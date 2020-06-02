Çaykur, 116 bin ton çay alımı yaptı

02 Haziran 2020

Necati TUZCU

Çaykur, yaş çay sezonunun başladığı 19 Mayıs'tan bu yana 116 bin ton yaş çay alımı yaptığını açıkladı.

Çaykur'dan yapılan açıklamada alım yeri stokları 7-8 bin tonlar civarında seyrettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şu an itibariyle 47 işletmemizde toplam üretim kapasitesinin üzerine çıkılarak maksimum seviyelerde üretim gerçekleştirilmektedir. Alım yerlerimizde bir kilogram fazla çay alabilmek ve üreticilerimizi rahatlatmak adına işletmelerimizde maksimum çay üretimi için her türlü imkânı değerlendirerek şartlarımızı zorlamaktayız. İnşallah yakın zamanda gerek bizim çabalarımız gerekse üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımlarıyla kontenjan uygulamamızda artışlar olacağına ve daha rahat çay alımları yapacağımıza inanıyoruz."

Açıklamada ayrıca üreticilerden acele etmeden, mevcut kontenjan uygulamalarına uygun çay toplamaları istenerek, "Sürgün başında da dediğimiz gibi Çaykur olarak kota karşılığı çayın alımını taahhüt etmekteyiz." denildi.