleri, C-seviye yöneticilerin rol ve sorumluluklarında büyük değişimlere yol açtı. Dijital dönüşüm, veri ve teknoloji odaklı yeni pozisyonların ortaya çıkmasını sağlarken, COVID-19 pandemisi ve artan küresel rekabet yönetici kadrolarını genişletti ve çeşitlendirdi. Bu dönüşümün merkezinde yer alan veri yönetimi, baş veri yöneticisi (CDO) gibi yeni rolleri öne çıkardı.
Deloitte’un danışmanlarından Michael Griffiths, bazı firmaların tepe yapay zeka yöneticileri ve tepe veri yöneticilerini tepe teknoloji yöneticileriyle (CTO) aynı seviyede konumlandırdığını belirtiyor. Yeni teknoloji yapay zekanın sorumlu kullanımı gibi yeni sorular getirdikçe yönetici kadrolarında da uzmanlaşma yolunu açtı. Bu trend, veri ve teknolojinin iş dünyasında ne kadar kritik bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. Tepe veri yöneticileri, veri analitiği ve büyük veri yönetimi konularında stratejik kararların merkezinde yer alıyor. Bu yöneticiler, veri tabanlı içgörüler sağlayarak işletmelerin daha bilinçli ve etkili kararlar almasını sağlıyor.
Örneğin şirketler müşteri davranışlarını analiz etmek, pazar trendlerini belirlemek ve operasyonel verimliliği artırmak için tepe veri yöneticilerinin rehberliğine başvuruyor. Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin benimsenmesi, tepe veri yöneticilerinin önemini daha da artırıyor. Yapay zeka yöneticileriyse bu teknolojilerin etik kullanımı, güvenlik ve verimlilik gibi konularda kritik rol oynuyor.
CHRO yerine CPO geliyor
Pandemi sonrası dönemde insan kaynakları yönetimi de önemli bir dönüşüm geçirdi. Tepe insan kaynakları yöneticisi (CHRO) gibi geleneksel rollerin yanı sıra tepe insan yöneticisi (CPO) ve tepe çeşitlilik ve kapsayıcılık yöneticisi (CDIO) gibi yeni pozisyonlar da yaygınlaştı.
Bu roller, yetenek çekme ve elde tutma stratejilerinde kritik bir rol oynuyor. ‘The Next Leadership Team’ kitabının yazarı Marianna Zangrillo kendisiyle yaptığımız bir görüşmede CHRO yerine artık CPO terimini (Chief People Officer-Tepe İnsan Yöneticisi) kullanmayı tercih ettiklerini ifade etti.
CPO rolü, şirketlerin insan kaynakları politikalarını daha bütünsel bir yaklaşımla ele almasını mümkün kılıyor. Sadece işe alım ve eğitim değil aynı zamanda çalışanların kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi ve şirket kültürünün güçlendirilmesi gibi konulara da odaklanıyorlar. Çalışan sağlığı ve refahı konusundaki artan farkındalık tepe refah yöneticisi (CWO) gibi yeni pozisyonların doğmasına yol açtı.
CWO’lar, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyen programlar geliştirerek genel iş verimliliğini artırmayı hedefliyor. Tepe çeşitlilik ve kapsayıcılık yöneticisi (CDIO) gibi pozisyonlar da pandeminin ardından büyük bir önem kazandı. Çeşitlilik ve kapsayıcılık, şirketlerin sadece etik ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi için değil aynı zamanda daha inovatif ve rekabetçi olabilmeleri için de kritik hale geldi.
Risk ve uyum yönetimi
Risk ve uyum yönetimi alanında da yeni pozisyonlar ortaya çıkıyor. Örneğin, Stellar Health gibi şirketler, tepe uyum yöneticisi (CCO) veya tepe etik ve uyum yöneticisi (CECO) gibi rolleri hayata geçiriyor.
Bu pozisyonlar, şirketlerin yasal ve etik sorumluluklarını yerine getirmelerinde kritik bir rol oynuyor. Yasal uyumluluk ve etik sorumluluklar, günümüz iş dünyasında şirketlerin sürdürülebilirliği ve itibarını koruması açısından büyük önem taşıyor. Tepe uyum yöneticileri, şirket içi politikaların geliştirilmesi ve uygulanması, düzenleyici kurumlarla ilişkilerin yönetilmesi ve etik ihlallerin önlenmesi gibi konularda stratejik rehberlik sağlıyor.
Bu yeni roller, özellikle finans, sağlık ve teknoloji gibi yüksek düzenlemeli sektörlerde büyük bir gereklilik haline geldi. Pazarlama alanında da değişimler gözlemleniyor. Tepe pazarlama yöneticisi (CMO) rolleri yerini tepe büyüme yöneticisi (CGO) ve tepe gelir yöneticisi (CRO) gibi daha spesifik ve uzun vadeli hedeflere odaklanan rollere bırakıyor.
Bu pozisyonlar, şirketlerin yeni pazarlar ve ürün hatlarına açılmasında kritik rol oynuyor. Tepe büyüme yöneticileri (CGO), şirketlerin uzun vadeli büyüme stratejilerini geliştirir ve uygulayarak yeni pazar fırsatlarını belirleyerek, mevcut pazarlarda derinleşme stratejileri geliştiriyorlar. Tepe gelir yöneticileri (CRO) satış ekipleriyle yakın iş birliği içinde çalışarak gelir hedeflerine ulaşılmasını sağlıyor ve müşteri ilişkilerini yönetiyor.
Google CDO’su Melonie Parker: CDO her bölümü etkiler
Son dönemde gündeme gelen C suite rollerden birisi de Çeşitlilikten Sorumlu Yöneticisi (CDO). Fortune 500 şirketlerinin yüzde 53’ünde artık bir CDO veya eşdeğer bir rol bulunuyor. McKinsey’in tahminlerine göre, Mayıs 2020’den bu yana 60’tan fazla şirket ilk kez bir çeşitlilik lideri atamış durumda. Google CDO’su Melonie Parker, iş yerlerinde kapsayıcı bir kültür oluşturmanın ve herkesin işe en iyi yanlarını getirebilmesini sağlamanın önemini vurguluyor.
Parker, “İşyerlerimiz en iyi yanlarımızı ortaya koyabileceğimiz güvenli sığınaklar olmalı. Bu olduğunda daha çok yenilik yapabiliyor, birlikte daha iyi çalışıyoruz ve iş stratejisini daha hızlı başarıyoruz” diyor. Melonie Parker, rolünü şu sözlerle tanımlıyor: “CDO rolü, şirketin her bölümünü etkilemekle ilgili. Kültürel açıdan etkilediğimiz şey, herkesin o ortamda kendini ait hissetmesi. Ve aidiyet, o ortama gelip en iyi yanlarını ortaya koyabilecekleri anlamına gelir. Aynı zamanda, temsil edilen her grubun ilerleyebileceği, gelip terfi edebileceği anlamına da gelir.”