CEY Holding’in liman yatırımında yeni rotası Ege
CEY Holding Başkanı Ali Avcı, liman yatırımlarının sürdüğünü belirterek, Türkiye’deki yapılanmalarını tamamlamak için yeni yatırımda önceliği Ege’ye verdiklerini söyledi. Ege’de liman arayışlarının devam ettiğini belirten Avcı, yurt dışındaki yatırım fırsatlarını da değerlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.
Aysel YÜCEL
CEY Holding, jeopolitik gerilimlerin küresel deniz ticaretine etkisine rağmen liman yatırımlarını sürdürüyor. CEY Holding Başkanı Ali Avcı, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’deki yatırımlarının ardından Ege’ye yöneldiklerini belirterek, Aliağa ve Nemrut bölgesinde liman arayışlarının devam ettiğini söyledi. Avcı, “Biz Samsun’u alınca baktık ki tek başına olmuyor.
Sistemimizi daha rahat kurabilmemiz için Ege’de, Marmara’da, Akdeniz’de diğer yapılanmaları da tamamlamamız gerekiyor” dedi. Yurt dışındaki yatırım fırsatlarını da değerlendirdiklerini kaydeden Avcı, kriz dönemlerinde dahi Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Taşucu’na 110 milyon dolarlık yatırım
CEY Holding’in önemli yatırımları arasında yer alan Taşucu Limanı’nda ilk etap tamamlandı. Limanı 4 yıl önce devraldıklarını belirten Avcı, bugüne kadar 110 milyon dolar yatırım yaptıklarını, arka sahadaki projelerle toplam tutarın 130-140 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi.
Yaklaşık 500 bin metrekarelik liman sahasında 1,3 kilometre yeni rıhtım, 50 bin metrekare depolama alanı ve 60 bin metreküplük deniz ve rıhtım bağlantılı likit terminal yatırımını tamamladıklarını aktaran Avcı, limanın arkasında 340 bin metrekare lojistik alan ve 714 bin metrekare sanayi alanı bulunduğunu belirtti. İkinci etapta 330 bin metrekarelik lojistik tesis yatırımına başlayacaklarını belirten Avcı, bununla bütünleşik 714 bin metrekarelik sanayi alanını da orta vadede değerlendireceklerini söyledi.
Tekirdağ’da ikinci faz 2027’de
CEYPORT Tekirdağ’da ilk fazdaki büyük yatırımın tamamlandığını belirten Avcı, ikinci faz yatırımlarına 2027’de başlayacaklarını açıkladı. Tarsus’ta 140 bin metrekarelik lojistik merkezini tamamladıklarını aktaran Avcı, İskenderun’da 180 bin metreküplük likit terminal yatırımına yıl bitmeden başlayacaklarını ve tesisi 2028’de hizmete alınacağını söyledi. Samsunport, Ceyport Tekirdağ ve Ceyport Taşucu limanlarının 2026’nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 büyüdüğünü belirten Avcı, gemi trafiğinin yüzde 3,1 artarak 5 bin 406’ya ulaştığını kaydetti.
Karadeniz’de ticaret gemilerinin hedef alınmasının Samsunport’ta yük ve işlem hacmini daralttığını da söyleyen Avcı, ilk 7 ayda liman faaliyetlerinin ciddi biçimde etkilenmediğini, ancak ağustosta ivme kaybı başladığını ifade etti. “Uluslararası gemilerin Karadeniz’den çekilmesi, armatörlerimize ait gemilerin de son aylarda uğradığı saldırılar riskleri artırdı” diyen Avcı, ilave tedbirler alınması halinde bölgedeki limanların kayıplarını telafi edebileceğini düşündüğünü söyledi.
Güneş enerjisinde üretim fazlasını satıyor
CEY Holding’in GES yatırımlarının 10-12 yıl önce başladığını belirten Ali Avcı, Samsun’da kullanılan elektriğin yüzde 56’sını kendilerinin ürettiğini, Tekirdağ’da fazla elektriği devlete sattıklarını kaydetti. Avcı, Taşucu’nda da kapasiteyi artırdıklarını ifade etti. Avcı, 4 liman, 14 lojistik terminal ve serbest bölge işletmelerinde GES yatırımlarını devreye aldıklarını bildirdi.
Çin’den tarama gemisi satın aldı
Taşucu Limanı’nda mevcut yaklaşık 11 metrelik draftı ilk etapta 14 metreye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Avcı, bu kapsamda tarama ve kum taşıma gemileri aldıklarını söyledi. Çin’de bulunan yük ve kum taşıma gemisinin 1-2 ay içinde Türkiye’ye getirilmesinin planlandığını, tarama gemisinin de hazır olduğunu aktaran Avcı, bu faaliyetler için CeyMarin adlı ayrı bir şirket kurduklarını açıkladı. Türkiye’de bulunmayan, sert zeminleri de tarayabilen kırıcılı bir makine aldıklarını belirten Avcı, “3 bin 600 metreküplük bir tane gemi aldık” diye konuştu.