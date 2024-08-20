Çevreye duyarlı markalar belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından Türkiye İtibar Endeksi (TİE), Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE), Gençlik Endeksi (G-250) , Kadın Marka Tercih Endeksi (K250) ve Müşteri Memnuniyeti Endeksi (MENDEKS) gibi çalışmalarında ardından altıncı araştırma olarak Greendex ‘Çevreye Duyarlı Markalar Endeksi’nin saha çalışmaları tamamlandı.

“Günümüz dünyasında çevresel sorunlar, toplumların ve ekonomilerin geleceğini tehdit eden en büyük zorluklardan biri olarak karşımıza çıkmakta” diyen Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, “İklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği ve biyoçeşitliliğin azalması gibi sorunlar, küresel ölçekte olduğu kadar Türkiye'de de mevcut.

Bu sorunlar karşısında bireyler kadar şirketler de sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık konusunda önemli bir sorumluluk taşımakta. Bu kapsamda çevre dostu ürünler sunmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, karbon ayak izini azaltmak gibi alanlarda yapılan çalışmalar, hem ülkemizin çevresel geleceği hem de şirketlerin uzun vadeli başarıları için kritik öneme sahip” diye konuştu.

“Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

Acar, “Greendex ile kamuoyunun çevreye önem veren markalara yönelik algısı ölçümlendi. Bu çalışma, Türkiye'de çevresel faaliyetlere öncelik veren, sürdürülebilirlik konusunda liderlik eden şirketleri belirlemek, değerlendirmek ve topluma tanıtmak için hazırlandı.

Gayemiz, Türkiye'de çevresel sorumluluğu teşvik etmek, iş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak ve tüketicilerin çevreye duyarlı markaları desteklemelerini sağlamak. Bu doğrultuda, çevreye duyarlı bir iş modeli benimseyen şirketleri öne çıkararak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Greendex’te dereceye giren markaların alfabetik sıralaması şöyle;

Akaryakıt: Opet, Petrol Ofisi, Shell, Total, Türkiye Petrol

Ahşap Parke ve Ahşap Kapı Ürünü: AGT, Çamsan, Koçtaş, Kronospan, Yıldız Entegre

Alkolsüz İçecek: Cappy, Coca Cola, Çaykur, Fanta, Uludağ

Altın ve Mücevherat: Altınbaş , Atasay, Blue Diamond, Pandora, ZEN Pırlanta

Araç Kiralama: Budget, Enterprise, Garenta, Otoplus, Yolcu 360

Bankacılık: Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası

Bebek ve Çocuk Ürünleri: Civil, Dalin, E Bebek, LC Waikiki, Panço

Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Samsung, Vestel

Beyaz Et: Banvit , Beypiliç, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç

Bisküvi, Şekerleme ve Çikolata: Eti, Haribo, Nestle, Torku, Ülker

Dijital Bankacılık Uygulaması: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası

E Ticaret Sitesi: Amazon , Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti

Elektronik Eşya: Arçelik, Grundig, Regal, Samsung, Vestel

Elektronik Perakende: Hepsiburada, MediaMarkt, Samsung, Teknosa, Vatan Bilgisayar

Enerji: Akfen Enerji, Aksa Enerji, Enerjisa , Tüpraş, Zorlu Enerji

Erkek Giyim: Altınyıldız, Damat, Kiğılı, Mavi, Sarar

Ev Tekstili: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç

Fast Food (Yerli): Dürümle, HD İskender, Komagene, Köfteci Ramiz, Tavuk Dünyası

Fast Food (Yabancı): Arby’s , Burger King, Carl’s Jr, KFC, McDonald’s

Holding: Akfen Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İç Giyim: Dagi, Penti, Suwen, Tutku , Victoria’s Secret

İnşaat: ATA İnşaat , GAP İnşaat, Kiptaş, Rönesans, Sinpaş

Kadın Giyim: İpekyol, Koton, Lc Waikiki, Mango, Zara

Kadın Hijyen Ürünleri: Kotex, Molped, Nivea, Orkid, Sleepy

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Maylo, Papia, Selpak, Solo

Kargo: Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo

Kozmetik: Eve, Nivea, Sephora, Watsons, Yves Rocher

Küçük Ev Aletleri ve Ankastre: Arçelik, Arzum, Fakir, Karaca, Vestel

Mobilya: Çilek Mobilya, Doğtaş, Enza Home, Kilim Mobilya, Moda Life

Mutfak ve Banyo Tezgahı: Cerva, Dekton Tezgah, Dominox Tezgah, Silestone Tezgah, Vitra

Otomobil: Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, TOGG, Volvo

Pizza (Yerli): Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Pizza Time, Terra Pizza

Pizza (Yabancı): Domino's Pizza, Little Caesars Pizza, Papa John's , Pizza Hut, Sbarro

Porselen ve Züccaciye: Güral Porselen, Karaca, Korkmaz, Kütahya Porselen, Paşabahçe

Sigorta: AgeSa Sigorta, Aksigorta, Anadolu Sigorta, AXA Sigorta, Unico Sigorta

Spor Giyim: Adidas, Hummel, Nike, Puma, Vans

Süpermarket: A101, BİM, Metro, Migros, Şok

Süt ve Süt Ürünleri: Dost, İçim, Pınar, Sütaş, Torku

Şampuan ve Saç Bakım Ürünleri: Blendax, Clear Men, Elidor, Elseve, Pantene

Vitrifiye ve Seramik: Bien, Ege Seramik, Kale Seramik, Turkuaz Seramik, Vitra