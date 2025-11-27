Çevre yatırımlarını 2,5 kat artırdı

Başak Nur GÖKÇAM

Ülker, 2024 Sürdürü­lebilirlik Raporu’nu yayımlayarak, iklim kriziyle mücadele, değer zin­ciri dayanıklılığı ve sosyal et­ki alanlarındaki ilerlemesini paylaştı. Rapora ilişkin konu­şan Ülker CEO’su Özgür Kö­lükfakı, 2050’nin çocukları­mıza bırakılacak dünyanın şekilleneceği kritik bir eşik ol­duğunu ve sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, zorunlu­luk teşkil ettiğini belirtti.

Kö­lükfakı, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2050’de artan nüfus ve iklim olayları nede­niyle gıda üretiminin yüzde 70 artırılması gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede gıda sek­törünün; sahip olduğu önemli değişim ve uyum potansiyeli­ne rağmen, bundan en çok et­kilenecek sektörler arasında yer aldığının farkındayız. Bu tablo sürdürülebilirliğin ter­cih değil, zorunluluk olduğu­nu gösteriyor” dedi.

Raporda, küresel risklere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla belirlenen İklim Krizi, Ham Madde Tedariki ve Dengeli Beslenme başlık­larını en yüksek öncelikli ko­nular belirtildi. Bu bütüncül yaklaşımın, şirketin çevresel (Dünya), tedarik (Değer Zin­ciri), insan kaynağı (Çalışan­lar) ve toplumsal (Toplum) ol­mak üzere dört ana stratejik başlık altında yürüttü­ğü çalışmala­rı kapsadığı ifade edildi. 2050 yılına kadar net sıfır emisyo­na ulaşmayı taahhüt eden gı­da şirketleri arasında yer alan Ülker, bu doğrultuda 2030 ara hedeflerini, Bilim Temel­li Hedefler Girişimi (SBTi) ile uyumlu olarak açıkladı.

Çevre yatırım harcamaları yaklaşık 2,5 kat arttı

Rapora göre Ülker, 2024 yı­lında Türkiye’deki tüm üre­tim tesislerinde elektrik tüke­timini yüzde 100 yenilenebi­lir kaynaklardan sağlayarak, sera gazı Kapsam 2 emisyon­larını sıfırladı. Bu sayede 101 bin ton sera gazı salımını en­gelledi. Birim üretim başına karbon salımı 2014 baz yılı­na göre yüzde 51,4 oranında azaltılarak belirlenen yüzde 40 hedefinin üzerine çıkıldı.

2030 yılına kadar, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının yüzde 42, Kapsam 3 ve FLAG emisyon­larının ise yüzde 30’dan faz­la azaltılması hedefleniyor. 2024 yılında enerji verimlili­ği projeleri sayesinde 8 bin 70 megawatt-saat enerji ve 443 bin 594 metreküp doğal gaz tasarrufu sağlandı. Bu tasar­rufun finansal karşılığı 26,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin çevre yatırım ve har­camaları, önceki yıla kıyas­la yaklaşık 2,5 kat artarak 69 milyon TL seviyesine ulaştı.

Rapora göre şirket, sür­dürülebilir tarım uygulama­ları ve yerel üreticiyi destek­lemeye odaklanıyor. Kritik Tier-1 tedarikçilere yapılan harcama, toplam satın alma hacminin yüzde 49’unu oluş­tururken bu tedarikçilerin ESG performansları yakın­dan izleniyor. Buna göre :

-Onarıcı Tarım ve Çiftçi Desteği: 2030 yılı­na kadar 10 bin dekar alanda onarıcı tarım uygulamaları­nı hayata geçirme hedefi doğ­rultusunda, 2024 ekim sezo­nunda 60 çiftçi ve 180 hektar tarla alanı projeye dahil edil­di. Su Riskleri Projesi kapsa­mında damla sulama yönte­miyle buğday verimi yüzde 30 artarken, su ayak izi yüzde 21 azaltıldı.

-Fonksiyonel Ürün Geliştirme: Sabancı Üni­versitesi iş birliğiyle yürütü­len Biyofortifikasyon proje­sinde, buğdaydaki çinko yüz­de 55, selenyum ise 28 kat artırıldı.

-Fındık ve Kakao Pro­jeleri: ‘Fındıktan Fazlası’ projesi, 100 çiftçiyle (50’si kadın) devam etti ve çiftçi ve­riminde yüzde 20 artış, çü­rük fındık oranında ise yüzde 89 azalma kaydedildi. ‘Kaka­odan Fazlası’ projesi kapsa­mında ise Fildişi Sahili’nde 124 çiftçiyle 250 hektar alan­da tarımsal ormancılık uygu­lamaları başlatıldı ve 9 bin­den fazla fidan dikildi.

550 milyon dolarlık yeşil finansman

Ülker Bisküvi’nin sürdürülebilirlik taahhütleri, kurumsal yönetişim ve finansal stratejilere derinlemesine entegre edildi. Rapora göre 2024 yılında 7 yıl vadeli ve 550 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk tahvil ihracı gerçekleştirildi. Şirket, LSEG (London Stock Exchange Group) 2024 Ocak ayı değerlendirmesinde üst üste ikinci kez kategori lideri ve Borsa İstanbul’da tüm sektörler arasında birinci oldu. Kasım 2024’te yapılan anketle çalışan bağlılığı skoru yüzde 86’ya yükseltildi. Kayıp Günlü Kaza Sıklık Oranı (LTAR) 0,62 olarak gerçekleşerek, İSG alanında bir önceki yıla göre yüzde 34 iyileşme kaydetti.

Su ve atık yönetimi başarısı

Su yoğunluğu, 2014 baz yılına göre yüzde 42,2 oranında azaltılarak yüzde 30 azaltım hedefi aşıldı. Bu, yaklaşık 46 bin 595 metreküp su tasarrufuna eşdeğer. Ayrıca rapora göre Ülker’in Türkiye ve Ham Madde Fabrikaları’nın konsolide geri dönüşüm oranı yüzde 99,10’a yükseldi. Net gıda kaybı, 2030 hedefi olan yüzde 0,5’in altına inme yolunda ilerleyerek, 2024 sonunda yüzde 1’in altına çekildi. Ambalajlarda 140 ton plastik ve 220 ton kâğıt azaltımı sağlandı. Tüm ambalajların yüzde 99,5’i geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir veya kompostlanabilir hale geldi. 2025 sonu itibarıyla ise bu oranın yüzde 100’e ulaştırılması hedefleniyor.