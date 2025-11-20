Cevher Konağı Halfeti’de CK Avlu markasıyla faaliyete başladı

Güneş DOĞDU SOYLU

Halfe­ti’nin geleneksel sivil mimarisi­nin çok kıymetli örneklerinden biri olan konak 1800'lü yılların so­nunda Ağarlardan Salih Ağa tara­fından yaptırıldı. Halfeti’nin ilk 3 katlı yapısı olan konak, o dönem­lerde Halep’ten gelen ustalar ta­rafından inşa edildi. Sonraki yıl­larda birkaç kez el değiştiren son­ra da kaderine terk edilen konak, 2016 yılında, Cevher Mimarlık tarafından satın alındı, projelen­dirildi ve aslına uygun bir şekilde onarımı gerçekleştirilerek, turiz­me kazandırıldı. 2022 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlı­ğı’na bağlı özel konaklama tesisi olarak hizmet veren Cevher Ko­nağı’nın 2’nci etabı CK Avlu mar­kasıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Cevher Mimarlık Genel Mü­dürü Yük. Mim. Hatice Kübra İl­han, CK Avlu’nun kendileri için bir büyüme kararından ziyade bir devamlılık kararı olduğunu be­lirterek sözlerine başladı. CK Av­lu’nun hikayesinden başlayan Hatice Kübra İlhan, “İlk konağı­mızda misafirlerimiz kendilerini evinde gibi hissetmeye başladı. Bu deneyim büyüyünce, biz de aşa­ğı kotta yer alan yapıyı yine kendi ruhuna uygun bir şekilde dönüş­türmeye karar verdik. Halfeti öyle bir yer ki hiçbir yapıyı bir diğeriy­le kıyaslayamazsınız, her yapının kendine özgü bir güzelliği ve özel­liği vardır ve tüm yapılar birbiri­ne saygılıdır. Cevher Konağı Avlu olarak isimlendirdiğimiz yapımız yine çok özel ve güzel bir Halfeti Evi. CK Avlu’nun restorasyon sü­recinde çizgimiz önceki projeler­de olduğu gibi aynı kaldı. Cevher Konağı’nı yalnızca bir konaklama işletmesi değil, yaşayan kültürel bir mekan olarak görüyoruz. Bu kültürün nefesini genişletmek is­tedik” dedi.

Küçük grup atölyeleri gibi etkinliklere daha fazla alan açıldı

Cevher Konağı’nın başlangıç­ta 6 odalı, bir yapı olduğunu ifa­de eden Hatice Kübra İlhan, ikinci avlu düzeniyle birlikte 5 odaları­nın daha olduğunu söyledi. Bugün Halfeti’ye gelen misafirlere 11 odada toplam 24 yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini dile getiren İlhan, “Ancak şunu özellikle vur­gulamak isterim: Bizim için kapa­site bir sayı değil, bir denge mese­lesidir. Cevher Konağı hiçbir za­man kalabalık bir otel olmayacak. Biz Cittaslow Halfetide sessizin değerini koruyoruz. Yeni kapasi­teyle birlikte uzun ve bir arada ko­naklama yapmak isteyen misafir­lerimize imkan sağlamış olduk, küçük grup atölyeleri ve konuk buluşmaları gibi etkinliklere daha fazla alan açtık” diye konuştu.

“En önemli hedefimiz derinleşmek”

CK Avlu’nun da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte istihdamlarında artış olduğunu, aynı zamanda yerel işletmelerle olan etkileşimlerinin daha da arttığını dile getiren Hatice Kübra İlhan, “Evet, istihdamımızda bir artış oldu. Ama sayıdan çok önemli olan şu; istihdam yerelden. Çünkü bu yapının ruhunu en iyi bu topraklarda büyüyen insanlar bilir. Yerel üreticilerden aldığımız ürün çeşitlendi, iş hacmimiz büyüdü ve bu büyüme yine bölgede kaldı. En önemli hedefimiz büyümekten ziyade derinleşmek. Bizim rakibimiz kendi özen seviyemizdir” dedi.