Ceviz ithalatına her yıl 500 milyon dolar ödüyoruz

Mehmet Hanifi GÜLEL

Yerli ceviz hasadının başlamasıyla ve rekolte de netleşmeye başladı. Bu yıl yerli ceviz üretiminde ülke genelinde yaklaşık 60 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye’nin üretimi iç pazarın ancak üçte birini karşılıyor ve yılda yaklaşık 100 ile 120 bin ton ceviz ithalatı yapılıyor. Global ceviz ve badem fiyatlarındaki artışla birlikte bugün 500 milyon doların üzerinde bir ithalat yapılıyor. Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) üyelerinin katılımıyla Türkiye’nin en verimli ve dünyadaki gelişmiş ülkeler ortalamasının üzerinde bir verime sahip ceviz üreticisi olan MAYCEV Ceviz Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi. Bursa’nın Yenişehir ovasında düzenlenen hasatta konuşan Ceviz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve MAYCEV Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yormazoğlu, bu yıl hasat sonunda ülke genelinde yaklaşık 60 bin ton rekolte beklendiğini belirtti. Yormazoğlu, ayrıca bu yıl hem kaliteli hem de yüksek rekoltede ürün almayı amaçladıklarını aktardı.

Verimli üretim yetkin insan kaynağı öne çıkıyor

Ceviz üretimi yatırımına karar verdiklerinde ne akademide ne de piyasada yetkin kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Yormazoğlu, o dönemde Türkiye’de sadece tek bir kapama ceviz bahçesinin olduğunu ve böyle bir birikim söz konusu olmadığını aktardı. Bu nedenle yurt dışında arayışa gittiklerini söyleyen Yormazoğlu, “Araştırmalarımız sonucunda bilgi birikiminde ve verimlilikte Kaliforniya’nın oldukça ileri gittiğini gördük. Ardından bir danışmanla çalışmaya başladık ve profesyonel yetiştiriciliğe adım attık. Verimli bir üretim için en önemli unsur yetkin insan kaynağıdır” dedi.

“Dekar başı 500 kilo ürün almak başarı göstergesi”

Global ceviz ve badem fiyatlarındaki artışla birlikte ithalat faturası 500 milyon doların üzerinde yer alıyor. Hasat etkinliğinde konuşan Avrupa Tarım Operasyon Yöneticisi Haşimcan Yazıcıoğlu ise verimli bir üretimle bu ithalatın büyük bir kısmını yerli üretimle karşılanabileceğini ve cari açığı ciddi oranda azaltabileceklerini aktardı. Yazıcıoğlu, “Verimliliği artırmak için ise modern teknolojiden faydalanılmalı. Bu teknolojiler arasında; damlama sulama sistemleri ve modern gübreleme teknikleri başta geliyor. Diğer yandan, bölgeye göre belirlenmiş verim standardına yakın veya üstünde olması verimli bir hasadın oluştuğunun en büyük göstergelerinden biri, en yüksek verime ulaşan ağaçlardan oluşan bir parselde ortalama olarak dekara 500 kilo ürün almak oldukça başarılı bir sonuç" diye konuştu.

7-9 yıl arası yatırım kendini amorti ediyor

Ceviz bahçesi kurmanın arazi alımından altyapı yatırımına, fidan ve ekipman yatırımları ile başlayıp, uzun vadeli bir yatırım sürecinin olduğuna dikkat çeken MAYCEV Genel Müdürü Adem Argaç, “Ağaçlar kendi masraflarını amorti edene kadar ceviz bahçesine yatırım yapılmaya devam edilmeli. Doğru bölge ve doğru tür seçimi yapıldığında 7 ile 9 yıl aralığında, ağaçlar maksimum verime ulaşır ve yatırım kendini amorti etmeye başlar, 12 yıl ve üzerinde kârlı bir yatırıma dönüşür. Yatırım için, kamunun hazine destekli kredileriyle ya da özel bankalar tarafından verilecek finansal destek imkanları yaratılabilir” dedi.

'Dünya standardında üretiyoruz'

MAYCEV’in bin 600 dekarlık uygulanacak. bir alanda, yaklaşık 30 bin ağaçlık bahçelere sahip ceviz bahçesi olduğuna vurgu yapan Argaç, “Chandler ve Fernor ceviz çeşitlerini üretiyoruz. Chandler, Fernor’a göre % 20 oranında daha verimli bir tür. Chandler, 8-9 yaşındaki gelişmiş bahçede bizim şartlarımızda 750 ile 800 kiloya kadar verim verebiliyor. Fernor ise 600 kilo seviyesine ulaşabiliyor. Dünya standartlarında üretim yapıyoruz” şeklinde konuştu.