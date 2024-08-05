Çeber: Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi 'Gaziantep' odaklı olacak

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Valisi Kemal Çe­ber, bölgenin kalkınma­sına yönelik devam eden çok sayıda projenin tamamlan­masıyla, yeni OSB’lerin faaliyete geçmesiyle, Türkiye ve bölge için çok önem arz eden “Kalkınma Yolu Projesi”nden potansiyeli doğrul­tusunda hak ettiği işleri üstlendi­ğinde 20 yıl sonra Türkiye’nin ye­ni Marmara Bölgesi’nin Gaziantep odaklı bölgenin olacağını savundu.

Çeber, hem nüfusa oranla ve hem de en fazla Suriyeli sığın­macının yaşadığı ikinci kent olan Gaziantep’te ve Türki­ye’de son dönemde sığınmacı­lar konusunda yaşanan sıkın­tıların çözümü için ilde önem­li işler yapıldığına dikkat çekti. Vali Çeber, eğitim, sağlık ve ça­lışma hayatı başta olmak üzere her alanda denetimleri sıkılaş­tırdıklarını, yakın zamanda daha somut bir şekilde rahatlama his­sedileceğini aktardı.

Gaziantep’in pahalılıkta Tür­kiye ortalamasının üzerinde ol­duğu eleştirilerine yönelikte Va­li Çeber, kentte karma ekiplerde denetimlerin çok sıkı tutulduğu­nu, cezaların yanında gerekirse iş yeri kapatma cezasına kadar iş­lemlerin yapıldığını ifade etti.Gaziantep gündemine dair Gaziantep Valisi Kemal Çeber, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu.

"Kalkınma Yolu Projesi gelecek için çok önemli"

Türkiye’nin önemli sanayi kentleri arasında yer alan Gazi­antep’in hedeflerine daha rahat ulaşması ve ülke ekonomisine katkısını sürdürmesi için devlet eliyle önemli projeler yürütül­düğünü söyleyen Vali Çeber, bu projelerin tamamlanmasıyla, ye­ni OSB’lerin faaliyete geçmesiyle Gaziantep’in daha da güçlenece­ğini belirtti.

Gaziantep’in geleceği için çok önemli görülen son dönem kent gündeminde olan “Kalkınma Yo­lu Projesi”nden güzel işlerin üst­lenilmesiyle 20 yıl sonra Türki­ye’nin yeni Marmara Bölgesi’nin Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin olacağını sa­vunan Vali Çeber, “Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bölgemiz Tür­kiye’nin yeni Marmara Bölge­si olacak ve Gaziantep’te bunun merkezi olacak. Neden bunu sa­vunuyorum.

Suriye böyle kalma­yacak, bir şekilde normale döne­cek. Irak böyle kalmayacak bir şekilde düzelecek. Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için şu sıra­lar önemli bir proje gündemimiz­de. 1200 kilometre demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfe­zine bağlayacak yeni “İpek Yolu” olarak değerlendirilen “Kalkın­ma Yolu Projesi”nden başka ülke­ler de pay almak istiyor. Herhangi bir sekteye uğramazsa 2029 yı­lında bitmesi planlanan proje ile Türkiye ve bölgemiz önemli ka­zanımlar elde edecektir.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Gazian­tepli yetkililer bu konuda da ge­lecek kazanımlar için elini taşın altına koymaktan geri durmaya­caktır. Bu pastadan pay alabil­menin hazırlıklarını yapıyoruz. Bölgemizde yürütülen projelerin sekteye uğramadan tamamlan­ması, yeni OSB’lerin biran önce faaliyete geçmesi ve Kalkınma Yolu Projesi’nden beklediğimiz projeleri aldığımız takdirde çok güzel bir gelecek bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Demiryolu ve otoyol projesinde sona yaklaşılıyor

‘Çılgın Proje’ diye de adlandı­rılan Amanos tünellerinde sona yaklaşıldığını ve 2030 yılında fa­aliyete geçmesinin planladığı­nı söyleyen Vali Çeber, şunları söyledi: “Gaziantep ve çevresin­de bulunan şehirleri İskenderun Limanı'na bağlamak üzere plan­lanan, diğer adıyla Hassa-Dört­yol Demir yolu ve Otoyol Projesi, Gaziantep’in sanayideki üretim gücünü katlayarak artıracaktır. Gaziantep merkeze ortalama ola­rak 270 km uzaklıkta olan Mersin Limanı'na bağlı olan sanayi böl­geleri için Amanos Dağları'nın altından geçmesi planlanan 30 kilometrelik tünel projesi saye­sinde Gaziantep-İskenderun arası 221 km’den 136 km’ye düşe­cek.

