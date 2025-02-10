Çalışana, Avrupa’dan yüksek ücret veriyoruz

Recep ERÇİN

Türk tekne ve yat sek­törü, karada yapılan dünyanın en büyük de­nizcilik fuarlardan birine ha­zırlanıyor. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) destekleriy­le İstanbul Fuar Merkezi’n­de (İFM) düzenlenecek olan fuar öncesi sektörün çatı ku­ruluşları bir araya geldi. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizatörlüğünde düzenlenen toplantıya İmeak Deniz Ticaret Odası ile Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıla­rı Birliği’nden (GYHİB) tem­silciler de katıldı.

Toplantıda sektördeki gelişmelere iliş­kin bilgiler veren YATED Baş­kanı Murat Bekiroğlu ve ay­nı zamanda GYHİB Yönetim Kurulu Üyesi de olan YATED Yönetim Kurulu Başkan Ve­kili Cem Hüroğlu’na personel ücretlerinin geldiği seviyele­ri sorduk. Bekiroğlu bazı fir­maların ücretlerde geçen yıl yüzde 100 oranında, bu yıl da yüzde 50 oranında artış yap­tığını belirterek, “Teknisyen ve kaptan ücretleri çok yük­seldi. Ücretler döviz bazında Avrupa ile aynı seviyede veya bir tık üzerinde” dedi. Hüroğ­lu da, “Ücretler o kadar arttı ki Hollanda’ya giden teknik per­sonelden geri dönenler var” ifadelerini kullandı.

Zararına mı üretmeli, sözleşmeyi mi feshetmeli?

Sektör temsilcilerinin ver­dikleri bilgilere göre ücretler ve genel giderlerdeki artış­lar, euro/dolar paritesindeki düşüş ve dolar kuru artışının enflasyonun gerisinde kalma­sı yüzünden kâr marjları eri­di. İtalya gibi ülkeler seri üre­tim gücüne sahip oldukları için pandemi dönemindeki stoklarını eritmek uğruna fi­yat kırdı.

Butik üretim yapan Türk imalatçılar hem maliyet artışları hem de fiyat rekabeti yüzünden, “Sözleşmeyi feshe­dersem mi daha çok zarar ya­zarım yoksa zararına üretim yapıp ürünü teslim edersem mi?” ikileminde kaldı. Üc­retler artsa da yeterli ve yet­kin işgücü açığı devam ediyor. 2025’i, “Maliyetleri kontrol altına alıp zarar etmeme yılı” olarak ilan eden sektör temsil­cileri, “Faizler düşmeye baş­ladı ama tekne üretimi en az 3-4 ay sürüyor. Satışı yazı ye­tiştirme süreci sınırlı, kalıbı­nı hazır üreten veya stokun­da olan bu yaza hazır olacak.

Bıçak kemiğe dayandı. Zarar noktasına geldik. Dövizin bi­raz kıpırdaması bizi rahatla­tır. Burada üç gemi yapan ar­matür aynı maliyete Çin’de dört gemi yapardım, diyor. Es­kiden İtalya’ya göre çok daha uygun fiyatlarla üretim yapar­ken, bugün aynı seviyeye gel­dik. Hatta bazı alanlarda İs­panya ve Hollanda’dan daha yüksek fiyat teklifleri veri­yoruz. Bu durum, sektördeki sözleşme sayısının azalması­na neden oldu” mesajları ver­diler.

Fuarda yerli üreticiler ağırlıkta olacak

Fuarda yerli firmaların ağırlığını hissettireceğini be­lirten YATED Başkanı Beki­roğlu, “2026-2027-2028 fu­arlarında indirimli fiyatlar sunacağız. Yerli üreticinin ha­kim olduğu bir fuar olacak. İt­hal ağırlıklı ürünleri değil yer­li üretimi destekliyoruz. Fuar süresince söyleşiler, etkinlik­ler olacak. Türkiye, mega yat üretiminde dünyada üçüncü ve dördüncülük arasında gi­dip geliyor. Özgün mimari ile çalışan yeni firmalarımız var. Tekne üretiminde Türkiye, dünyada önemli bir noktaya geldi. 3-8 metre, 10-15 met­re arası teknelerde pandemi sonrası yeni yerli üreticiler ortaya çıktı. Bunları destekle­mek ve dünyaya açmak istiyo­ruz” diye konuştu.

Marinalarda fahiş fiyat uygulanıyor

Son dönemde Ticaret Ba­kanlığı fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı sahada aktif denetimler yapıyor. Fakat YA­TED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Hüroğlu’nun ak­tardığına göre, marinalar bu denetimlerin dışında kalmış görünüyor. “Avrupa’dan daha pahalı marina ücretleri var” diyen Hüroğlu, şunları aktar­dı: “Marinalara tekne bağla­ma maliyeti metrekare birim fiyatı olarak 6 yıl önce 60 euro iken 2024 yılında 380 euroya çıktı. Bu sadece bağlama di­ğer hizmetler de ücretli. Tür­kiye’de sadece 85 marina var. Yeni marina açılması lazım.”

KDV muafiyetinin kaldı­rılmasının da özellikle ticari tekneler üzerinde olumsuz et­ki yarattığını savunan Hüroğ­lu, “Önce 24 metre altı yatlar için başlatılan uygulama, tica­ri tekneleri de kapsayacak şe­kilde genişledi. Bu da pazar­daki avantajlarımızı kısıtladı” diye konuştu.

Lüks yatlara değil balıkçı teknelerine bakın!

Bosphorus Boat Show, YATED organizasyonu, ED Fuarcılık’ın stratejik ortaklığı ile İstanbul Fuar Merkezi’nde 15-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. 500’den fazla markanın katılacağı fuarda, 300’den fazla tekne sergilenecek. ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan ve ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz’ın da organizatörlüğünü üstlendiği fuar, karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük fuarı.

Bosphorus Boat Show’a 65 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor. Motor yatlardan katamaranlara, yelkenlilerden balıkçı teknelerine, deniz motorlarından şişme botlara ve aynı zamanda tüm tekne ekipmanlarına kadar 1500’den fazla ürün çeşidi fuarda sergilenecek. Öte yandan YATED Yöneticileri, tekne ve yat fuarlarının kamuoyunda tanıtılırken sürekli lüks dev yatların gösterilmesine sitemkâr. YATED Yöneticileri, fuarlarda yer alan ürünlerin çoğunun yerli üretim olan 3-8 metrelik balıkçı tekneleri olduğunu fakat lüks yatlar öne çıkarılınca bu üreticilerin gölgede kaldığını fuarın da lüks ürün fuarı gibi algılandığını not ettiler.

“Yat sektörü hareketlenmek için döviz dalgası bekliyor”

Üreticilerin geçen yıl yüksek faiz oranları ve düşük talep nedeniyle hedeflenen satış adetlerine ulaşamadığını aktaran YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, “2025 yılında piyasada bir toparlanma bekliyoruz. Döviz kurlarındaki hareketliliğin de yerli üreticiyi rahatlatarak dış pazarlara daha fazla açılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz fuarın, iç pazarda stokta bulunan teknelerin satılması ve istihdamı artırması açısından kritik bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Yat ve tekne endüstrisi istihdam yaratmada önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli de ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.