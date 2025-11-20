Çetin Ali Dönmez: İş dünyası Ar-Ge'yi merkezine koymalı
Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Zirvesi, BUTEKOM ev sahipliğinde “Geleceğin Üretim Teknolojileri – Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Programı” temasıyla gerçekleştirildi.
Nezaket ÇETİN
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, SANTEK toplantısı kapsamında Bursa’da yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının son yıllarda yükselmesine rağmen, uluslararası örneklerin hâlâ önemli bir referans noktası olduğunu belirti.
Dönmez, “Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge harcamalarının oranı yüzde 3–5 seviyesinde. Türkiye’de son yıllarda önemli bir ilerleme kaydedildi ancak daha yüksek hedefler belirlememiz şart” değerlendirmesinde bulundu. Şirketlerin yatırım stratejilerinde Ar-Ge’nin öncelikli bir başlık olması gerektiğini vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu: “İşletmeyi büyütmeden önce Ar-Ge kapasitesini büyütmek gerekir. Nitelikli insan kaynağıyla çalışan, tasarım ve inovasyona yatırım yapan işletmeler ürünlerinde daha yüksek kârlılık elde edebilir. Bu, hem firma ölçeğinde hem de ülke ekonomisi açısından sürdürülebilir rekabet gücünün temelidir.”
“Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, yeni ekonominin temel belirleyicisi”
Bursa’nın tarih boyunca Türkiye ekonomisinin dönüşümünde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, şehrin üretim ve ihracatta sahip olduğu gücün sürdürülebilir şekilde artırılması gerektiğine dikkat çekti. Toplantının ana gündeminin sürdürülebilirlik olduğuna işaret eden Burkay, küresel ekonomide rekabet gücünün yalnızca doğal kaynaklara değil, veriyi işleyebilme kapasitesine bağlı olduğunu belirtti. İbrahim Burkay, BTSO çatısı altında 2008 yılında kurulan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (TEKOM), Türkiye açısından stratejik bir konumda olduğunu belirtti. Merkezin, dünyada gelişmiş ekonomilerde görülen arayüz enstitüsü modelinin başarılı bir örneği olduğunu söyledi.