Çevre yatırımlarını 2,5 kat artırdı
Ülker, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yenilenebilir enerjiyle emisyonlarını sıfırladığını, çevre yatırımlarını yaklaşık 2,5 kat artırdığını ve tarım projeleriyle verimlilik ile su tasarrufunu geliştirdiğini açıkladı. 550 milyon dolarlık yeşil tahviliyle finans stratejisine sürdürülebilirliği entegre eden şirket, atık ve sosyal etki alanlarında da ilerleme kaydetti.
Başak Nur GÖKÇAM
Ülker, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayarak, iklim kriziyle mücadele, değer zinciri dayanıklılığı ve sosyal etki alanlarındaki ilerlemesini paylaştı. Rapora ilişkin konuşan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, 2050’nin çocuklarımıza bırakılacak dünyanın şekilleneceği kritik bir eşik olduğunu ve sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, zorunluluk teşkil ettiğini belirtti.
Kölükfakı, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2050’de artan nüfus ve iklim olayları nedeniyle gıda üretiminin yüzde 70 artırılması gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede gıda sektörünün; sahip olduğu önemli değişim ve uyum potansiyeline rağmen, bundan en çok etkilenecek sektörler arasında yer aldığının farkındayız. Bu tablo sürdürülebilirliğin tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor” dedi.
Raporda, küresel risklere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla belirlenen İklim Krizi, Ham Madde Tedariki ve Dengeli Beslenme başlıklarını en yüksek öncelikli konular belirtildi. Bu bütüncül yaklaşımın, şirketin çevresel (Dünya), tedarik (Değer Zinciri), insan kaynağı (Çalışanlar) ve toplumsal (Toplum) olmak üzere dört ana stratejik başlık altında yürüttüğü çalışmaları kapsadığı ifade edildi. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt eden gıda şirketleri arasında yer alan Ülker, bu doğrultuda 2030 ara hedeflerini, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) ile uyumlu olarak açıkladı.
Çevre yatırım harcamaları yaklaşık 2,5 kat arttı
Rapora göre Ülker, 2024 yılında Türkiye’deki tüm üretim tesislerinde elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak, sera gazı Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Bu sayede 101 bin ton sera gazı salımını engelledi. Birim üretim başına karbon salımı 2014 baz yılına göre yüzde 51,4 oranında azaltılarak belirlenen yüzde 40 hedefinin üzerine çıkıldı.
2030 yılına kadar, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının yüzde 42, Kapsam 3 ve FLAG emisyonlarının ise yüzde 30’dan fazla azaltılması hedefleniyor. 2024 yılında enerji verimliliği projeleri sayesinde 8 bin 70 megawatt-saat enerji ve 443 bin 594 metreküp doğal gaz tasarrufu sağlandı. Bu tasarrufun finansal karşılığı 26,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin çevre yatırım ve harcamaları, önceki yıla kıyasla yaklaşık 2,5 kat artarak 69 milyon TL seviyesine ulaştı.
Rapora göre şirket, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yerel üreticiyi desteklemeye odaklanıyor. Kritik Tier-1 tedarikçilere yapılan harcama, toplam satın alma hacminin yüzde 49’unu oluştururken bu tedarikçilerin ESG performansları yakından izleniyor. Buna göre :
-Onarıcı Tarım ve Çiftçi Desteği: 2030 yılına kadar 10 bin dekar alanda onarıcı tarım uygulamalarını hayata geçirme hedefi doğrultusunda, 2024 ekim sezonunda 60 çiftçi ve 180 hektar tarla alanı projeye dahil edildi. Su Riskleri Projesi kapsamında damla sulama yöntemiyle buğday verimi yüzde 30 artarken, su ayak izi yüzde 21 azaltıldı.
-Fonksiyonel Ürün Geliştirme: Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Biyofortifikasyon projesinde, buğdaydaki çinko yüzde 55, selenyum ise 28 kat artırıldı.
-Fındık ve Kakao Projeleri: ‘Fındıktan Fazlası’ projesi, 100 çiftçiyle (50’si kadın) devam etti ve çiftçi veriminde yüzde 20 artış, çürük fındık oranında ise yüzde 89 azalma kaydedildi. ‘Kakaodan Fazlası’ projesi kapsamında ise Fildişi Sahili’nde 124 çiftçiyle 250 hektar alanda tarımsal ormancılık uygulamaları başlatıldı ve 9 binden fazla fidan dikildi.
550 milyon dolarlık yeşil finansman
Ülker Bisküvi’nin sürdürülebilirlik taahhütleri, kurumsal yönetişim ve finansal stratejilere derinlemesine entegre edildi. Rapora göre 2024 yılında 7 yıl vadeli ve 550 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk tahvil ihracı gerçekleştirildi. Şirket, LSEG (London Stock Exchange Group) 2024 Ocak ayı değerlendirmesinde üst üste ikinci kez kategori lideri ve Borsa İstanbul’da tüm sektörler arasında birinci oldu. Kasım 2024’te yapılan anketle çalışan bağlılığı skoru yüzde 86’ya yükseltildi. Kayıp Günlü Kaza Sıklık Oranı (LTAR) 0,62 olarak gerçekleşerek, İSG alanında bir önceki yıla göre yüzde 34 iyileşme kaydetti.
Su ve atık yönetimi başarısı
Su yoğunluğu, 2014 baz yılına göre yüzde 42,2 oranında azaltılarak yüzde 30 azaltım hedefi aşıldı. Bu, yaklaşık 46 bin 595 metreküp su tasarrufuna eşdeğer. Ayrıca rapora göre Ülker’in Türkiye ve Ham Madde Fabrikaları’nın konsolide geri dönüşüm oranı yüzde 99,10’a yükseldi. Net gıda kaybı, 2030 hedefi olan yüzde 0,5’in altına inme yolunda ilerleyerek, 2024 sonunda yüzde 1’in altına çekildi. Ambalajlarda 140 ton plastik ve 220 ton kâğıt azaltımı sağlandı. Tüm ambalajların yüzde 99,5’i geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir veya kompostlanabilir hale geldi. 2025 sonu itibarıyla ise bu oranın yüzde 100’e ulaştırılması hedefleniyor.