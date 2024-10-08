Çalışanların yol harcamaları geçen yıla oranla %e 50 arttı

Eleman.net’in düzenlediği ankete göre çalışanların yüzde 39’u yol ücreti almı­yor. Öte yandan anket katılımcı­larının yüzde 76’sı da geçen yıla oranla yol harcamalarının yüz­de 50 oranında arttığını belirti­yor.

Çalışanların işe gidiş rutin­lerine, yolda harcadıkları zamana ve değişen mali tabloya dair veri­leri ortaya koyan ankette, “Sabah işe nasıl gidiyorsunuz?” sorusu­na çalışanların yüzde 54’ü “toplu taşıma”, yüzde 23’ü “servis”, yüz­de 14’ü “kendi aracım”, yüzde 6’sı “yürüyerek” cevabını verdi. Ser­vis imkanı olamayan çalışanlara yöneltilen “Yol ücreti alıyor mu­sunuz?” sorusuna ise yüzde 39 oranında “hayır” cevabı verildi.

Verilen destek harcamalarına yetmiyor

Yol desteği alan çalışanların yüzde 58’i aldıkları desteğin yol harcamalarına yetmediğini be­lirtti. Anketin “Geçen yıla oranla harcamalarınız ne kadar arttı?” sorusunda, çalışanların yüzde 76’sı yüzde 50 oranında arttığı­nı ifade etti. Çalışanların yüzde 18’i yüzde 30 oranında artış yaşa­dığını belirtirken, yüzde 6’lık ke­sim ise yol harcamalarında yüzde 20 artış olduğunu kaydetti.

Anke­tin “İşe gidip gelirken yolda gün­lük ne kadar zaman harcıyorsu­nuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 32’si “30 dakika - 1 saat”, yüzde 25’i “15 – 30 dakika”, yüz­de 21’i “1-1,5 saat” ve yüzde 11’i “1,5-2 saat” diye cevapladı. Anke­te katılan çalışanların yüzde 57’si trafik yüzünden işe geç kaldığını belirtti. “Ulaşım sorunlarını çöz­mek için hangi çözüm işe yarar?” sorusuna ise çalışanların yüzde 30’u “Toplu taşıma seferlerinin artırılması”, yüzde 25’i “Okul sa­atlerinin ve mesai başlangıç sa­atlerinin değişmesi”, yüzde 25’i “Esnek çalışma saatlerinin uy­gulanması”, yüzde 12’si “Uzaktan çalışma düzenine geçilmesi” ce­vabını verdi.

“Sosyal hayat kısıtlanıyor”

Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.net CEO’su Levent Dicle, “Özellikle metropol kentlerde çalışanlar yolda önemli bir zaman kaybı yaşıyor. Bu durum sosyal hayatın da kısıtlamasına ve yorgunluğun artmasına sebep oluyor. Tüm bunlara ek olarak yol desteği verilmediği zaman çalışanların morali daha da bozuluyor. İmkânı olan iş yerlerinin esnek çalışma saatlerine geçmesi çalışan motivasyonuna olumlu etki edecektir. Ayrıca artan yaşam masrafları gözetilerek çalışanlara yol desteği sunulmalıdır. Yol imkanlarının daha rahat olduğu iş seçenekleri günümüzde çalışanlar açısından daha cezbedici hale geliyor” diye konuştu.