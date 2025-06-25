Çevre, Şehircilik Bakanı Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut üretiyoruz

Hamide HANGÜL

Emlak Konut GYO’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Anahtar Fi­kirler Zirvesi, gayrimenkul sek­tör temsilcileri ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Zir­veye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin, gayrimen­kul sektöründe dünyanın en ba­şarılı ülkelerinden biri olduğu­na vurgu yaptı. Bu başarıyı koru­mak için sektörde dijitalleşmenin de başarılması gerektiğine işaret eden Kurum, “Sektörümüzün bü­tün aşamalarını acilen yeni tekno­lojilerle buluşturmalıyız. Şu anda Türkiye, teknoloji geliştirme nok­tasında artık küresel bir oyuncu­dur” dedi.

“Kağıttan, teknolojik buluta geçtik”

Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci adımlarla yoluna devam ettiğine işaret eden Bakan Kurum, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Türkiye Yüz­yılı vizyonuyla son çeyrek asırda, çevre ve şehircilik alanında çok değerli yeniliklere, yeni teknolo­jik hamlelere imza attık, tarihi dö­nüşümler yaptık.

Çeyrek asır ön­ce ‘parası olan herkes bina yapsın’ denilen bir yerden, bugün, sadece paranın yetmediği, sonuna kadar yetkinliğin arandığı, ulusal yeşil bina sertifikası alabilecek kadar çevreci projeler üreten, müteah­hitlik sektörüne gelen bir ülke ol­duk. Binalarının enerjisinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir kay­naklardan sağlanması şartını ge­tiren bir Türkiye’yiz. Artık, ‘Gay­rimenkulde kağıttan buluta geçiş’ diyerek, proje üretiminden onay süreçlerine kadar tüm aşamaları dijital ortamda yapan bir ülkeyiz.”

Mevzuat düzenlemeleri ve kolay­laştırıcı uygulamalarla yapı sek­törüne daima destek olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “El ele, omuz omuza vererek, 2024 yılın­da, yapı sektörümüzü tam yüzde 9,2 oranında büyüttük. İnanın bu büyümenin dünya üzerinde baş­ka bir örneği yoktur, Türkiye’yle bu anlamda yarışabilecek başka bir ülke yoktur” dedi.

Dijital dö­nüşüm kapsamında Tapu ve Ka­dastro Bilgi Sistemiyle 30 milyon belgenin artık dijital arşivlerde korunduğunu belirten Bakan Ku­rum, Üç Boyutlu Şehir Modelle­ri Projesi ve Değer Bilgi Merke­zi ile gayrimenkul sektörüne ye­nilikçi katkılar sunulacağını ifade etti. Bakan Kurum, “Değer Bilgi Merkezi ile üreteceğimiz değer haritaları ve üç boyutlu şehir mo­dellerimizi, kentsel dönüşüm po­litikalarına entegre ederek gayri­menkul sektörümüzde dijitalleş­meyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Dünyada bir ilki gerçekleştirdik”

Deprem bölgesinde bakanlığın, tüm sürdürülebilir uygulamala­rının hayata geçirildiğini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak; deprem bölgemizi sa­dece konutlarıyla değil her boyu­tuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyo­ruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile ko­lay 250 bin konutun üretimini ta­mamladık, bitirdik ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Nere­deyse bir Avrupa ülkesi demek. Ve bir bu kadarını daha fiilen yapıyo­ruz.

Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji gerek­se üretilen konut sayısı bakımın­dan dünyada bir ilki gerçekleştir­dik, Türk yapı sektörünün gücünü hep birlikte bir kez daha dünyaya gösterdik. Şimdi, yılsonuna kadar söz verdiğimiz gibi daha çok çalı­şacağız; bu sayıyı 453 bine ulaş­tırarak tüm afetzede kardeşleri­mizi yeni yuvalarına kavuştura­cağız. İnanın hiçbir ülke, bu kadar kısa sürede bu büyük dönüşümü başaramaz. Türk milletinden baş­ka hiçbir millet bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, tes­lim edemez.”

Bakanlık olarak gayrimenkul sektörünün önünü açacak her tür­lü desteği sağlamaya devam ede­ceklerini bildiren Bakan Kurum, Orta Doğu’da yaşanan sürece de dikkat çekerek sektör temsilcile­rine üretim çağrısı yaptı. Kurum, şöyle devam etti: “Şu anda, Anado­lu coğrafyasının, vatan toprağımı­zın etrafı adeta bir ateş çemberine dönüştürülüyor. Böylesi dönem­lerde ülkelerin verdiği refleksler, her zamankinden daha kıymetli­dir. Özellikle üreticilerimiz, sana­yicilerimiz, yapı sektörümüz her türlü olasılığa karşı hazır olmalı; gayreti elden bırakmamalıdır.

Ya­şadığımız süreci hep birlikte gö­rüyoruz. İlk bombalanan yerler, nükleer tesisler, enerji tesisleri, kritik öneme haiz tesisler. Yine ül­kenin güvenliğiyle, yönetimiyle alakalı birimlerin hedef alındığı­nı görüyoruz. Bu manada hep bir­likte hem afetlere hem salgına, sa­vaşa, olabilecek her türlü risklere karşı dirençli bir Türkiye’yi inşa etmek durumundayız.”

“Şehirlerimizin geleceğini inşa ediyoruz”

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz programda yaptığı konuşmada, zirveye hazırlık sürecinde, Emlak Konut’un Türkiye’nin önde gelen 10 teknoparkından 7’siyle temas kurarak 100’ün üzerinde girişimi değerlendirmeye aldığını açıkladı. Akademik ve teknik komiteler eşliğinde yürütülen süreç sonunda 20 girişimin zirveye davet edildiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi: Bu girişimlerden 5’iyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında pilot projeler başlatıldı.

Zirvemizde 20 teknoloji girişimi, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla doğrudan temas kurarak iş birliği zemini oluşturuldu. Bu platform, inovasyonun, Ar-Ge’nin ve girişimciliğin sürekliliğini esas alan bir yapıdır. Emlak Konut güvencesiyle atılan her adım, sektörde stratejik bir karşılık bulacaktır. O kapıyı ise, yenilikçi çözümlerle ‘Anahtar Fikirler’ açacaktır. Dijital altyapı, sürdürülebilirlik ve planlama ilkeleri doğrultusunda şehirlerimizin geleceğini bugünden inşa ediyoruz.”