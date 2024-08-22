Çeşme’de ata tohumu susamda ilk hasat yapıldı

Çeşme Bele­diye Başkanı Lal Denizli, “Bu­rada bizim insanımızın alın teri ata tohumlarımız var ve bu ha­sat alın teri ile yurttaşlarımıza doğru besinleri ulaştırmanın ne kadar kıymetli olduğunun en büyük göstergesi” dedi.

Sağlıklı, güvenli gıdaya doğ­rudan ulaşması için bu çalış­maların hayata geçirilmesinin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Denizli, “Tarım İşleri Müdürlüğümüz ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Koope­ratifimizin ortak çalışmala­rının verdiği ürünlerin bura­da hayata geçmesi bizler için çok kıymetli. Temelde bura­daki toprak verimliliğini ilk günden son güne kadar yaşat­mak bizler için çok önemli ve bu çalışmalar, Ovacıklı kadın­larımıza da istihdam sağlıyor. Bu nedenle burada tarıma gö­nül vermiş sizlerle bir arada olmak bizim için paha biçile­mez” diye konuştu.

“Susamı tekrar hayata geçiriyoruz”

Çeşme’nin özel bir toprağı ve mikrokliması olduğunu ve iyi ürün aldıklarına dikkat çeken Çeşmeköy Tarımsal Kalkın­ma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, “Susamlarımızı bu se­ne tarlamıza Çeşme Belediye­si ve Çeşme Tarımsal Kalkın­ma Kooperatifi’yle beraber or­taklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında ektik. Susuz tarı­mı destekleme amaçlı alterna­tif ürün anlayışına girdik. Bu yüzden susuz tarımı yaygınlaş­tırma ve gübre gerektirmeyen ürün alternatifi olarak biz su­samı tercih ettik.

Susam hiç su istemeyen bir bitki. Toprakta tamamen yağmurlar bittikten sonra kendi nemiyle oluşuyor. Kimyevi gübre herhangi bir kimyasal ilaç da istemiyor. Ot­la mücadeleye de ihtiyaç duyul­muyor. Bu yüzden yıllar önce yöremizde olan susamı tekrar ata tohumlarımızdan hayata geçirmeyi çalışıyoruz ve başar­dık bu projeyi. Çeşme’nin top­rağı da susamı çok seviyor. Çeş­me’nin çok özel bir toprağı ve mikrokliması var” dedi.