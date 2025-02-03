Çelik sektörü ‘yeni tesisle’ yeşillenecek
Yaklaşık bir yıl önce Bilecik’te temellerinin atıldığı çelikhane tesisi faaliyete geçmeye hazırlanıyor. 150 milyon euro yatırımla çelik sektöründe yeni bir dönemi başlatacak Hasçelik fabrikası ile karbon salımı 5 kat düşecek.
Çelik sektörü, üretim esnasında harcanan enerjiyle ilişkili olarak küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 10’undan, endüstriyel karbon emisyonlarının ise yaklaşık yüzde 30’undan sorumlu. Yani küresel karbonsuzlaşma ve yeşil dönüşüm hedeflerinin sağlanması için büyük öneme sahip olan sektörde, yeni yatırımların önemi büyük.
Bu kapsamda kendine düşen sorumluluk bilinciyle hareket eden Hasçelik, yaklaşık bir yıl önce Bilecik’te 150 milyon euroluk çelikhane yatırımının temelini attı. Kurulum süreçlerinde sona gelinen yeni tesisle üretim dünyasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanan şirket, test aşamasının ardından nisan ayında ilk sıvı çeliğini üretecek.
Yeni tesis yatırımına ilişkin açıklamada bulunan Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, Bilecik’teki yeni yatırımının hem şirketin hem de Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını söyledi. Faydasıçok, “Sektörde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de ilk defa önden hurda ısıtmalı consteel fırın teknolojisini devreye alacağız. Bu yenilik, karbon salımını geleneksel çelikhanelere göre yüzde 80 azaltacak.
Sürdürülebilir enerji ve sosyal sorumluluk projeleriyle sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. 2025’te daha büyük bir güçle ilerlemeyi hedefliyoruz. Yüksek fırınlar kullanıldığında çelik üretiminde ortaya çıkan 2.5 tCO2e (ton başına karbon eşdeğeri) karbon salımı, yeni fabrikamızda kullandığımız üretim teknolojileriyle 0.50 tCO2e’in (ton başına karbon eşdeğeri) altına inecek. Elektrik ark ocakları ve güneş enerjisinin entegrasyonu ile çevre dostu bir üretim modeli kurulmuş olacak. Bu da 5 kat daha az karbon salımı anlamına geliyor” dedi.
Sınırda karbon için önemli bir adım
Daha önce yüksek fırınlardan çıkan kütüklerden yapılan çelik çubuk üretimimizi şimdi karbon salımı minimize edilmiş, enerji verimli bir şekilde ürettikleri kendi kütüklerinden üreteceklerinin bilgisini veren Faydasıçok, “Elektrik ark ocakları ve güneş enerjisinin entegrasyonu ile çevre dostu bir üretim modeli kurulacak. Çevreye duyarlı bir yatırım yapmak sadece şirketin değil, gelecek nesiller için de sorumluluk. 2026 yılında uygulamaya konacak karbon vergisi düzenlemelerine uyum sağlamak için çok önemli bir adım attık. Ancak amacımız sadece karbon vergisine uyum değil; doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmek ve öncü bir rol oynamak” diye ekledi.
Üretimde bağımsızlık kazanılacak
Yeni tesisle birlikte Hasçelik’in, üretimde bağımsızlığını kazanacağını, şu ana kadar dışarıdan tedarik edilen kütüklerin, artık bu fabrikada döküleceğini ifade eden Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, “Kocaeli’de bulunan mevcut sıcak haddehanemizle entegre çalışacak bu tesis, hem kalite kontrolü hem de maliyet avantajı sağlayarak üretimimizi bir üst seviyeye taşıyacak. Otomotiv gibi kritik sektörlere yönelik üretimde çok daha etkin olacağız” dedi.
Kurulumun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Faydasıçok, çelikhane yatırımıyla birlikte tamamlama hatlarında en yüksek standartlara uygun üretim yapacaklarını ve bu hatların otomotiv başta olmak üzere makine imalatı, enerji ve mühendislik sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol üstleneceğini belirtti.
Yeni pazarlara erişim fırsatı doğuracak
Yeni tesisin, sadece Hasçelik için değil, sektör çapında yeni fırsatlar yaratacağının altını çizen Adnan Naci Faydasıçok, “Dünyaca ünlü markalar çelikhane sahibi olmayan firmaları tedarik listesine almıyor. Ancak bu yatırımla bunu mümkün hale getiriyoruz. Bu yatırım sayesinde ton başına satış fiyatımızı yüzde 15’e kadar artırma potansiyelimiz var” dedi.
2025’in ikinci yarısında talep artacak
Geçen yıl fiyatlarda yüzde 40-50 düşüş yaşandığını bu yıl ise sektörde toparlanma beklediklerini belirten Adnan Naci Faydasıçok, “Özellikle 2025’in ikinci yarısında stoklar azalacak ve talep artacak. Fiyatların da yeniden yükseldiğini görebiliriz. Pandemiden sonra enflasyon ve ekonomik dalgalanmalarla çelik sektörü zorlandı. Almanya ve İtalya gibi pazarların durgunluğu, Meksika’daki ek vergiler ve Çin’in düşük fiyat politikası da bizi etkiledi. Ancak yatırımlarımızla bu rekabetin üstesinden gelebilmeyi umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
“350 öğrenciye burs veriyoruz”
Hasçelik’in, sadece ekonomik yatırımlar yapmakla kalmadığını, sosyal kalkınmaya da önem verdiğine dikkat çeken Adnan Naci Faydasıçok, “Hasçelik ve Faydasıçok Vakfı olarak, Bilecik’teki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle yaptığımız iş birlikleriyle istihdama katkı sağlıyoruz. Vakfımız aracılığıyla her yıl 350 öğrenciye burs veriyoruz. Mühendislik okuyan kız öğrencilere özel destek sağlayan ‘Sedefteki İnciler’ projesi, farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için ‘İz Bırakanlar’ projesi ve doğal afetlerden etkilenen çocuklara yardım eden ‘El Ele’ projesi gibi projelerimiz bulunuyor. Böylece gençlerimizin sadece eğitimlerine değil, geleceklerine de yatırım yapıyoruz” dedi.