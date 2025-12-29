Google Haberler

Çin’den ithal edilen paslanmaz çelik ürünleri ithalatına CIF bedelinin yüzde 3,95’i düzeyinde dampinge karşı kesin önlem uygulanması getirildi. Ev ve mutfak eşya üreticileri verginin enflasyon, istihdam ve ihracat üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Yerli çelik üreticileri ise kararı ‘can suyu’ olarak niteledi.

Çelik üreticileri memnun ev eşya üreticileri tepkili

Kibar Holding’in ortağı ol­duğu Güney Koreli Posco Assan’ın talebi ile başla­tılan anti-damping soruşturması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı ta­rafından gerçekleştirilen soruş­turma neticesinde belirli ülke­lerden ithal edilecek paslanmaz çeliğe anti damping getirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığın­ca hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayım­lanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Çin ve Endonezya menşeli “so­ğuk haddelenmiş paslanmaz yas­sı çelik ürünleri”ne yönelik ta­mamlanan damping soruşturma­sına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, soruşturma sonu­cunda Çin menşeli söz konu­su ürünün ithalatının damping­li olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tes­pit edildi.

Endonezya menşeli ürünün ithalatının ise ihmal edilebilir düzeyde dampingli olduğu, yer­li üretimde maddi zarara sebep olmadığı belirlendi. Bu kapsam­da, Endonezya menşeli ithalata yönelik soruşturmanın, dampin­ge karşı kesin önlem alınmadan kapatılmasına karar verirdi. Çin menşeli ürünün ithalatında ise CIF bedelinin yüzde 3,95’i düze­yinde dampinge karşı kesin ön­lem uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yü­rürlükten kalkacak.

Yüzde 16’ya yükseldi

Karara tepki gösteren Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Baş­kanı Güçlü Kaplangı, paslan­maz çelikte anti-damping kara­rının Resmi Gazete’de yayımlan­masıyla birlikte ithal hammadde üzerindeki toplam vergi yükünün yüzde 16’ya çıktığını söyledi.

Ek verginin ihracattan üretime, is­tihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar do­ğuracağını kaydeden Kaplangı, “Bundan 2 yıl önce sadece yüzde 8 İGV uygulanıyordu. Bugün gel­miş olduğumuz durumda toplam ödenecek vergi yüzde 100 artış ile yüzde 16’ya çıktı.

Enflasyonun yükselmemesi, iş kaybı yaşan­maması ve ihracatın düşmemesi için toplam verginin yüzde 8’i aş­maması gerekiyor. Getirilen an­ti damping vergisi sonrası ilave gümrük vergisinin yeni yılda yüz­de 4’e çekilmesini talep ediyoruz. Böylece 2 yıl önceki vergi oran­larına ancak dönebileceğiz” diye konuştu.

“Yeni yatırımın anahtarı olacak”

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı da anti damping kara­rının yerli çeliğe can suyu olaca­ğını söyledi. Kayabaşı, “Ticaret Bakanlığımız tarafından yerli üreticiye stratejik kalkan oluştu­racak bu yaptırımların, ülkemi­zin paslanmaz çelikte sürdürü­lebilir bir büyüme yakalamasına etki edeceğine inanıyorum.

Böy­lesine güçlü bir ürünü, dışa ba­ğımlı hale getirmek ülkemiz için büyük bir kayıp olur. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve emsal teşkil eden koruyucu tica­ret politikaları, yerli üretici için büyük bir dayanak. Anti-dam­ping, yeni yatırımların anahta­rı olacak. Bu adım, Türkiye’nin yalnızca tüketen değil, bölge­sinde üretim üssü haline gelen konumunu da güçlendirecek. Böylelikle sektörümüzde, dün­ya çapında söz sahibi bir oyuncu olacağız” dedi.

