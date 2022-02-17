Çaycı İngilizce’yi, üretici ihracatı öğrenecek

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı ihracatçı birliklerinde seçimli genel kurullar nisan ayında yapılacak. Geçen yılı 3,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde (GATHİB) tek aday bulunuyor. Birliğin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı olan Fikret Kileci, ikinci dönemine hazırlanıyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) Koordinatör Başkanlığı’nı da yürüten Kileci, tekstil sektöründe genelde ortak karar alınarak tek liste çıkıldığı bilgisini vererek, “Bizim odağımızda nitelikli ürün ve insan kaynağı var. Altyapıya çok önem veriyoruz. Bunun için sektördeki tüm insanları bilinçlendirmemiz lazım. Kendi personelimizden ihracatçılarımıza kadar çeşitli eğitimler veriyoruz. İhracatta katma değeri sağlamak, ekosistem yaratabilmek için önce altyapıyı oluşturmamız lazım ki, gelişim kaydederek meyvelerini toplayabilelim” diyor.

Göreve geldikleri günden beri ihracatı tabana yayma hedefl eri üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Kileci, şunları söylüyor: “Zemin sağlam olursa gökdelen dikebiliriz. İlk yaptığımız çalışmalardan biri irtibat bürolarının yapısını değiştirmek oldu. Her büromuz günlük ihracata yeni başlayan firmaları ziyaret ediyor. Sık sık eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin neticesinde katılımlar artmaya başladı. Bir webinar’da 20 kişiden 7 bin 500 kişiye ulaşır duruma geldik. Eğitimleri kendi personelimize de veriyoruz. Çaycısından memuruna kadar her personelimize İngilizce eğitimi veriyoruz. Bünyesinde kadın makam şoförü olan ve çatısında GES kurulu olan tek STK’yız. Gelişimi hep birlikte sürdürüyoruz. Yeni dönemde de odağımızda nitelik ürün, insan kaynağı ve irtibat bürolarının geliştirilmesi olacak.”

Gençleri tasarımın odağına alacak

Doku Kumaş Tasarım Yarışması için yeni bir proje geliştirdiklerini ve merkeze öğrencileri aldıklarının altını çizen Kileci, şu bilgileri veriyor: “Geçen yıl gerçekleşen yarışmamız çok başarılı geçmişti. Ancak bu yıl, daha başarılı bir organizasyon yapacağız. Dokuma, örgü ve baskı kategorilerinde 30 finalistimiz olacak. 30 moda tasarım öğrencisini bularak, kıyafetleri onlara tasarlatacağız. Dikimini kadın kooperatifl erine vermeyi istiyoruz. Yarışma günü yapılacak canlı müzik organizasyonunu da gençlere vereceğiz. Öğrenciyi merkeze alan, onlara fırsat ve cesaret veren bir anlayışla yarışmamızı yapmayı hedefliyoruz.”

Rota, uzak pazarlara çevrildi

“İhracatta temel hedefimiz, Türkiye’nin genel ihracatının hep bir adım ilerisi” diyen Kileci, “198 ülkeye ihracat yapıyoruz ve Ortadoğu’nun ihracatımız içindeki payı yüzde 38,4. AB Ülkeleri’nin payı yüzde 18,1, Amerika Ülkeleri’nin payı ise yüzde 14,4. AB ve Amerika pazarına ihracatımız pandemi ile birlikte artış gösterdi. Pazar çeşitliliği sağlamayı başardık. AB, Kuzey Amerika, Uzakdoğu ve Afrika pazarlarında dikkat çekici bir büyüme yakaladık. 2022 yılında da güçlü bir ihracat rakamına ve bölgesel büyümeye imza atacağımıza eminim” ifadelerini kullanıyor.

Ajandasında neler var?

Eğitimi ilk sırasına alan Kileci, birlik binasındaki personeline de başta İngilizce eğitimi olmak üzere tüm eğitimleri uygulamaya devam edecek. İhracatçı adayları ve ihracata yeni başlayanlar da günlük bilgilendirmelerle gelişim kaydedecek.

Nitelikli ürün ve nitelikli insan kaynağını odağına alarak, sektörün gelişimini tüm paydaşlarıyla sürdürecek.

İhracatı tabana yayacak projeleri geliştirecek.

İrtibat bürolarını genişleterek, ihracatçıları günlük bilgilendirmeler ve denetimler uygulanacak.

Kuzey Amerika, Uzakdoğu ve Afrika gibi gelişen pazarlarda payını artırmayı planlıyor.

Gençleri tasarımın odağına alacak, tasarım yarışmalarının tüm süreçlerini gençler üzerinden kurgulayacak.

Amanos Tüneli, bölge ihracatını 5 kat artıracak

Bölgedeki iş insanlarının Amanos Tüneli’nin tamamlanmasını dört gözle beklediğini ifade eden Kileci, şu açıklamalarda bulunuyor: “Tünel tamamlandığında bölgemiz ikinci bir Körfez bölgesi haline gelecek. Bu proje tamamlandığında Güneydoğu çok hızlı şekilde İskenderun Limanı’na ulaşacak. Bu da bize hem zaman kazandıracak hem de maliyeti aşağıya çekecek. Amanos tünelleri tamamlandığı zaman ihracat minimum 5 kat artar, Körfezi geçeriz. Bu sadece Gaziantep için de değil, aynı zamanda Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman gibi çok sayıda ilimiz için de çok önemli proje.”