Çelik üreticileri, İngiltere ile imzalanan STA'dan umutlu

Gerek İngiltere ile AB, gerekse Türkiye ile İngiltere'nin dış ticaret politikası uygulamaları bakımından yeni bir döneme girdiğini söyleyen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, kendileri için önemli ticaret partneri olan İngiltere ile Türkiye arasında geçen günlerde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde, mevcut ihracat seviyesinin, Brexit sonrası dönemde de devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin, son 10 yılın 6’sında İngiltere ile olan çelik ticaretinde, ticaret açığıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Yayan, şunları kaydetti: "2020 yılının 10 ayında Türkiye'nin İngiltere'ye çelik ürünleri ihracatı yüzde 64,5 azalarak 101,7 bin ton olurken, söz konusu dönemde ithalat yüzde 41,8 artışla 334,2 bin tona yükseldi. Bizim için İngiltere, Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Ticaret anlaşmasının, Brexit sonrası belirsizlikleri ortadan kaldırarak ülkeler arasındaki ticari ilişkileri iyileştirmesi ve bu kapsamda çelik ticaretini daha dengeli bir yapıya kavuşturmasını bekliyoruz."