Çelik üreticileri memnun ev eşya üreticileri tepkili
Çin’den ithal edilen paslanmaz çelik ürünleri ithalatına CIF bedelinin yüzde 3,95’i düzeyinde dampinge karşı kesin önlem uygulanması getirildi. Ev ve mutfak eşya üreticileri verginin enflasyon, istihdam ve ihracat üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Yerli çelik üreticileri ise kararı ‘can suyu’ olarak niteledi.
Kibar Holding’in ortağı olduğu Güney Koreli Posco Assan’ın talebi ile başlatılan anti-damping soruşturması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma neticesinde belirli ülkelerden ithal edilecek paslanmaz çeliğe anti damping getirildiği açıklandı.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Çin ve Endonezya menşeli “soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünleri”ne yönelik tamamlanan damping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi.
Buna göre, soruşturma sonucunda Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edildi.
Endonezya menşeli ürünün ithalatının ise ihmal edilebilir düzeyde dampingli olduğu, yerli üretimde maddi zarara sebep olmadığı belirlendi. Bu kapsamda, Endonezya menşeli ithalata yönelik soruşturmanın, dampinge karşı kesin önlem alınmadan kapatılmasına karar verirdi. Çin menşeli ürünün ithalatında ise CIF bedelinin yüzde 3,95’i düzeyinde dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.
Yüzde 16’ya yükseldi
Karara tepki gösteren Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, paslanmaz çelikte anti-damping kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ithal hammadde üzerindeki toplam vergi yükünün yüzde 16’ya çıktığını söyledi.
Ek verginin ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydeden Kaplangı, “Bundan 2 yıl önce sadece yüzde 8 İGV uygulanıyordu. Bugün gelmiş olduğumuz durumda toplam ödenecek vergi yüzde 100 artış ile yüzde 16’ya çıktı.
Enflasyonun yükselmemesi, iş kaybı yaşanmaması ve ihracatın düşmemesi için toplam verginin yüzde 8’i aşmaması gerekiyor. Getirilen anti damping vergisi sonrası ilave gümrük vergisinin yeni yılda yüzde 4’e çekilmesini talep ediyoruz. Böylece 2 yıl önceki vergi oranlarına ancak dönebileceğiz” diye konuştu.
“Yeni yatırımın anahtarı olacak”
Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı da anti damping kararının yerli çeliğe can suyu olacağını söyledi. Kayabaşı, “Ticaret Bakanlığımız tarafından yerli üreticiye stratejik kalkan oluşturacak bu yaptırımların, ülkemizin paslanmaz çelikte sürdürülebilir bir büyüme yakalamasına etki edeceğine inanıyorum.
Böylesine güçlü bir ürünü, dışa bağımlı hale getirmek ülkemiz için büyük bir kayıp olur. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve emsal teşkil eden koruyucu ticaret politikaları, yerli üretici için büyük bir dayanak. Anti-damping, yeni yatırımların anahtarı olacak. Bu adım, Türkiye’nin yalnızca tüketen değil, bölgesinde üretim üssü haline gelen konumunu da güçlendirecek. Böylelikle sektörümüzde, dünya çapında söz sahibi bir oyuncu olacağız” dedi.