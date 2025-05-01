"Canlı müzik mevzuatı sorun çıkaracak"
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, deniz sezonunun açılışı ile birlikte sektörde yaşanacak sorunları dile getirdi. Nisan ayı meclis toplantısından konuşan Öztürk, tur tekneleri gibi turizm amaçlı deniz taşımacılığı yapan araçlarda, canlı müzik konusunda getirilen yeni mevzuatın sıkıntılara yol açacağını dile getirdi.
Özlem SARSIN
DTO olarak üyelerine bu konuda destek olacaklarını söyleyen Öztürk, müzik dernekleri ile görüşüp bir paket halinde ruhsatnameyi deniz turizmi araçları dışına alabilmek için çabaladıklarını söyledi. Öztürk, “Önümüzde canlı müzik ile ilgili büyük bir problem var. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Uygulama Türkiye’nin her yerde aynı şekilde olacak. İstanbul Boğazı’nda uygulanacak kural burada da aynı olacak. MÜYAP ve diğer iki dernek ile ruhsatnameye gidilecek. 1951 yılından kalan kanun maddesine göre 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası da var.
Teknede DJ vasıtası ile müzik çaldığınızda bırakın desibel ölçümlerini ki bu da ek bir maliyet getirecek, bir bedel ödenecek. Bunların her birine hazır olmamız lazım. Biz de müzik dernekleri ile bir paket halinde ruhsatnameyi deniz turizmi araçları dışına alabilir miyiz diye de çaba gösteriyoruz. Çeşme’de müziksiz yapamazsınız mümkün değil. Radyodan dinletiyorsanız ya da DJ vasıtası ile çalıyorsanız bunun bedelini ödemek zorundasınız. Hepimiz uymak zorundayız. DTO üyeleri için ne yapabiliyor buna bakacağız, duyarsız kalmayacağız” dedi.
“Alsancak Limanı ölüyor”
Başkan Öztürk, İzmir Alsancak Limanı’nın durumuna da değinerek, limanın gün geçtikçe ölmeye devam ettiğini belirtti. Öztürk, “Aliağa limanları çok başarılı gidiyor, gerçekten Ege Bölgesi’nin tüm yükünü kaldırır hale geldiler. Ama İzmir Alsancak Limanı için tam tersini söylemek zorundayım. Anlayamadığım bir şekilde her geçen gün ölmeye devam ediyor. Gemi sayıları, hareket sayıları inanılmaz düştü. Her gün işlerin yavaş gittiği, makinaların riskli olduğu gibi şikâyetler alıyoruz. Bir an önce limanın ne olacağına karar verilmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.