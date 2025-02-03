Çelik sektörü ‘yeni tesisle’ yeşillenecek

Çelik sektörü, üretim es­nasında harcanan ener­jiyle ilişkili olarak kü­resel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 10’undan, en­düstriyel karbon emisyonları­nın ise yaklaşık yüzde 30’undan sorumlu. Yani küresel karbon­suzlaşma ve yeşil dönüşüm he­deflerinin sağlanması için bü­yük öneme sahip olan sektörde, yeni yatırımların önemi büyük.

Bu kapsamda kendine düşen sorumluluk bilinciyle hare­ket eden Hasçelik, yaklaşık bir yıl önce Bilecik’te 150 milyon euroluk çelikhane yatırımının temelini attı. Kurulum süreç­lerinde sona gelinen yeni tesis­le üretim dünyasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanan şirket, test aşamasının ardın­dan nisan ayında ilk sıvı çeliğini üretecek.

Yeni tesis yatırımına iliş­kin açıklamada bulunan Has­çelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, Bile­cik’teki yeni yatırımının hem şirketin hem de Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağı­nı söyledi. Faydasıçok, “Sek­törde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de ilk defa önden hur­da ısıtmalı consteel fırın tek­nolojisini devreye alacağız. Bu yenilik, karbon salımını gele­neksel çelikhanelere göre yüz­de 80 azaltacak.

Sürdürülebi­lir enerji ve sosyal sorumluluk projeleriyle sadece bugünü de­ğil, geleceği de inşa ediyoruz. 2025’te daha büyük bir güçle ilerlemeyi hedefliyoruz. Yük­sek fırınlar kullanıldığında çelik üretiminde ortaya çıkan 2.5 tCO2e (ton başına karbon eşdeğeri) karbon salımı, yeni fabrikamızda kullandığımız üretim teknolojileriyle 0.50 tCO2e’in (ton başına karbon eşdeğeri) altına inecek. Elekt­rik ark ocakları ve güneş ener­jisinin entegrasyonu ile çevre dostu bir üretim modeli kurul­muş olacak. Bu da 5 kat daha az karbon salımı anlamına geli­yor” dedi.

Sınırda karbon için önemli bir adım

Daha önce yüksek fırınlar­dan çıkan kütüklerden yapılan çelik çubuk üretimimizi şimdi karbon salımı minimize edil­miş, enerji verimli bir şekilde ürettikleri kendi kütüklerinden üreteceklerinin bilgisini veren Faydasıçok, “Elektrik ark ocak­ları ve güneş enerjisinin enteg­rasyonu ile çevre dostu bir üre­tim modeli kurulacak. Çevreye duyarlı bir yatırım yapmak sa­dece şirketin değil, gelecek ne­siller için de sorumluluk. 2026 yılında uygulamaya konacak karbon vergisi düzenlemele­rine uyum sağlamak için çok önemli bir adım attık. Ancak amacımız sadece karbon ver­gisine uyum değil; doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getir­mek ve öncü bir rol oynamak” diye ekledi.

Üretimde bağımsızlık kazanılacak

Yeni tesisle birlikte Hasçe­lik’in, üretimde bağımsızlığını kazanacağını, şu ana kadar dı­şarıdan tedarik edilen kütükle­rin, artık bu fabrikada döküle­ceğini ifade eden Hasçelik Yö­netim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, “Kocaeli’de bulunan mevcut sıcak hadde­hanemizle entegre çalışacak bu tesis, hem kalite kontrolü hem de maliyet avantajı sağlaya­rak üretimimizi bir üst seviye­ye taşıyacak. Otomotiv gibi kri­tik sektörlere yönelik üretimde çok daha etkin olacağız” dedi.

Kurulumun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Fay­dasıçok, çelikhane yatırımıyla birlikte tamamlama hatlarında en yüksek standartlara uygun üretim yapacaklarını ve bu hat­ların otomotiv başta olmak üze­re makine imalatı, enerji ve mü­hendislik sektörlerinin ihtiyaç­larını karşılamak için önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Yeni pazarlara erişim fırsatı doğuracak

Yeni tesisin, sadece Hasçelik için değil, sektör çapında yeni fırsatlar yaratacağının altını çizen Adnan Naci Faydasıçok, “Dünyaca ünlü markalar çelikhane sahibi olmayan firmaları tedarik listesine almıyor. Ancak bu yatırımla bunu mümkün hale getiriyoruz. Bu yatırım sayesinde ton başına satış fiyatımızı yüzde 15’e kadar artırma potansiyelimiz var” dedi.

2025’in ikinci yarısında talep artacak

Geçen yıl fiyatlarda yüzde 40-50 düşüş yaşandığını bu yıl ise sektörde toparlanma beklediklerini belirten Adnan Naci Faydasıçok, “Özellikle 2025’in ikinci yarısında stoklar azalacak ve talep artacak. Fiyatların da yeniden yükseldiğini görebiliriz. Pandemiden sonra enflasyon ve ekonomik dalgalanmalarla çelik sektörü zorlandı. Almanya ve İtalya gibi pazarların durgunluğu, Meksika’daki ek vergiler ve Çin’in düşük fiyat politikası da bizi etkiledi. Ancak yatırımlarımızla bu rekabetin üstesinden gelebilmeyi umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“350 öğrenciye burs veriyoruz”

Hasçelik’in, sadece ekonomik yatırımlar yapmakla kalmadığını, sosyal kalkınmaya da önem verdiğine dikkat çeken Adnan Naci Faydasıçok, “Hasçelik ve Faydasıçok Vakfı olarak, Bilecik’teki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle yaptığımız iş birlikleriyle istihdama katkı sağlıyoruz. Vakfımız aracılığıyla her yıl 350 öğrenciye burs veriyoruz. Mühendislik okuyan kız öğrencilere özel destek sağlayan ‘Sedefteki İnciler’ projesi, farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için ‘İz Bırakanlar’ projesi ve doğal afetlerden etkilenen çocuklara yardım eden ‘El Ele’ projesi gibi projelerimiz bulunuyor. Böylece gençlerimizin sadece eğitimlerine değil, geleceklerine de yatırım yapıyoruz” dedi.