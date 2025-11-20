Çetin Ali Dönmez: İş dünyası Ar-Ge'yi merkezine koymalı

Nezaket ÇETİN

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, SANTEK toplantısı kapsamın­da Bursa’da yaptığı değerlen­dirmede, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH içinde­ki payının son yıllarda yüksel­mesine rağmen, uluslararası örneklerin hâlâ önemli bir re­ferans noktası olduğunu be­lirti.

Dönmez, “Gelişmiş ülke­lerde Ar-Ge harcamalarının oranı yüzde 3–5 seviyesinde. Türkiye’de son yıllarda önem­li bir ilerleme kaydedildi ancak daha yüksek hedefler belirle­memiz şart” değerlendirmesin­de bulundu. Şirketlerin yatırım stratejilerinde Ar-Ge’nin ön­celikli bir başlık olması gerek­tiğini vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu: “İşletmeyi büyütmeden önce Ar-Ge kapasitesini büyütmek gerekir. Nitelikli insan kayna­ğıyla çalışan, tasarım ve inovas­yona yatırım yapan işletmeler ürünlerinde daha yüksek kâr­lılık elde edebilir. Bu, hem fir­ma ölçeğinde hem de ülke eko­nomisi açısından sürdürülebi­lir rekabet gücünün temelidir.”

“Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, yeni ekonominin temel belirleyicisi”

Bursa’nın tarih boyunca Tür­kiye ekonomisinin dönüşü­münde kritik bir rol üstlendi­ğini belirterek, şehrin üretim ve ihracatta sahip olduğu gü­cün sürdürülebilir şekilde artı­rılması gerektiğine dikkat çek­ti. Toplantının ana gündeminin sürdürülebilirlik olduğuna işa­ret eden Burkay, küresel ekono­mide rekabet gücünün yalnız­ca doğal kaynaklara değil, veriyi işleyebilme kapasitesine bağlı olduğunu belirtti. İbrahim Bur­kay, BTSO çatısı altında 2008 yılında kurulan Bursa Teknolo­ji Koordinasyon ve Ar-Ge Mer­kezi’nin (TEKOM), Türkiye açısından stratejik bir konum­da olduğunu belirtti. Merke­zin, dünyada gelişmiş ekonomi­lerde görülen arayüz enstitüsü modelinin başarılı bir örneği ol­duğunu söyledi.