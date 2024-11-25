Çevreci Faz-5 yerli motorlar göreve hazır

Motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN tarafından en üst çevresel standart­lara uygun olarak yüksek yerlilik­le üretilen motorlar, 2025 yılında kullanıma sunulacak. Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Vol­kan Gün, bu yıl içinde oluşan ye­ni regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla ürettikleri motorlara yö­nelik çeşitli çalışmalar yaptıkları­nı söyledi.

Gün, geçen yıl içinde özellikle traktörlerde kullandıkları 48'den 105 beygir güce sahip, 3 ve 4 silin­dirli S8000 olarak nitelendirdikle­ri motorlar üzerinde yeni Stage-5/ Faz-5 emisyon çalışmalarını ger­çekleştirdiklerini ve TÜBİTAK’ta­ki Motor Mükemmeliyet Merke­zinde motorlarımızın tip onay ser­tifikalarını aldıklarını bildirdi.

Yıllık 20 bin adet, egzoz emisyon sistemi yatırımı

Gün şöyle konuştu: “Şu anda tüm traktörlerimizdeki motorlarımız 'common rail' olacak şekilde ça­lışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda Haziran 2022 itibarıyla TÜMOSAN, Özel Endüstri Bölge­si olmaya hak kazandı. Bulundu­ğumuz 1,6 milyon metrekare alan TÜMOSAN Özel Endüstri Bölgesi. Bu süreçte gerek fabrikadaki üre­tim ve kalite altyapısı, gerekse işle­me operasyonlarında şu ana kadar yaklaşık 21 milyon euroya yakın yatırım gerçekleştirdik. Özellik­le motor dinamometreleri, işleme hatları, işleme tezgahları, robotik hatlar, askeri projelerde de kullan­dığımız motorlara ait özel işleme tezgahları yatırımları gerçekleş­tirildi. TÜMOSAN olarak motor­larımızı 48 beygirden 125 beygire kadar üretebiliyoruz. Planlarımız 140 beygire kadar da çıkarmak."

Motorların kalifikasyonuyla be­raber traktörlerde de bazı değişik­likler olduğunu anlatan Gün, Faz- 5 motora geçişle beraber bir egzoz emisyon sistemine ihtiyaç doğdu­ğunu, Ar-Ge çalışmaları sonrasın­da bu kabiliyeti ülkeye kazandır­mak adına yatırım yapma kararı aldıklarını bildirdi. Özel Endüstri Bölgesinde 10 bin metrekare kapa­lı alanda yaklaşık yıllık 20 bin adet egzoz emisyon sistemi üretecek bir fabrika kurmak için çalışmala­ra başladıklarını belirten Gün, şu değerlendirmelerde bulundu

"Bu çalışmayla beraber TÜMO­SAN, 45 beygirden 115 beygire ka­dar tüm traktör serilerinde yeni­leşmeyi, yeniden tip onay ve ser­tifikasyon süreçleri yürütmeyi yoğun şekilde devam ettirdi. Trak­tör motorlarımızın hem dina­mometre hem de traktör üzerin­de çeşitli testleri gerçekleştirildi. 2025'le beraber motorlarımızı ar­tık Faz-5 olarak üretmeye başlaya­cağımızı söyleyebilirim. Önümüz­deki yıl kullanıcılarımız Faz-5 mo­torlarımızı kullanacak."

Faz-5'in şu anda alanında Avru­pa'nın en temiz motor sertifikas­yonu olduğuna dikkati çeken Gün, "Karbon emisyonu düşük ve Avru­pa standartlarında en çevreci mo­toru üreten bir üretici konumunda olacağız" dedi.

Yüzde 97 yerlilik seviyesi

Volkan Gün, Türkiye'de motor üretim tarafında TÜMOSAN'ın lider konumdaki firmalardan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz sektörde genellikle yabancı menşeli alt sistemler kullanılıyor. Tabi jeopolitik çevre, süreç içindeki alt sistemlerin tedarik edilebilme güçlüğü bazı soru işaretlerini bünyesinde barındırıyor. TÜMOSAN'ın her daim mottosu yerli ve milli olmasıdır. TÜMOSAN'ın üretmiş olduğu traktörlerdeki yerlilik oranı yüzde 97. Motor, transmisyon, aktarma organları, alt sistemler dahil yüzde 97 yerlilik oranı yakalamış bir firmayız. Gururla Faz-5 geçişinde de kendi motorumuzu Avrupa seviyesine getirerek müşterilerimize sunacağız. Dolayısıyla sadece rakiplerimiz açısından değil, ülkemiz açısından da kritik üretici konumumuzu koruyacağımızı belirtmek isterim."