Çelikte net sıfır için yol haritası: Güçlü kamusal irade şart

İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), Türkiye Çelik Sektörünün Karbonsuzlaşması projesi kapsamında Politika ve Aktör Analizi raporunu yayımlayarak çelik sektöründeki dönüşümü hızlandıracak 10 politika önerisi sundu.

Küresel sera ga­zı emisyonları­nın yaklaşık yüzde 7’sinden sorumlu olan çe­lik sektörü, net sıfır hedef­leri doğrultusunda dönü­şüm sürecini hızlandırıyor. Avrupa ve Çin, emisyon ti­caret sistemlerini çelik üre­timini kapsayacak şekilde genişletirken, Türkiye de 2053 yılına kadar emisyon­larını yüzde 99’un üzerin­de azaltmayı ve elektrik ark ocağı teknolojilerinin pa­yını artırmayı hedefliyor. Yüksek hurda kullanım ka­pasitesi sayesinde avantajlı bir konumda bulunan Türk çelik sanayii, “dünyanın en temiz çeliklerinden birini üretme” iddiasıyla yeşil dö­nüşüm yolunda ilerliyor.

İstanbul Politikalar Mer­kezi tarafından yapılan açık­lamaya göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 10’undan so­rumlu olan çelik sektörünün dönüşümü 2053 yılı net sı­fır hedefine erişimde kri­tik öneme sahip. Bu neden­le 2022’den bu yana Tür­kiye’de çelik sektörünün dönüşümünü destekleyen çalışmalar yürüten İPM, son raporu ‘Türkiye Çelik Sek­törünün Karbonsuzlaşması: Politika ve Aktör Analizi’ ile dönüşüm sürecini hızlandı­racak politika ve kurumsal müdahale önerilerini tartış­maya açıyor.

Çelik üreticile­ri, kamu kurumları ve üre­tim zincirinde yer alan diğer aktörlerle yapılan görüşme­lere dayanan rapor, katma değeri yüksek, düşük kar­bonlu, çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir üretim modeline geçişte sektörün temel sorunlarını irdeler­ken somut çözüm önerile­ri sunuyor. Rapor, seçilmiş alanlarda ham çelik üretici­leri ve kamu idaresinin iler­leme performansına dair bir değerlendirme de içeriyor.

Dışsal faktörlerin sürece etkisi büyük

İPM raporuna göre, dö­nüşüm sürecini hızlandı­racak üç temel unsur, ‘sek­törel yeniden yapılanma ve modernizasyon planı, bağ­layıcı azaltım hedefleri ve çok aktörlü bir sorumluluk çerçevesi, kamu destekleri­nin sera gazı azaltım hedef­leriyle ilişkilendirilmesi’ şeklinde sıralanıyor.

Türki­ye’de sanayinin karbonsuz­laşma süreci kurumsallaş­ma aşamasında olduğu ifa­de edilen rapora göre, bu süreci belirleyen gelişmeler ise ulusal bir iklim ve sanayi politikasından ziyade, Av­rupa Birliği düzenlemeleri ve dış ticarette rekabetçili­ği koruma gibi dışsal faktör­ler. Buna rağmen sektörde çalışanlar ve temsilciler ile yapılan görüşmeler karbon­suzlaşmanın, uyum zorun­luluğunun ötesinde, çev­resel ve teknolojik gelişim fırsatı olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

“Modernizasyon planı daha fazla ertelenmemeli”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Dursun Baş, söz konusu geli­şim fırsatının göz ardı edil­memesi gerektiğini belirte­rek “Çelik sektöründe kar­bonsuzlaşma yönünde güçlü bir motivasyon var. Ancak bugün en basit çevresel ya­tırımlardan dahi kaçınıldı­ğını görüyoruz.

Bu durum, denetim ve düzenleme ek­siklikleriyle birleşince, sek­törün ‘yeşil çelik’ ya da ‘net sıfır’ hedeflerinin söylemde kalma riskini artırıyor. Ger­çek bir dönüşüm için bağla­yıcı düzenleyici çerçeveler, etkin denetim mekanizma­ları ve güçlü bir kamusal ira­de şart. Türkiye’nin 40’tan fazla ham çelik tesisini kap­sayan ulusal bir yeniden ya­pılandırma ve modernizas­yon planını hayata geçirme­si daha fazla ertelenmemeli” ifadelerini kullandı.

Çelik sektöründeki dönüşümü hızlandıracak 10 politika önerisi

Türkiye Çelik Sektörünün Karbonsuzlaşması: Politika ve Aktör Analizi’ne göre, çelik sektöründeki dönüşümü hızlandıracak 10 politika önerisi şöyle:

1-Çelik sektöründe ulusal yeniden yapılandırma ve modernizasyon planı hazırlanmalı

2-Sektörde dönüşüm için çok aktörlü ve tedarik zinciri odaklı bir sorumluluk yapısı geliştirilmeli

3-Kamu kesiminde iklim politikası mimarisi ve kurumsal görev tanımları gözden geçirilmeli

4-Sanayi Karbonsuzlaşma Politikası ve Yol Haritası oluşturulmalı ve sanayi sektörünün karbon bütçesi tanımlanmalı

5-Kirletici endüstriyel emisyonlarının yönetimi için entegre çevre izin ve bilgi sistemi kurulmalı, mevcut en iyi tekniklerin acilen uygulanması yasal güvenceye kavuşturulmalı

6-Sanayide karbonsuzlaşmayı yönlendirecek çok paydaşlı bir platform kurulmalı, kamu destekleri azaltım taahhütleriyle ilişkilendirilmeli

7-Düşük karbonlu çeliğe yönelik ulusal tanım, ölçütler ve standardizasyon sistemi oluşturulmalı

8-Elektrik üretimi sera gazı emisyon faktörü değeri (kgCO2e/ kWh) için azaltım hedefi tanımlanmalı ve enerji dönüşümü ile sanayi sektörü iklim hedefleri uyumlu hale getirilmeli

9-Hurda yönetiminde çalışan sağlığı, çevre yönetimi, kalite, izlenebilirlik ve arz güvenliğini güçlendirmek üzere kapsamlı bir dönüşüm programı geliştirilmeli

10-Ham çelik üreticileri için sera gazı emisyonu azaltım hedefi zorunluluğu getirilmeli, ortak hesaplama metodolojisi tanımlanmalı ve kamunun erişimine açık sera gazı emisyonu bilgi sistemi kurulmalı

