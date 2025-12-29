Çelik üreticileri memnun ev eşya üreticileri tepkili

Kibar Holding’in ortağı ol­duğu Güney Koreli Posco Assan’ın talebi ile başla­tılan anti-damping soruşturması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı ta­rafından gerçekleştirilen soruş­turma neticesinde belirli ülke­lerden ithal edilecek paslanmaz çeliğe anti damping getirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığın­ca hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayım­lanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Çin ve Endonezya menşeli “so­ğuk haddelenmiş paslanmaz yas­sı çelik ürünleri”ne yönelik ta­mamlanan damping soruşturma­sına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, soruşturma sonu­cunda Çin menşeli söz konu­su ürünün ithalatının damping­li olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tes­pit edildi.

Endonezya menşeli ürünün ithalatının ise ihmal edilebilir düzeyde dampingli olduğu, yer­li üretimde maddi zarara sebep olmadığı belirlendi. Bu kapsam­da, Endonezya menşeli ithalata yönelik soruşturmanın, dampin­ge karşı kesin önlem alınmadan kapatılmasına karar verirdi. Çin menşeli ürünün ithalatında ise CIF bedelinin yüzde 3,95’i düze­yinde dampinge karşı kesin ön­lem uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yü­rürlükten kalkacak.

Yüzde 16’ya yükseldi

Karara tepki gösteren Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Baş­kanı Güçlü Kaplangı, paslan­maz çelikte anti-damping kara­rının Resmi Gazete’de yayımlan­masıyla birlikte ithal hammadde üzerindeki toplam vergi yükünün yüzde 16’ya çıktığını söyledi.

Ek verginin ihracattan üretime, is­tihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar do­ğuracağını kaydeden Kaplangı, “Bundan 2 yıl önce sadece yüzde 8 İGV uygulanıyordu. Bugün gel­miş olduğumuz durumda toplam ödenecek vergi yüzde 100 artış ile yüzde 16’ya çıktı.

Enflasyonun yükselmemesi, iş kaybı yaşan­maması ve ihracatın düşmemesi için toplam verginin yüzde 8’i aş­maması gerekiyor. Getirilen an­ti damping vergisi sonrası ilave gümrük vergisinin yeni yılda yüz­de 4’e çekilmesini talep ediyoruz. Böylece 2 yıl önceki vergi oran­larına ancak dönebileceğiz” diye konuştu.

“Yeni yatırımın anahtarı olacak”

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı da anti damping kara­rının yerli çeliğe can suyu olaca­ğını söyledi. Kayabaşı, “Ticaret Bakanlığımız tarafından yerli üreticiye stratejik kalkan oluştu­racak bu yaptırımların, ülkemi­zin paslanmaz çelikte sürdürü­lebilir bir büyüme yakalamasına etki edeceğine inanıyorum.

Böy­lesine güçlü bir ürünü, dışa ba­ğımlı hale getirmek ülkemiz için büyük bir kayıp olur. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve emsal teşkil eden koruyucu tica­ret politikaları, yerli üretici için büyük bir dayanak. Anti-dam­ping, yeni yatırımların anahta­rı olacak. Bu adım, Türkiye’nin yalnızca tüketen değil, bölge­sinde üretim üssü haline gelen konumunu da güçlendirecek. Böylelikle sektörümüzde, dün­ya çapında söz sahibi bir oyuncu olacağız” dedi.