Projenin ihalesi yapıldı, dış kredi görüşmeleri tamamlanmak üzere. Şubat- Mart 2025 yılında temeli atıldığında 5 yıl içerisin­de bitecektir. Dörtyol-Hassa De­miryolu ve Otoyolu Projesi kap­samında 25 kilometrelik güzer­gahta, 1 adet demir yolu tünelinin uzunluğu 20 kilometre, 2x2 şerit­li olacak olan 2 adet otoyol tüne­linin uzunluğu ise 40 kilometre­dir. Proje’nin ilk halinde demir­yolu hattı yoktu, bunun için çok çabaladık ve en doğru şekliyle re­vize edildi. Bu çok önemli ve biz­leri çok memnun eden bir revize oldu.”

Gaziantep gibi önemli bir sana­yi kentinde kuru limanın olma­sının büyük bir eksiklik olduğu­nu ifade eden Vali Çeber, Lojistik Köy Projesi’nin de devam etmesi­nin önemli olduğunu söyleyerek “Gaziantep Türkiye’nin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan ve yük akışının yüksek oldu­ğu illerden biri olan Gaziantep’te Lojistik Köy Proje gecikmiş bir projedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayisinin önemli mer­kezlerinden ve ağır taşıt trafi­ğinde transit geçişlerin çok yük­sek olduğu Gaziantep’te lojistik merkezin kurulacak olması Tür­kiye’nin ulaştırma politikasının temel amaçlarına uygunluğunun yanı sıra bölgenin yeniden ve es­kisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için de önem­li bir adım olacaktır. Proje devam ediyor” dedi.

“Yeni OSB’ler Gaziantep’in sanayideki gücüne güç katacak”

OSB’lerin faaliyete geçmesi­nin Gaziantep’in gücüne güç ka­tacağını dile getiren Vali Çeber, “Gaziantep’te çok sayıda OSB’le­rimizin mevcut üretim gücü­müze güç katması için çalışma­lar tam gaz devam ediyor. Türki­ye’nin en büyük OSB’si olmasını planladığımız Gaziantep Kilis arasında olan Şahinbey-Polate­li OSB’de alt yapı çalışmaları hız kazandı hatta üretime geçen fir­malarımız var.

Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde alt yapı çalışmaları çok iyi gidiyor, kısa sürede firmalarımızın üre­time geçmesini planlıyoruz. İl­çelerimiz Oğuzeli’nde 2.OSB, Ni­zip’te 2.OSB, İslahiye’de 2. OSB, Nurdağı’nda OSB, Araban’da OSB için çalışmalarımız tüm hı­zıyla devam ediyor. Bu yeni OS­B’ler ile Gaziantep’in sanayi ala­nında gücü katlanacaktır” diye konuştu.

“Dülük Tüneli için imzalar atıldı”

Çevreye zarar vermeden inşa edilecek Dülük Tüneli’nin OS­B’ye ve çevre yoluna ulaşımda yakıt ve zaman tasarrufu sağla­yacağını ifade eden Vali Çeber, “Gaziantep Büyükşehir Beledi­yesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolla­rı Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek, Dülük Tüneli Projesi için Ulaştırma ve Altya­pı Bakanlığı’nda yapım protokolü imzalandı. Yıl sonunda projenin tamamlanarak temelin atılma­sı planlanıyor. Sanayi şehri Ga­ziantep’in 6 bölgeden oluşan ve 250 bin kişinin çalıştığı organi­ze sanayi bölgesine ulaşımında İpekyolu’nda oluşan trafik yükü­nü alarak sürücülere yakıt ve za­man tasarrufu sağlayacak Dülük Tüneli Projesi için çalışmalar sü­rüyor.

