Cevher Konağı Halfeti’de CK Avlu markasıyla faaliyete başladı
Eski eser ve tarihi yapı konusunda uzman olan Cevher Mimarlık’ın Halfeti’deki misyon projesi olarak yeniden hayat bulan bir yapı olan Cevher Konağı, büyümeye devam ediyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
Halfeti’nin geleneksel sivil mimarisinin çok kıymetli örneklerinden biri olan konak 1800'lü yılların sonunda Ağarlardan Salih Ağa tarafından yaptırıldı. Halfeti’nin ilk 3 katlı yapısı olan konak, o dönemlerde Halep’ten gelen ustalar tarafından inşa edildi. Sonraki yıllarda birkaç kez el değiştiren sonra da kaderine terk edilen konak, 2016 yılında, Cevher Mimarlık tarafından satın alındı, projelendirildi ve aslına uygun bir şekilde onarımı gerçekleştirilerek, turizme kazandırıldı. 2022 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı özel konaklama tesisi olarak hizmet veren Cevher Konağı’nın 2’nci etabı CK Avlu markasıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Cevher Mimarlık Genel Müdürü Yük. Mim. Hatice Kübra İlhan, CK Avlu’nun kendileri için bir büyüme kararından ziyade bir devamlılık kararı olduğunu belirterek sözlerine başladı. CK Avlu’nun hikayesinden başlayan Hatice Kübra İlhan, “İlk konağımızda misafirlerimiz kendilerini evinde gibi hissetmeye başladı. Bu deneyim büyüyünce, biz de aşağı kotta yer alan yapıyı yine kendi ruhuna uygun bir şekilde dönüştürmeye karar verdik. Halfeti öyle bir yer ki hiçbir yapıyı bir diğeriyle kıyaslayamazsınız, her yapının kendine özgü bir güzelliği ve özelliği vardır ve tüm yapılar birbirine saygılıdır. Cevher Konağı Avlu olarak isimlendirdiğimiz yapımız yine çok özel ve güzel bir Halfeti Evi. CK Avlu’nun restorasyon sürecinde çizgimiz önceki projelerde olduğu gibi aynı kaldı. Cevher Konağı’nı yalnızca bir konaklama işletmesi değil, yaşayan kültürel bir mekan olarak görüyoruz. Bu kültürün nefesini genişletmek istedik” dedi.
Küçük grup atölyeleri gibi etkinliklere daha fazla alan açıldı
Cevher Konağı’nın başlangıçta 6 odalı, bir yapı olduğunu ifade eden Hatice Kübra İlhan, ikinci avlu düzeniyle birlikte 5 odalarının daha olduğunu söyledi. Bugün Halfeti’ye gelen misafirlere 11 odada toplam 24 yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini dile getiren İlhan, “Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim: Bizim için kapasite bir sayı değil, bir denge meselesidir. Cevher Konağı hiçbir zaman kalabalık bir otel olmayacak. Biz Cittaslow Halfetide sessizin değerini koruyoruz. Yeni kapasiteyle birlikte uzun ve bir arada konaklama yapmak isteyen misafirlerimize imkan sağlamış olduk, küçük grup atölyeleri ve konuk buluşmaları gibi etkinliklere daha fazla alan açtık” diye konuştu.
“En önemli hedefimiz derinleşmek”
CK Avlu’nun da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte istihdamlarında artış olduğunu, aynı zamanda yerel işletmelerle olan etkileşimlerinin daha da arttığını dile getiren Hatice Kübra İlhan, “Evet, istihdamımızda bir artış oldu. Ama sayıdan çok önemli olan şu; istihdam yerelden. Çünkü bu yapının ruhunu en iyi bu topraklarda büyüyen insanlar bilir. Yerel üreticilerden aldığımız ürün çeşitlendi, iş hacmimiz büyüdü ve bu büyüme yine bölgede kaldı. En önemli hedefimiz büyümekten ziyade derinleşmek. Bizim rakibimiz kendi özen seviyemizdir” dedi.