Çevre, Şehircilik Bakanı Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut üretiyoruz
Gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden olduklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depremin etkilediği 11 ilde hızla çalışıyoruz. Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. 250 bin konutu teslim ettik. Yılsonunda bu rakam 453 bine yükselecek” dedi.
Hamide HANGÜL
Emlak Konut GYO’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi, gayrimenkul sektör temsilcileri ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Zirveye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin, gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Bu başarıyı korumak için sektörde dijitalleşmenin de başarılması gerektiğine işaret eden Kurum, “Sektörümüzün bütün aşamalarını acilen yeni teknolojilerle buluşturmalıyız. Şu anda Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında artık küresel bir oyuncudur” dedi.
“Kağıttan, teknolojik buluta geçtik”
Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci adımlarla yoluna devam ettiğine işaret eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla son çeyrek asırda, çevre ve şehircilik alanında çok değerli yeniliklere, yeni teknolojik hamlelere imza attık, tarihi dönüşümler yaptık.
Çeyrek asır önce ‘parası olan herkes bina yapsın’ denilen bir yerden, bugün, sadece paranın yetmediği, sonuna kadar yetkinliğin arandığı, ulusal yeşil bina sertifikası alabilecek kadar çevreci projeler üreten, müteahhitlik sektörüne gelen bir ülke olduk. Binalarının enerjisinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması şartını getiren bir Türkiye’yiz. Artık, ‘Gayrimenkulde kağıttan buluta geçiş’ diyerek, proje üretiminden onay süreçlerine kadar tüm aşamaları dijital ortamda yapan bir ülkeyiz.”
Mevzuat düzenlemeleri ve kolaylaştırıcı uygulamalarla yapı sektörüne daima destek olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “El ele, omuz omuza vererek, 2024 yılında, yapı sektörümüzü tam yüzde 9,2 oranında büyüttük. İnanın bu büyümenin dünya üzerinde başka bir örneği yoktur, Türkiye’yle bu anlamda yarışabilecek başka bir ülke yoktur” dedi.
Dijital dönüşüm kapsamında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemiyle 30 milyon belgenin artık dijital arşivlerde korunduğunu belirten Bakan Kurum, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ve Değer Bilgi Merkezi ile gayrimenkul sektörüne yenilikçi katkılar sunulacağını ifade etti. Bakan Kurum, “Değer Bilgi Merkezi ile üreteceğimiz değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerimizi, kentsel dönüşüm politikalarına entegre ederek gayrimenkul sektörümüzde dijitalleşmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
“Dünyada bir ilki gerçekleştirdik”
Deprem bölgesinde bakanlığın, tüm sürdürülebilir uygulamalarının hayata geçirildiğini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak; deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay 250 bin konutun üretimini tamamladık, bitirdik ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek. Ve bir bu kadarını daha fiilen yapıyoruz.
Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji gerekse üretilen konut sayısı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirdik, Türk yapı sektörünün gücünü hep birlikte bir kez daha dünyaya gösterdik. Şimdi, yılsonuna kadar söz verdiğimiz gibi daha çok çalışacağız; bu sayıyı 453 bine ulaştırarak tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. İnanın hiçbir ülke, bu kadar kısa sürede bu büyük dönüşümü başaramaz. Türk milletinden başka hiçbir millet bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez.”
Bakanlık olarak gayrimenkul sektörünün önünü açacak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini bildiren Bakan Kurum, Orta Doğu’da yaşanan sürece de dikkat çekerek sektör temsilcilerine üretim çağrısı yaptı. Kurum, şöyle devam etti: “Şu anda, Anadolu coğrafyasının, vatan toprağımızın etrafı adeta bir ateş çemberine dönüştürülüyor. Böylesi dönemlerde ülkelerin verdiği refleksler, her zamankinden daha kıymetlidir. Özellikle üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yapı sektörümüz her türlü olasılığa karşı hazır olmalı; gayreti elden bırakmamalıdır.
Yaşadığımız süreci hep birlikte görüyoruz. İlk bombalanan yerler, nükleer tesisler, enerji tesisleri, kritik öneme haiz tesisler. Yine ülkenin güvenliğiyle, yönetimiyle alakalı birimlerin hedef alındığını görüyoruz. Bu manada hep birlikte hem afetlere hem salgına, savaşa, olabilecek her türlü risklere karşı dirençli bir Türkiye’yi inşa etmek durumundayız.”
“Şehirlerimizin geleceğini inşa ediyoruz”
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz programda yaptığı konuşmada, zirveye hazırlık sürecinde, Emlak Konut’un Türkiye’nin önde gelen 10 teknoparkından 7’siyle temas kurarak 100’ün üzerinde girişimi değerlendirmeye aldığını açıkladı. Akademik ve teknik komiteler eşliğinde yürütülen süreç sonunda 20 girişimin zirveye davet edildiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi: Bu girişimlerden 5’iyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında pilot projeler başlatıldı.
Zirvemizde 20 teknoloji girişimi, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla doğrudan temas kurarak iş birliği zemini oluşturuldu. Bu platform, inovasyonun, Ar-Ge’nin ve girişimciliğin sürekliliğini esas alan bir yapıdır. Emlak Konut güvencesiyle atılan her adım, sektörde stratejik bir karşılık bulacaktır. O kapıyı ise, yenilikçi çözümlerle ‘Anahtar Fikirler’ açacaktır. Dijital altyapı, sürdürülebilirlik ve planlama ilkeleri doğrultusunda şehirlerimizin geleceğini bugünden inşa ediyoruz.”