Çalışanlar mesaide sosyal medyaya 26 dakika ayırıyor
‘Çalışma Hayatı Analizi ve İyi Oluş Gereksinimleri’ araştırmasına göre çalışanlar, yoğun iş ortamında dijital dünyaya kaçıyor. Günde ortalama 3 saatlik iş dışı faaliyetin 26 dakikası, sosyal medyada harcanıyor.
Sosyal medya, modern iş yaşamının görünmez gücü olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanlar, yoğun iş temposunun içinde dijital dünyada bir kaçış alanı yaratıyor.
Çalışan destek programı Avita’nın gerçekleştirdiği son pazar araştırması, Türkiye’de çalışanların mesai saatlerinde sosyal medyada günlük ortalama 26 dakika harcadığını ortaya koyuyor. Bu süre, üretkenlik açısından göz ardı edilemeyecek bir etki yaratıyor.
Dakikalar sosyal medyada kayboluyor
Dünya geneliyle kıyaslandığında, Global Workplace Digital Habits Report 2024 verilerine göre, bu süre 24 dakika olarak ölçülmüş durumda. Türkiye ve dünya arasında bu kadar yakın bir fark, sosyal medya kullanım alışkanlıklarının kültürel sınırları aştığını ve global bir fenomen haline geldiğini gösteriyor. Çalışanların bu alışkanlıkları, iş yerindeki odaklanma seviyeleri ve şirket verimliliği üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Araştırma sonuçlarına göre, kitlenin mesai saatleri içindeki sosyal medya kullanım alışkanlıklarına baktığımızda, çalışanların yüzde 61’inin mesai saatleri içinde sosyal medya kullandığı görülüyor. Çalışanların iş dışı aktivitelere ayırdığı ortalama süreye bakıldığında, günlük üç saatlik (177 dakika) bir kayıp dikkat çekiyor.
Bu süre içinde en çok zaman harcanan aktiviteler sosyal medya (26 dakika), iş dışı sohbet (21 dakika) ve mesajlaşmalar (19 dakika) olarak öne çıkıyor. Bu da iş yerlerinde geçirilen zamanın önemli bir kısmının dijital platformlarda geçtiğini gösteriyor. Sosyal medya, sadece bir zaman kaybı olarak görülmüyor; aynı zamanda çalışanların iş stresinden kaçma, kısa molalarla motivasyonlarını yeniden kazandıkları bir alan haline geliyor.
Ancak bu alışkanlık, çalışanların odaklanma becerilerini ve verimliliklerini olumsuz etkileyebilir. Sosyal medya kullanımının bu denli yaygın olduğu bir ortamda, şirketlerin dijital alışkanlıklarla verimlilik arasındaki dengeyi nasıl sağlayacakları, sürdürülebilir başarıları için önemli bir adım olarak niteleniyor.
“İş dışı aktivite ile mesai dengesi kurulmalı”
Sosyal medya kullanımının iş verimliliği üzerindeki etkileri, şirketler için önemli bir zorluk haline gelmiş durumda. Sosyal medyada kaybolan bu süreler, şirketlerin iş dışı aktiviteler ile mesai arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini işaret ediyor. Avita Pazarlama Direktörü Hikmet Nakilcioğlu, “Sosyal medya, çalışanların odaklanma ve yaratıcı düşünme becerilerini olumsuz etkileyebilir. Şirketler, sosyal medya kullanımını sınırlamak yerine, bu platformları çalışan motivasyonunu artıran ve verimliliği destekleyen araçlar olarak nasıl entegre edebileceklerini keşfetmelidir” dedi.
Esnek çalışma modelleri ve psikolojik destek gibi stratejiler, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini kurmalarına destek olduğuna, bunun da yalnızca iş başarısını değil, çalışan bağlılığını da artırdığına işaret eden Nakilcioğlu, “Sosyal medya kullanımının denetimi ile çalışanların ihtiyaç duyduğu motivasyonun nasıl dengeleneceği konusunda şirketlerin yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini gösteriyor” açıklamasını yaptı.
Çoğunlukla öğle ve akşam saatlerinde zaman harcanıyor
Son dönemde ortaya çıkan sosyal medya bağımlılığı kavramı, iş yerlerinde verimlilik düşüşünü de beraberinde getiriyor. Kitlenin mesai saatleri içindeki sosyal medya kullanım alışkanlıklarına bakıldığında, çalışanların yüzde 61’inin mesai saatleri içinde sosyal medya kullandığı görülüyor. Bu kullanımım en yoğun olduğu üç ana mecra, katılımcıların yüzde 31’i tarafından özellikle mesai saatleri içinde tercih ediliyor. Yüzde 5,9’u sabah işe gittikten sonra, yüzde 14,6’sı öğle saatleri, yüzde 10,5’i akşam üzeri, yüzde 30,1’i ise akşam saatlerinde sosyal medyada zaman geçiriyor.
En çok Instagram’da vakit geçiriliyor
-Türkiye'deki sosyal medya kullanım verileri incelendiğinde, Instagram, günlük 123 dakika ile en çok tercih edilen platform olarak öne çıkıyor.
-YouTube ise Türkiye’de 45 dakika kullanım süresiyle ikinci sırada yer alıyor.
-Facebook, 30 dakikalık kullanım süresiyle dikkat çekerken, diğer platformlara göre daha geride kalıyor.
Kadın, erkek ve Z kuşağının tercihi farklı
-Kadınlar, Türkiye’de özellikle Instagram’da daha fazla zaman geçirirken, erkeklerin platform tercihleri globalde Facebook üzerinde yoğunlaşıyor.
-Z kuşağı ise YouTube, Pinterest ve LinkedIn gibi platformlarda vakit harcamayı tercih ediyor, bu da genç kullanıcıların dijital dünyada aktif olma eğilimlerini yansıtıyor.