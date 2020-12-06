Çatalağzı Belediyesi, Yangın Sigorta Vergisi için hukuki süreç başlattı

Çatalağzı Belediye Başkanı Akgün, Yangın Sigorta Vergilerinde eksik beyanlar olduğuna dikkat çekerken, davayı takip eden Av . Devrim Nur Kayabalı ise “Birçok belediye tarafımıza aynı sorun ile başvurdu, ortada bir kanunu dolanma durumu olduğu açık. Kamu zararı oluşmaması, kanunun çerçevesinin netleşmesi adına Çatalağzı Belediyesi’nden başlayarak hukuki prosedürü başlattık” dedi.

Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Belediyemiz mücavir alanları içerisinde bulunan münhasır bölge, iş kolu olarak %80’in üzerinde Sanayi faaliyetleri yürütülen, Ar-Ge çalışmalarının yoğun olduğu bir alandır. Yanıcı Patlayıcı Madde imal üretim ve riski yüksek olan Belediyemiz mücavir alanları içerisinde bulunan fabrikalarda dönem dönem yangın nedeniyle yüklü zayiatlar oluşmuş, fabrika Sigorta Şirketleri tarafından zayiat karşılanmıştır. Belediye Gelirleri Kanun’un 40. Maddesinde YSV (Yangın Sigorta Vergisi) sigorta primlerinin %10’unun belediyelere gelir olarak ödeneceği, 41. Madde de ise vergi mükellefinin Sigorta Şirketleri olduğu belirtilmiştir. Belediyemiz vergi ödenekleri incelemesi yaptığımızda, böyle bir gelir kaydının bulunmadığını tespit ederek, civar belediyeler ile iletişime geçtiğimizde aynı sorunu yaşadıklarını öğrendik. Kanun’da bulunan bu açıklık, Belediyelerin gelir kaybederek yükümlü oldukları hizmetlerin ifasında zorluğa sebep oluyordu. Sonuçta, her Belediye yangın anında Ambulans, Sağlık Personeli gibi hizmetleri sağlamak ile yükümlü idi. Verginin amacının, kamu hizmetlerine kaynak sağlayarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak olduğu dikkate alındığında; Yangın Sigorta Vergisinin ihtiyari olması ve yasa ile belli bir orana bağlanmamış bulunması; mükellefler tarafından kötüye kullanılabilecek, kamu hizmetlerinde aksamaya yol açabilecekti. Bu hususta kamu düzenini sağlamak amacı ile tüm yasal haklarımızı kullanmak zaruretinde kaldık” dedi.

“Hukuki prosedür başlattık"

Davayı takip eden Av . Devrim Nur Kayabalı ise “2464 Sayılı Kanun Md.40 ‘Yangın Sigorta Vergisi primlerinin %10’unun mücavir alanlar içerisinde bulunan Belediyelere ödeneceğini’, aynı kanunun 41. Maddesi ise ‘mükellefin ilgili sigorta şirketleri olduğunu’ ifade etmektedir. Kanun her ne kadar Belediye Gelirleri arasında YSV kalemini yazmış olsa da, yangın sigorta vergisinin İhtiyari bir tür olması ve belli bir yaptırıma bağlanmamış olması belediyeler bakımından takibini imkânsız hale getiriyor. Ancak, somut olaylara baktığımızda çıkan yangınlarda zararın ödendiği de görülüyor. Yaptığımız incelemelerde ‘bazı poliçelerde hiç bu kaleme yer verilmediği, bazılarında ise poliçe bedeli ve iş hacmi baz alındığında çok çok cüzi olduğu ve ona rağmen bildirimde bulunulmadığı’ görülüyor. Aynı şekilde, İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri göz önüne alındığında yanıcı, patlayıcı madde üreten, imal eden, kullanan firmaların poliçelerinde YSV kaleminin bulunmuyor olması hayatın olağan akışına uygun olmayan ve konusu suç teşkil eder bir durum. Birçok belediye tarafımıza aynı sorun ile başvurdu, ortada bir kanunu dolanma durumu olduğu açık. Kamu zararı oluşmaması, kanunun çerçevesinin netleşmesi adına Çatalağzı Belediyesi’nden başlayarak hukuki prosedürü başlattık” açıklamasında bulundu.