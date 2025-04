"Canlı müzik mevzuatı sorun çıkaracak"

Takip Et

Özlem SARSIN

DTO olarak üyelerine bu ko­nuda destek olacaklarını söyle­yen Öztürk, müzik dernekleri ile görüşüp bir paket halinde ruh­satnameyi deniz turizmi araç­ları dışına alabilmek için ça­baladıklarını söyledi. Öztürk, “Önümüzde canlı müzik ile ilgi­li büyük bir problem var. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Uygulama Türkiye’nin her yerde aynı şe­kilde olacak. İstanbul Boğazı’n­da uygulanacak kural burada da aynı olacak. MÜYAP ve diğer iki dernek ile ruhsatnameye gidile­cek. 1951 yılından kalan kanun maddesine göre 1 ile 5 yıl arasın­da değişen hapis cezası da var.

Teknede DJ vasıtası ile müzik çaldığınızda bırakın desibel öl­çümlerini ki bu da ek bir maliyet getirecek, bir bedel ödenecek. Bunların her birine hazır olma­mız lazım. Biz de müzik dernek­leri ile bir paket halinde ruhsat­nameyi deniz turizmi araçları dışına alabilir miyiz diye de çaba gösteriyoruz. Çeşme’de müzik­siz yapamazsınız mümkün değil. Radyodan dinletiyorsanız ya da DJ vasıtası ile çalıyorsanız bu­nun bedelini ödemek zorundası­nız. Hepimiz uymak zorundayız. DTO üyeleri için ne yapabiliyor buna bakacağız, duyarsız kalma­yacağız” dedi.

“Alsancak Limanı ölüyor”

Başkan Öztürk, İzmir Alsan­cak Limanı’nın durumuna da değinerek, limanın gün geçtik­çe ölmeye devam ettiğini belirt­ti. Öztürk, “Aliağa limanları çok başarılı gidiyor, gerçekten Ege Bölgesi’nin tüm yükünü kaldı­rır hale geldiler. Ama İzmir Al­sancak Limanı için tam tersini söylemek zorundayım. Anlaya­madığım bir şekilde her geçen gün ölmeye devam ediyor. Gemi sayıları, hareket sayıları inanıl­maz düştü. Her gün işlerin yavaş gittiği, makinaların riskli oldu­ğu gibi şikâyetler alıyoruz. Bir an önce limanın ne olacağına karar verilmesi lazım” değerlendir­mesinde bulundu.