ÇAYKUR, Samsun bölgesi bayileriyle bir araya geldi

20 Eylül 2019

Necati TUZCU

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Samsun bölgesi bayileriyle ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldi. 2018 yılı verileri ile 2019 yılının ilk 8 ayının değerlendirildiği toplantıda ayrıca 2019 ve 2020’ye dair yeni hedefler görüşüldü.

Satış rakamlarının yukarıya taşınması ve pazar payının artırılması için bayilerin görüş ve önerileri alındı. Samimi bir ortamda karşılıklı soru ve cevaplarla devam eden toplantıda, ÇAYKUR ürünlerinin satışı noktasında bayilerin çok önemli bir role sahip olduklarını belirten Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, satışların son 20 yılın üzerine seyretmesi dolayısıyla bayilere gösterdikleri performans ve başarıdan dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Bayi toplantıları gelecek hafta içerisinde İzmir ve İstanbul bölge bayilerinin, sonraki hafta ise Ankara bölgesi bayilerinin Rize’de gerçekleştirilecek toplantıları ile devam edecek.