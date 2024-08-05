Çeber: Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi 'Gaziantep' odaklı olacak
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’te devam eden projelerin ve yeni OSB’lerin kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Çeber, Türkiye ekonomisi ve bölge için büyük bir önem taşıyan Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi’nin Gaziantep odaklı olacağını belirtti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bölgenin kalkınmasına yönelik devam eden çok sayıda projenin tamamlanmasıyla, yeni OSB’lerin faaliyete geçmesiyle, Türkiye ve bölge için çok önem arz eden “Kalkınma Yolu Projesi”nden potansiyeli doğrultusunda hak ettiği işleri üstlendiğinde 20 yıl sonra Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi’nin Gaziantep odaklı bölgenin olacağını savundu.
Çeber, hem nüfusa oranla ve hem de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı ikinci kent olan Gaziantep’te ve Türkiye’de son dönemde sığınmacılar konusunda yaşanan sıkıntıların çözümü için ilde önemli işler yapıldığına dikkat çekti. Vali Çeber, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda denetimleri sıkılaştırdıklarını, yakın zamanda daha somut bir şekilde rahatlama hissedileceğini aktardı.
Gaziantep’in pahalılıkta Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu eleştirilerine yönelikte Vali Çeber, kentte karma ekiplerde denetimlerin çok sıkı tutulduğunu, cezaların yanında gerekirse iş yeri kapatma cezasına kadar işlemlerin yapıldığını ifade etti.Gaziantep gündemine dair Gaziantep Valisi Kemal Çeber, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu.
"Kalkınma Yolu Projesi gelecek için çok önemli"
Türkiye’nin önemli sanayi kentleri arasında yer alan Gaziantep’in hedeflerine daha rahat ulaşması ve ülke ekonomisine katkısını sürdürmesi için devlet eliyle önemli projeler yürütüldüğünü söyleyen Vali Çeber, bu projelerin tamamlanmasıyla, yeni OSB’lerin faaliyete geçmesiyle Gaziantep’in daha da güçleneceğini belirtti.
Gaziantep’in geleceği için çok önemli görülen son dönem kent gündeminde olan “Kalkınma Yolu Projesi”nden güzel işlerin üstlenilmesiyle 20 yıl sonra Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi’nin Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin olacağını savunan Vali Çeber, “Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bölgemiz Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi olacak ve Gaziantep’te bunun merkezi olacak. Neden bunu savunuyorum.
Suriye böyle kalmayacak, bir şekilde normale dönecek. Irak böyle kalmayacak bir şekilde düzelecek. Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için şu sıralar önemli bir proje gündemimizde. 1200 kilometre demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezine bağlayacak yeni “İpek Yolu” olarak değerlendirilen “Kalkınma Yolu Projesi”nden başka ülkeler de pay almak istiyor. Herhangi bir sekteye uğramazsa 2029 yılında bitmesi planlanan proje ile Türkiye ve bölgemiz önemli kazanımlar elde edecektir.
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Gaziantepli yetkililer bu konuda da gelecek kazanımlar için elini taşın altına koymaktan geri durmayacaktır. Bu pastadan pay alabilmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Bölgemizde yürütülen projelerin sekteye uğramadan tamamlanması, yeni OSB’lerin biran önce faaliyete geçmesi ve Kalkınma Yolu Projesi’nden beklediğimiz projeleri aldığımız takdirde çok güzel bir gelecek bizi bekliyor” şeklinde konuştu.
Demiryolu ve otoyol projesinde sona yaklaşılıyor
‘Çılgın Proje’ diye de adlandırılan Amanos tünellerinde sona yaklaşıldığını ve 2030 yılında faaliyete geçmesinin planladığını söyleyen Vali Çeber, şunları söyledi: “Gaziantep ve çevresinde bulunan şehirleri İskenderun Limanı'na bağlamak üzere planlanan, diğer adıyla Hassa-Dörtyol Demir yolu ve Otoyol Projesi, Gaziantep’in sanayideki üretim gücünü katlayarak artıracaktır. Gaziantep merkeze ortalama olarak 270 km uzaklıkta olan Mersin Limanı'na bağlı olan sanayi bölgeleri için Amanos Dağları'nın altından geçmesi planlanan 30 kilometrelik tünel projesi sayesinde Gaziantep-İskenderun arası 221 km’den 136 km’ye düşecek.
Projenin ihalesi yapıldı, dış kredi görüşmeleri tamamlanmak üzere. Şubat- Mart 2025 yılında temeli atıldığında 5 yıl içerisinde bitecektir. Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında 25 kilometrelik güzergahta, 1 adet demir yolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şeritli olacak olan 2 adet otoyol tünelinin uzunluğu ise 40 kilometredir. Proje’nin ilk halinde demiryolu hattı yoktu, bunun için çok çabaladık ve en doğru şekliyle revize edildi. Bu çok önemli ve bizleri çok memnun eden bir revize oldu.”
Gaziantep gibi önemli bir sanayi kentinde kuru limanın olmasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Vali Çeber, Lojistik Köy Projesi’nin de devam etmesinin önemli olduğunu söyleyerek “Gaziantep Türkiye’nin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan ve yük akışının yüksek olduğu illerden biri olan Gaziantep’te Lojistik Köy Proje gecikmiş bir projedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayisinin önemli merkezlerinden ve ağır taşıt trafiğinde transit geçişlerin çok yüksek olduğu Gaziantep’te lojistik merkezin kurulacak olması Türkiye’nin ulaştırma politikasının temel amaçlarına uygunluğunun yanı sıra bölgenin yeniden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için de önemli bir adım olacaktır. Proje devam ediyor” dedi.