Dülükbaba Ormanları’nın altından geçerek doğal yaşama zarar vermeden 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek olan iki tünel Gaziantep'in trafiğine yeni bir boyut katacak. Kent mer­kezinden OSB’ye kesintisiz ulaşı­mın sağlanacağı proje kapsamın­da çevre yolu ile alternatif bağ­lantı imkanı da sağlanacak. Proje, bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğunda olacak; 5 yeni köprülü kavşak yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla be­raber ulaşımda enerji ve zaman tasarrufu sağlanacak” şeklinde konuştu.

Vali Kemal Çeber, Karkamış Nusaybin Demiryolu’nun yeniden açılacak olmasının da çok önemli olduğunu ifade ederken Konya-A­dana-Gaziantep Hızlı Tren Proje­si’nin de Gaziantep’i geleceğe taşı­yacak olan yatırım projelerinden birisi olduğunu belirtti.

“Pahalılık için ekiplerimiz denetimleri sıkı tutuyor”

Gaziantep’te kent imajını olumsuz etkileyen konulara yönelik çalışmaları hakkında konuşan Vali Çeber şunları söyledi: “Pahalılık konusu kentin gündemindeki konulardan biri. Gaziantep’e bir yıl önce geldiğimde ilk yaptığım işlerden biri karma ekipler ile kentteki işletmelerin doğru bir şekilde denetlenmesi oldu. Bu çok etkili oldu. Gidilecek yere göre içinde belediye zabıtası, tarım müdürlüğü, emniyet, jandarma, ticaret müdürlüğü memurları oluyor. Kendini hukuka uygun hale getirmeyen ya da getirmeye direnen varsa gereğini yapıyoruz.

Örneğin denetimlerde yere çöp atan tespit edilecek attığı o çöp toplatılacak gerekiyorsa ceza yazılacak hatta işyeri kapatılması gerekiyorsa kapatılacak. Kimseye ayrıcalık uygulanmayacak, herkes mevzuata uyacak. Fiyat denetimleri konusunu da sıkı tutuyoruz. Çünkü ben şehrimi korumak zorundayım. Benim yükümlülüğüm var. Önce kent halkının keyifli yaşaması ve rahatça sosyalleşmesi sonra önemli bir turizm kenti olması nedeniyle gelen misafirlerin memnun edilmesi önemli çok önemli.”

“Sığınmacılar için yoğun bir denetim süreci işletiyoruz”

Suriyeli sığınmacılar konusunda kayıtsız kişi ve ruhsatsız işyeri kalmayacağını, halkın huzurunu bozan davranışlarda bulunan kişilere her türlü idari işlemin yapıldığını belirten Vali Kemal Çeber, “Bu konuda yoğun bir denetim süreci işletiyoruz. Sürecimiz kayıtsız kimse kalmayacak, ruhsatsız iş yeri olmayacak, kültürümüze, geleneklerimize aykırı davranış gösterenlere karşı idari işlemlerin yapılması şeklinde devam ediyor” dedi.

Sığınmacıların geri dönüşlerinde artış olduğunu kaydeden Vali Çeber, “Sayısal olarak kaç Suriyelilerin ülkesine döndüğüne dair açıklama yapma yetkisi yerel olarak bizde değil bakanlığımızdadır. Ancak şunu söyleyebilirim son sekiz ayda önceki sekiz yılda gönüllü geri dönen kadar toplam geri dönüş oldu. Bunun da yüzde 80'inin son iki ayda olduğunu söyleyebilirim. Yürüttüğümüz çalışmaların eğitime, sağlığa, çalışma hayatına dair yansımalarını kısa sürede göreceğiz.

Bu süreçte 7 adet olan Mobil Göç Araç sayımız 25 âdete çıktı. İçişleri Bakanımız yakın zamanda Gaziantep’e geldi ve önemli toplantılar yaptı. Yereldeki son durumu kentteki her yetkiliden dinledi. İlgili diğer Bakanlıklara gerekli aktarımlar yapıldı, koordinasyon sağlandı. Hatta yakında başka uygulamaların gündeme gelmesi söz konusu. Sosyal yardımların dağıtımı ile ilgili, sağlık hizmetlerini almaktaki şartlar ile ilgili yine çalışma hayatına yönelik yeni uygulamalar ilgili konular yeniden ele alındı” şeklinde konuştu.