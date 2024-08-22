Çeşme’de ata tohumu susamda ilk hasat yapıldı
Çeşme Belediyesi ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile yerel ve ekonomik ürünlerin ön plana çıkarılması amacı ile ilk kez gerçekleştirilen Ata Tohumu Susam Hasadı etkinliği Ovacık’ta düzenlendi.
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Burada bizim insanımızın alın teri ata tohumlarımız var ve bu hasat alın teri ile yurttaşlarımıza doğru besinleri ulaştırmanın ne kadar kıymetli olduğunun en büyük göstergesi” dedi.
Sağlıklı, güvenli gıdaya doğrudan ulaşması için bu çalışmaların hayata geçirilmesinin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Denizli, “Tarım İşleri Müdürlüğümüz ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin ortak çalışmalarının verdiği ürünlerin burada hayata geçmesi bizler için çok kıymetli. Temelde buradaki toprak verimliliğini ilk günden son güne kadar yaşatmak bizler için çok önemli ve bu çalışmalar, Ovacıklı kadınlarımıza da istihdam sağlıyor. Bu nedenle burada tarıma gönül vermiş sizlerle bir arada olmak bizim için paha biçilemez” diye konuştu.
“Susamı tekrar hayata geçiriyoruz”
Çeşme’nin özel bir toprağı ve mikrokliması olduğunu ve iyi ürün aldıklarına dikkat çeken Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz, “Susamlarımızı bu sene tarlamıza Çeşme Belediyesi ve Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’yle beraber ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında ektik. Susuz tarımı destekleme amaçlı alternatif ürün anlayışına girdik. Bu yüzden susuz tarımı yaygınlaştırma ve gübre gerektirmeyen ürün alternatifi olarak biz susamı tercih ettik.
Susam hiç su istemeyen bir bitki. Toprakta tamamen yağmurlar bittikten sonra kendi nemiyle oluşuyor. Kimyevi gübre herhangi bir kimyasal ilaç da istemiyor. Otla mücadeleye de ihtiyaç duyulmuyor. Bu yüzden yıllar önce yöremizde olan susamı tekrar ata tohumlarımızdan hayata geçirmeyi çalışıyoruz ve başardık bu projeyi. Çeşme’nin toprağı da susamı çok seviyor. Çeşme’nin çok özel bir toprağı ve mikrokliması var” dedi.