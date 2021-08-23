Cepte garantili ikinci ele talep arttı

Selenay YAĞCI

Cep telefonu pazarında garantili ikinci el hareketliliği yaşanıyor. Cep telefonu ve tablet yenileme merkezlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte garantili ikinci el cep telefonları satışa çıktı. Dolar kuru kaynaklı fiyatlar yükselince de garantili ikinci el cep telefonlar tercih sebebi oldu. Yılda 20 milyon cep telefonunun el değiştirdiği sektörde, ikinci elin payının artması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ikinci el telefonda KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin tüketiciyi daha çok teşvik edeceğini belirtiyor.

Hem fiyat artışları hem de pandemi etkisiyle son bir yıldır ikinci elde satışların hareketli olduğunu söyleyen Easycep Kurucu Ortağı Mehmet Akif Özdemir, yaz sezonu başlamasıyla birlikte son birkaç aydır bu hareketlenmenin hızlandığını ifade etti.

Yenilenmiş cihazın 12 ay garantisi var

Tüketicinin sıfır fiyatların artmasıyla birlikte ikinci el cihazlara daha fazla yöneldiğini söyleyen Özdemir, “Biz, lisanslı yenileme merkezi olarak, ikinci el olarak aldığımız cihazların bütün kontrollerini yapıp eski verileri de kalıcı olarak sildiğimiz ve 12 ay firma garantisi verdiğimiz için kullanıcı açısından yenilenmiş telefon cezbedici hale geldi. Ticaret Bakanlığı'nın bu alana düzenleme getirmesiyle de birlikte yenilenmiş telefona hem güven hem de ilgi arttı. Bu şekilde devam ettiği sürece yenilenmiş telefon pazarının hızlıca büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, vatandaşların yaşadığı pek çok mağduriyetin engellenerek, 1 yıl boyunca garanti kapsamında kullanabilecekleri ikinci el telefonlara güvenin bu sayede giderek arttığını ifade etti.

“Ciddi satış rakamları bekliyoruz”

Turnacı, “Birinci el telefonlarda döviz kuruna bağlı yaşanan fiyat artışları ikinci elin payını her zaman artırıyordu. İkinci el cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı şekilde ‘yenilenmiş ürün’ olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin düzenlemelerle beraber yetkili yenileme merkezlerinin belirlenmesiyle bu oranının daha çok arttığını söyleyebiliriz. Bu sayede ekonomiye kazandırılan ikinci el telefonlarla sektörde israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması ve kayıt dışılığın engellenmesi gibi çeşitli kazanımlar elde edilecek” diye konuştu.

Turnacı, özellikle KDV’nin yüzde 1’e inmesiyle gerekli ticari alan oluşturularak, tüketicilerin daha güvenli bir şekilde alışveriş yapmasının önünün açılması sonrasında satışların daha da artmasını beklediklerini söyledi. İkinci el telefonların öncelikle ‘yenileme merkezleri’ üzerinden ciddi satış rakamlarına ulaşacağını öngördüklerini söyleyen Turnacı, “Vatandaşlarımız, yenileme merkezlerinden bugünkü piyasa fiyatlarında, hatta daha da uygun fiyatlarda hiçbir güvenlik zafiyeti olmadan ikinci el cep telefonları edinebiliyor. Yenileme merkezlerinin online ve fiziki kanallarıyla söz konusu ürünlerin alış ve satışı gerçekleşebiliyor, bu merkezlerin yetkilendireceği alıcı ve satıcı işletmeler de yakın zamanda olacak” dedi.

Türkiye’de ortalama cep telefonu kullanım süresi 2 yıl

Türk tüketicisi en çok cep telefonu alımını kasım, aralık, mayıs ve haziran aylarında yapıyor. Bu alımların sadece yüzde 12’si 600 TL’nin altındaki fiyatlara satılan telefonlardan oluşuyor. Yüzde 22’si 600-1.000 TL, yüzde 36’sı 1.000-1.600 TL fiyat bandındaki ürünlerden, yüzde 30’u ise 1.600 TL ve üzerindeki cihazlardan oluşuyor. Türkiye’de ortalama cep telefonu kullanım süresi 2 yılı buluyor. İki yıl ya da daha az sürede kullanılan telefonlar ikinci elde değerlendiriliyor.

6 şirket yetki belgesi aldı

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yayımladığı standartlar ile hizmet veren cep telefonu yenileme merkezlerine yetki belgesini Ticaret Bakanlığı veriyor. Şimdiye kadar olmak üzere Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri, HB Bilişim Servis Hizmetleri, Ouno Teknik Servis Hizmetleri, KVK, Easycep ve Vestel olmak üzere 6 şirket yetki belgesi aldı. Yenileme merkezleri, ikinci el telefon ticaretinde önceki kullanıcı ile illiyet bağını sonlandırıyor, cihazları onarıp, değiştirilmesi gereken bileşenlerini düzenleyerek, sonraki kullanıcıya hazır hale getiriyor. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmıyor. Cep telefonu ve tabletlerin ikinci el piyasada en az 12 ay garanti süresi ile satılması zorunlu.