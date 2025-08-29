Çelikte net sıfır için yol haritası: Güçlü kamusal irade şart

Küresel sera ga­zı emisyonları­nın yaklaşık yüzde 7’sinden sorumlu olan çe­lik sektörü, net sıfır hedef­leri doğrultusunda dönü­şüm sürecini hızlandırıyor. Avrupa ve Çin, emisyon ti­caret sistemlerini çelik üre­timini kapsayacak şekilde genişletirken, Türkiye de 2053 yılına kadar emisyon­larını yüzde 99’un üzerin­de azaltmayı ve elektrik ark ocağı teknolojilerinin pa­yını artırmayı hedefliyor. Yüksek hurda kullanım ka­pasitesi sayesinde avantajlı bir konumda bulunan Türk çelik sanayii, “dünyanın en temiz çeliklerinden birini üretme” iddiasıyla yeşil dö­nüşüm yolunda ilerliyor.

İstanbul Politikalar Mer­kezi tarafından yapılan açık­lamaya göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 10’undan so­rumlu olan çelik sektörünün dönüşümü 2053 yılı net sı­fır hedefine erişimde kri­tik öneme sahip. Bu neden­le 2022’den bu yana Tür­kiye’de çelik sektörünün dönüşümünü destekleyen çalışmalar yürüten İPM, son raporu ‘Türkiye Çelik Sek­törünün Karbonsuzlaşması: Politika ve Aktör Analizi’ ile dönüşüm sürecini hızlandı­racak politika ve kurumsal müdahale önerilerini tartış­maya açıyor.

Çelik üreticile­ri, kamu kurumları ve üre­tim zincirinde yer alan diğer aktörlerle yapılan görüşme­lere dayanan rapor, katma değeri yüksek, düşük kar­bonlu, çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir üretim modeline geçişte sektörün temel sorunlarını irdeler­ken somut çözüm önerile­ri sunuyor. Rapor, seçilmiş alanlarda ham çelik üretici­leri ve kamu idaresinin iler­leme performansına dair bir değerlendirme de içeriyor.

Dışsal faktörlerin sürece etkisi büyük

İPM raporuna göre, dö­nüşüm sürecini hızlandı­racak üç temel unsur, ‘sek­törel yeniden yapılanma ve modernizasyon planı, bağ­layıcı azaltım hedefleri ve çok aktörlü bir sorumluluk çerçevesi, kamu destekleri­nin sera gazı azaltım hedef­leriyle ilişkilendirilmesi’ şeklinde sıralanıyor.

Türki­ye’de sanayinin karbonsuz­laşma süreci kurumsallaş­ma aşamasında olduğu ifa­de edilen rapora göre, bu süreci belirleyen gelişmeler ise ulusal bir iklim ve sanayi politikasından ziyade, Av­rupa Birliği düzenlemeleri ve dış ticarette rekabetçili­ği koruma gibi dışsal faktör­ler. Buna rağmen sektörde çalışanlar ve temsilciler ile yapılan görüşmeler karbon­suzlaşmanın, uyum zorun­luluğunun ötesinde, çev­resel ve teknolojik gelişim fırsatı olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

“Modernizasyon planı daha fazla ertelenmemeli”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Dursun Baş, söz konusu geli­şim fırsatının göz ardı edil­memesi gerektiğini belirte­rek “Çelik sektöründe kar­bonsuzlaşma yönünde güçlü bir motivasyon var. Ancak bugün en basit çevresel ya­tırımlardan dahi kaçınıldı­ğını görüyoruz.

Bu durum, denetim ve düzenleme ek­siklikleriyle birleşince, sek­törün ‘yeşil çelik’ ya da ‘net sıfır’ hedeflerinin söylemde kalma riskini artırıyor. Ger­çek bir dönüşüm için bağla­yıcı düzenleyici çerçeveler, etkin denetim mekanizma­ları ve güçlü bir kamusal ira­de şart. Türkiye’nin 40’tan fazla ham çelik tesisini kap­sayan ulusal bir yeniden ya­pılandırma ve modernizas­yon planını hayata geçirme­si daha fazla ertelenmemeli” ifadelerini kullandı.

Çelik sektöründeki dönüşümü hızlandıracak 10 politika önerisi

Türkiye Çelik Sektörünün Karbonsuzlaşması: Politika ve Aktör Analizi’ne göre, çelik sektöründeki dönüşümü hızlandıracak 10 politika önerisi şöyle:

1-Çelik sektöründe ulusal yeniden yapılandırma ve modernizasyon planı hazırlanmalı

2-Sektörde dönüşüm için çok aktörlü ve tedarik zinciri odaklı bir sorumluluk yapısı geliştirilmeli

3-Kamu kesiminde iklim politikası mimarisi ve kurumsal görev tanımları gözden geçirilmeli

4-Sanayi Karbonsuzlaşma Politikası ve Yol Haritası oluşturulmalı ve sanayi sektörünün karbon bütçesi tanımlanmalı

5-Kirletici endüstriyel emisyonlarının yönetimi için entegre çevre izin ve bilgi sistemi kurulmalı, mevcut en iyi tekniklerin acilen uygulanması yasal güvenceye kavuşturulmalı

6-Sanayide karbonsuzlaşmayı yönlendirecek çok paydaşlı bir platform kurulmalı, kamu destekleri azaltım taahhütleriyle ilişkilendirilmeli

7-Düşük karbonlu çeliğe yönelik ulusal tanım, ölçütler ve standardizasyon sistemi oluşturulmalı

8-Elektrik üretimi sera gazı emisyon faktörü değeri (kgCO2e/ kWh) için azaltım hedefi tanımlanmalı ve enerji dönüşümü ile sanayi sektörü iklim hedefleri uyumlu hale getirilmeli

9-Hurda yönetiminde çalışan sağlığı, çevre yönetimi, kalite, izlenebilirlik ve arz güvenliğini güçlendirmek üzere kapsamlı bir dönüşüm programı geliştirilmeli

10-Ham çelik üreticileri için sera gazı emisyonu azaltım hedefi zorunluluğu getirilmeli, ortak hesaplama metodolojisi tanımlanmalı ve kamunun erişimine açık sera gazı emisyonu bilgi sistemi kurulmalı