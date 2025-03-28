Çevreci demiryolu hattı ile tedarik ve araç taşımada yeni dönem

Ford Otosan, Romanya Craiova fabrikasındaki yeni modellerin üreti­minin devreye almasının ardın­dan, Mars Logistics ile lojistik maliyetleri düşürecek öncü bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında kurulan intermo­dal hat ile Ford Otosan’ın Av­rupa’daki yatırımı olan Ro­manya Craiova Fabrikası İstan­bul Halkalı arasında karşılıklı haftada dörder sefer gerçekleş­tirilecek.

Söz konusu operas­yon ile Craiova Fabrikası’nda üretilen araçların Türkiye’ye taşınması planlanıyor. Bu yeni sistem sayesinde Türkiye’den Romanya’ya üretim parçala­rı gönderilirken, Romanya’da üretilen araçlar ise demiryolu üzerinden Türkiye’ye taşınacak ve karayoluna kıyasla yüzde 63 daha az emisyon salımı hedef­lenirken, lojistik süreçler daha verimli ve maliyet etkin bir ha­le gelecek.

Türkiye’den Romanya’ya artanihracat, tedarik zincirini güçlendiriyor

Yeni kurulan intermodal hat, İstanbul Halkalı’ya hafta­da dört sefer düzenleyerek yıl­da yaklaşık 12 bin aracın Tür­kiye’ye taşınmasını sağlayacak. Aynı zamanda, üretim parçala­rının Türkiye’den Craiova Fab­rikası’na ulaştırılmasını kapsa­yan bu çevreci lojistik çözüm, Mars Logistics iş birliğiyle ger­çekleştirilecek. Yeni hat saye­sinde yıl sonuna kadar karayo­luna kıyasla yüzde 63 oranında daha az emisyon salımı yapıl­ması hedefleniyor.

2022 yılında Craiova Fabrikası’nı bünyesine katan Ford Otosan, Avrupa’da­ki üretim ağını güçlendirirken, Türkiye ile Romanya arasında­ki ticari ilişkileri de pekiştiri­yor. Craiova Fabrikası’nda üre­timi yapılan modellerin art­masıyla birlikte, Türkiye’den Romanya’ya hem Ford Otosan hem de tedarikçileri aracılı­ğıyla yapılan parça ihracatında önemli bir artış sağlandı.

“Entegre ve sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz”

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, bu projenin sürdürüle­bilirlik ve operasyonel verim­lilik açısından önemine değin­di. Yılda 270 bin adet araç üre­tim kapasitesine sahip Craiova Fabrikasında üretilen Ford Pu­ma ve Courier modellerinin bir bölümünü bu yeni lojistik mo­deliyle Türkiye’ye getirdikle­rini anlatan Özyurt, karayo­lu ve denizyoluna kıyasla ma­liyet avantajı sağladıklarını, rekabetçiliği artırırken, çev­reye duyarlı bir lojistik mode­liyle sürdürülebilirlik hedefle­rine de güçlü bir katkı sunduk­larını ifade etti.

Yalnızca kendi üretim süreçlerini değil, teda­rik zinciriyle birlikte tüm eko­sistemi de güçlendirdiklerinin altını çizen Özyurt, “Roman­ya’daki 10’a yakın Türk tedarik­çiden parça tedarik ediyor, ay­rıca burada ürettiğimiz araçlar için Türkiye’den 60’tan fazla tedarikçiyle çalışıyoruz. Daha da önemlisi, mühendislik ihra­catı yapıyoruz” ifadelerini kul­landı.

Sancaktepe Ar-Ge mer­kezinde geliştirdikleri model­lerin mühendisliğiyle, bilgi ve teknoloji ihracatında da güçlü bir aktör olmaya devam ettik­lerini söyleyen Özyurt, “Sadece kendi operasyonlarımızı değil, tüm iş ortaklarımızla birlikte daha verimli, sürdürülebilir ve entegre bir üretim ve lojistik ağı oluşturmak için çalışıyoruz” di­ye konuştu.

“Demiryolu taşımacılığında tarihi adımlar atıyoruz”

Mars Logistics Yönetim Ku­rulu Başkanı Garip Sahillioğlu ise uzun süredir fizibilite çalış­malarını yaptıkları projelerini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Türki­ye’de demiryolu taşımacılığı alanında tarihi adımlar attık­larına dikkat çeken Sahillioğ­lu, Romanya ve Türkiye arasın­da kurdukları intermodal hat ile Romanya Craiova fabrikasında üretilen araçlar için üretim par­çalarını Ford Otosan’ın Türki­ye’deki imalatçılarından top­layıp, özmal vagonlarıyla işlet­mesi kendilerine ait olan Mars Halkalı Tren Terminali’ne ta­şıdıklarını, buradan yola çı­kan yükleri Ford Otosan Craio­va fabrikasının içinde yer alan ve işletmeciliği yine kendileri tarafından yapılan terminale ulaştırdıklarını anlattı.

“Çevre dostu taşımacılığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz”

Türkiye’nin ilk Demiryolu Taşımacılık İşletmeleri’nden biri olan Pars Demiryolu şirketine ait lokomotifler ile özel demiryolu taşımacılığı yapacaklarına dikkat çeken Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu önemli adımlarla lojistik süreçlerdeki verimliliği artırmak ve çevre dostu taşımacılığı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Sahillioğlu, “Hayata geçirdiğimiz projelerimizle demiryolu taşımacılığında sürdürülebilir çözümlerin daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.