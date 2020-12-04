Canlı Yayın - Ege Ekonomik Forumu: Yüksek Teknoloji Temelli üretim

Uluslararası rekabette başarının yolu olan Savunma, Otomotiv, Petrokimya, İletişim

Teknolojileri gibi Stratejik Kümelerinin kapasitesi, sayısı nasıl arttırılır?



Üniversiteler ve endüstri arasındaki işbirliğinin desteklenmesi nasıl gerçekleşebilir?



Hızlanan teknoloji trendleri: online alışveriş, robotik teslimatlar, dijital ve temassız ödemeler, Teletıp, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, 5G ile makina iletişimi, Büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT) ve blockchain gibi temel teknolojileri daha esnek bir tedarik zinciri yönetim sistemini nasıl sağlar?

Moderatör: Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Koor. ve Yazar

Konuşmacılar:

• Tolga Bizel, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü

• Dr. Hüseyin Halıcı, ENOSAD Başkan Yardımcısı

• Gürhan Kalelioğlu, MEA Bölgesi, Dijital Lider

• Fadıl Sivri, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı