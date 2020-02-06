Çelik üreticileri 2020'de üretim artışı bekliyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türk çelik sektörünün geçen yıl, spekülatif kur atakları ve saldırılarıyla ekonomide yaratılan tahribatın izlerinin silinmesine yönelik çabalara yoğunlaştığını söyledi.





ABD'nin ve AB'nin çelik ürünleri ithalatına karşı aldığı koruma tedbirlerini ve bu durumun sektöre olumsuz etkilerini hatırlatan Yayan, "Geleceğe ilişkin belirsizlikten en fazla çelik sektörü etkilendi ancak 2020 yılının, Türk çelik sektörü açısından daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Sektörün 2020'de negatiften pozitife dönüşü ve reel bir üretim artışı sağlayacağını değerlendiriyoruz."diye konuştu.

Veysel Yayan, çelik ürünlerinin kullanıldığı beyaz eşya, inşaat, otomotiv gibi tüketim alanlarının yüksek faiz gibi nedenlerle ertelenebilir olduğuna dikkati çekerek, "Talepte erteleme söz konusu olunca yurt içi tüketim, 2018 yılının ikinci yarısında yüzde 40 civarında düştü. Bu 2018 yılına yüzde 20'lik bir düşüş olarak yansıdı, 2019 yılına bu yüzde 40 civarındaki düşüşlerle girdik. Bu durum 2019 yılının ilk aylarında da devam etti ve bizim çelik üretimimize olumsuz yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tedbirler sahada sonuçlarını gösteriyor"

Türk çelik sektörünün yurt içi tüketimin azalmasıyla ihracata yöneldiğini ancak bunun da üretim rakamlarına olumlu yansımadığı ifade eden Yayan, şunları kaydetti:

"Alınan istikrar tedbirleri 2019 yılının ikinci yarısından sonra sahada sonuçlarını göstermeye başladı ve temmuz ayında yüzde 17,6 düşüş olan tüketimde kasım ayında olağanüstü artış oldu. Bunda bankaların, otomotiv, inşaat ve beyaz eşya gibi sektörlerde tüketici gruplara sağladığı düşük faizli krediler ile devletin sağladığı satın almayı kolaylaştıran birtakım vergilerden vazgeçme şeklindeki uygulamaların da etkisi oldu.Tüketimde kasımda yüzde 40,7, aralıkta ise yüzde 66,8'lik bir artış oldu."

Sektörün 2019 karnesi

Nihai mamul çelik tüketimi 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 azalışla 26 milyon tona, üretimi ise yüzde 12,9 düşüşle 33,7 milyon tona geriledi.

Yurt içi çelik tüketimi 2019'un son çeyreğinde yüzde 33,4 artış gösterdi. Çelik ihracatı miktar açısından 2019'da bir önceki yılın seviyesini koruyarak 22 milyon ton, değer olarak ise yüzde 8,8 azalarak 16,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, ithalat miktar bazında yüzde 12,5 azalışla 12,7 milyon ton, değer bazında yüzde 19,4 azalışla 10,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün 2018'de yüzde 138 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2019'da yüzde 156'ya yükseldi.

Öte yandan küresel ham çelik üretimi, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla 1,9 milyar tona ulaştı. Çin, 2019 yılındaki 966,3 milyon tonluk üretimiyle ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye 33,7 milyon ton ham çelik üretimiyle 8'inci sırada yer aldı.