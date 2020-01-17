ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz: En milli ihracatçıyız

17 Ocak 2020

Leyla İLHAN

Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer raporuna göre, çimento, cam ve seramik sektörleri ihracatta en fazla net döviz bıraktıran sektörler oldu. Raporu değerlendiren ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz; çimento, cam ve seramik sektörlerinin ihracattan elde ettiği yerli katma değere dikkat çekerek, sektörün son 10 yılda 26.5 milyar dolarlık ihracat yaptığını, bu rakamın 20,3 milyar dolarlık bölümünün ise içerde kaldığını söyledi. “Yani seramik sektörünün ihraç ettiği 100 dolarlık ihracat gelirinin yüzde 82’si, cam sektörünün yüzde 79’u, çimento sektörünün ise yüzde 68’i ülkemizde kalıyor” diyen Çenesiz, “Bu rakamlarla bizden 3.5 kat daha fazla ihracat yapan sektörler kadar katma değer sağlıyoruz” dedi.

“Sadece enerjimiz ithal”

Girdi olarak kullanılan hammaddenin yerli olmasının en önemli avantajları olduğunu aktaran Çenesiz, tek yabancı girdilerinin ise tüm sektörlerde olduğu gibi kullandıkları enerji olduğuna dikkat çekti. Yüksek istihdam rakamları ve ülkenin her tarafına yayılmış yapılarıyla da diğer sektörlerden ayrıştıklarını aktaran Çenesiz, “Rakiplerimiz ile benzer enerji fiyatlarına sahip olursak, daha fazla rekabet etme gücümüz olacak” açıklamasını yaptı.