“Yeni OSB’ler Gaziantep’in sanayideki gücüne güç katacak”
OSB’lerin faaliyete geçmesinin Gaziantep’in gücüne güç katacağını dile getiren Vali Çeber, “Gaziantep’te çok sayıda OSB’lerimizin mevcut üretim gücümüze güç katması için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin en büyük OSB’si olmasını planladığımız Gaziantep Kilis arasında olan Şahinbey-Polateli OSB’de alt yapı çalışmaları hız kazandı hatta üretime geçen firmalarımız var.
Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde alt yapı çalışmaları çok iyi gidiyor, kısa sürede firmalarımızın üretime geçmesini planlıyoruz. İlçelerimiz Oğuzeli’nde 2.OSB, Nizip’te 2.OSB, İslahiye’de 2. OSB, Nurdağı’nda OSB, Araban’da OSB için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yeni OSB’ler ile Gaziantep’in sanayi alanında gücü katlanacaktır” diye konuştu.
“Dülük Tüneli için imzalar atıldı”
Çevreye zarar vermeden inşa edilecek Dülük Tüneli’nin OSB’ye ve çevre yoluna ulaşımda yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını ifade eden Vali Çeber, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek, Dülük Tüneli Projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yapım protokolü imzalandı. Yıl sonunda projenin tamamlanarak temelin atılması planlanıyor. Sanayi şehri Gaziantep’in 6 bölgeden oluşan ve 250 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgesine ulaşımında İpekyolu’nda oluşan trafik yükünü alarak sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak Dülük Tüneli Projesi için çalışmalar sürüyor.
Dülükbaba Ormanları’nın altından geçerek doğal yaşama zarar vermeden 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek olan iki tünel Gaziantep'in trafiğine yeni bir boyut katacak. Kent merkezinden OSB’ye kesintisiz ulaşımın sağlanacağı proje kapsamında çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı da sağlanacak. Proje, bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğunda olacak; 5 yeni köprülü kavşak yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla beraber ulaşımda enerji ve zaman tasarrufu sağlanacak” şeklinde konuştu.
Vali Kemal Çeber, Karkamış Nusaybin Demiryolu’nun yeniden açılacak olmasının da çok önemli olduğunu ifade ederken Konya-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nin de Gaziantep’i geleceğe taşıyacak olan yatırım projelerinden birisi olduğunu belirtti.
“Pahalılık için ekiplerimiz denetimleri sıkı tutuyor”
Gaziantep’te kent imajını olumsuz etkileyen konulara yönelik çalışmaları hakkında konuşan Vali Çeber şunları söyledi: “Pahalılık konusu kentin gündemindeki konulardan biri. Gaziantep’e bir yıl önce geldiğimde ilk yaptığım işlerden biri karma ekipler ile kentteki işletmelerin doğru bir şekilde denetlenmesi oldu. Bu çok etkili oldu. Gidilecek yere göre içinde belediye zabıtası, tarım müdürlüğü, emniyet, jandarma, ticaret müdürlüğü memurları oluyor. Kendini hukuka uygun hale getirmeyen ya da getirmeye direnen varsa gereğini yapıyoruz.
Örneğin denetimlerde yere çöp atan tespit edilecek attığı o çöp toplatılacak gerekiyorsa ceza yazılacak hatta işyeri kapatılması gerekiyorsa kapatılacak. Kimseye ayrıcalık uygulanmayacak, herkes mevzuata uyacak. Fiyat denetimleri konusunu da sıkı tutuyoruz. Çünkü ben şehrimi korumak zorundayım. Benim yükümlülüğüm var. Önce kent halkının keyifli yaşaması ve rahatça sosyalleşmesi sonra önemli bir turizm kenti olması nedeniyle gelen misafirlerin memnun edilmesi önemli çok önemli.”
“Sığınmacılar için yoğun bir denetim süreci işletiyoruz”
Suriyeli sığınmacılar konusunda kayıtsız kişi ve ruhsatsız işyeri kalmayacağını, halkın huzurunu bozan davranışlarda bulunan kişilere her türlü idari işlemin yapıldığını belirten Vali Kemal Çeber, “Bu konuda yoğun bir denetim süreci işletiyoruz. Sürecimiz kayıtsız kimse kalmayacak, ruhsatsız iş yeri olmayacak, kültürümüze, geleneklerimize aykırı davranış gösterenlere karşı idari işlemlerin yapılması şeklinde devam ediyor” dedi.
Sığınmacıların geri dönüşlerinde artış olduğunu kaydeden Vali Çeber, “Sayısal olarak kaç Suriyelilerin ülkesine döndüğüne dair açıklama yapma yetkisi yerel olarak bizde değil bakanlığımızdadır. Ancak şunu söyleyebilirim son sekiz ayda önceki sekiz yılda gönüllü geri dönen kadar toplam geri dönüş oldu. Bunun da yüzde 80'inin son iki ayda olduğunu söyleyebilirim. Yürüttüğümüz çalışmaların eğitime, sağlığa, çalışma hayatına dair yansımalarını kısa sürede göreceğiz.
Bu süreçte 7 adet olan Mobil Göç Araç sayımız 25 âdete çıktı. İçişleri Bakanımız yakın zamanda Gaziantep’e geldi ve önemli toplantılar yaptı. Yereldeki son durumu kentteki her yetkiliden dinledi. İlgili diğer Bakanlıklara gerekli aktarımlar yapıldı, koordinasyon sağlandı. Hatta yakında başka uygulamaların gündeme gelmesi söz konusu. Sosyal yardımların dağıtımı ile ilgili, sağlık hizmetlerini almaktaki şartlar ile ilgili yine çalışma hayatına yönelik yeni uygulamalar ilgili konular yeniden ele alındı” şeklinde konuştu.