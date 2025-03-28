Çevreci demiryolu hattı ile tedarik ve araç taşımada yeni dönem
Mars Logistics, çevreye duyarlı taşımacılıkta önemli bir projeye imza atıyor. Ford Otosan’ın Romanya Craiova Fabrikası ile yeni intermodal taşıma hattı hayata geçiren firma bu sayede Craiova Fabrikası’nda üretilen araçların Türkiye’ye taşımayı planlıyor.
Ford Otosan, Romanya Craiova fabrikasındaki yeni modellerin üretiminin devreye almasının ardından, Mars Logistics ile lojistik maliyetleri düşürecek öncü bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında kurulan intermodal hat ile Ford Otosan’ın Avrupa’daki yatırımı olan Romanya Craiova Fabrikası İstanbul Halkalı arasında karşılıklı haftada dörder sefer gerçekleştirilecek.
Söz konusu operasyon ile Craiova Fabrikası’nda üretilen araçların Türkiye’ye taşınması planlanıyor. Bu yeni sistem sayesinde Türkiye’den Romanya’ya üretim parçaları gönderilirken, Romanya’da üretilen araçlar ise demiryolu üzerinden Türkiye’ye taşınacak ve karayoluna kıyasla yüzde 63 daha az emisyon salımı hedeflenirken, lojistik süreçler daha verimli ve maliyet etkin bir hale gelecek.
Türkiye’den Romanya’ya artanihracat, tedarik zincirini güçlendiriyor
Yeni kurulan intermodal hat, İstanbul Halkalı’ya haftada dört sefer düzenleyerek yılda yaklaşık 12 bin aracın Türkiye’ye taşınmasını sağlayacak. Aynı zamanda, üretim parçalarının Türkiye’den Craiova Fabrikası’na ulaştırılmasını kapsayan bu çevreci lojistik çözüm, Mars Logistics iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Yeni hat sayesinde yıl sonuna kadar karayoluna kıyasla yüzde 63 oranında daha az emisyon salımı yapılması hedefleniyor.
2022 yılında Craiova Fabrikası’nı bünyesine katan Ford Otosan, Avrupa’daki üretim ağını güçlendirirken, Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkileri de pekiştiriyor. Craiova Fabrikası’nda üretimi yapılan modellerin artmasıyla birlikte, Türkiye’den Romanya’ya hem Ford Otosan hem de tedarikçileri aracılığıyla yapılan parça ihracatında önemli bir artış sağlandı.
“Entegre ve sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz”
Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, bu projenin sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik açısından önemine değindi. Yılda 270 bin adet araç üretim kapasitesine sahip Craiova Fabrikasında üretilen Ford Puma ve Courier modellerinin bir bölümünü bu yeni lojistik modeliyle Türkiye’ye getirdiklerini anlatan Özyurt, karayolu ve denizyoluna kıyasla maliyet avantajı sağladıklarını, rekabetçiliği artırırken, çevreye duyarlı bir lojistik modeliyle sürdürülebilirlik hedeflerine de güçlü bir katkı sunduklarını ifade etti.
Yalnızca kendi üretim süreçlerini değil, tedarik zinciriyle birlikte tüm ekosistemi de güçlendirdiklerinin altını çizen Özyurt, “Romanya’daki 10’a yakın Türk tedarikçiden parça tedarik ediyor, ayrıca burada ürettiğimiz araçlar için Türkiye’den 60’tan fazla tedarikçiyle çalışıyoruz. Daha da önemlisi, mühendislik ihracatı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sancaktepe Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri modellerin mühendisliğiyle, bilgi ve teknoloji ihracatında da güçlü bir aktör olmaya devam ettiklerini söyleyen Özyurt, “Sadece kendi operasyonlarımızı değil, tüm iş ortaklarımızla birlikte daha verimli, sürdürülebilir ve entegre bir üretim ve lojistik ağı oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
“Demiryolu taşımacılığında tarihi adımlar atıyoruz”
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu ise uzun süredir fizibilite çalışmalarını yaptıkları projelerini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Türkiye’de demiryolu taşımacılığı alanında tarihi adımlar attıklarına dikkat çeken Sahillioğlu, Romanya ve Türkiye arasında kurdukları intermodal hat ile Romanya Craiova fabrikasında üretilen araçlar için üretim parçalarını Ford Otosan’ın Türkiye’deki imalatçılarından toplayıp, özmal vagonlarıyla işletmesi kendilerine ait olan Mars Halkalı Tren Terminali’ne taşıdıklarını, buradan yola çıkan yükleri Ford Otosan Craiova fabrikasının içinde yer alan ve işletmeciliği yine kendileri tarafından yapılan terminale ulaştırdıklarını anlattı.
“Çevre dostu taşımacılığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz”
Türkiye’nin ilk Demiryolu Taşımacılık İşletmeleri’nden biri olan Pars Demiryolu şirketine ait lokomotifler ile özel demiryolu taşımacılığı yapacaklarına dikkat çeken Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu önemli adımlarla lojistik süreçlerdeki verimliliği artırmak ve çevre dostu taşımacılığı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Sahillioğlu, “Hayata geçirdiğimiz projelerimizle demiryolu taşımacılığında sürdürülebilir çözümlerin daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.