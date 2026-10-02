CEY Holding’in liman yatırımında yeni rotası Ege

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Aysel YÜCEL

CEY Holding, jeopolitik ge­rilimlerin küresel deniz ticaretine etkisine rağ­men liman yatırımlarını sürdürü­yor. CEY Holding Başkanı Ali Av­cı, Marmara, Akdeniz ve Karade­niz’deki yatırımlarının ardından Ege’ye yöneldiklerini belirterek, Aliağa ve Nemrut bölgesinde li­man arayışlarının devam ettiğini söyledi. Avcı, “Biz Samsun’u alın­ca baktık ki tek başına olmuyor.

Sistemimizi daha rahat kurabil­memiz için Ege’de, Marmara’da, Akdeniz’de diğer yapılanmaları da tamamlamamız gerekiyor” de­di. Yurt dışındaki yatırım fırsatla­rını da değerlendirdiklerini kay­deden Avcı, kriz dönemlerinde dahi Türkiye’nin lojistik altyapı­sını güçlendirmeyi amaçladıkla­rını söyledi.

Taşucu’na 110 milyon dolarlık yatırım

CEY Holding’in önemli yatı­rımları arasında yer alan Taşucu Limanı’nda ilk etap tamamlandı. Limanı 4 yıl önce devraldıklarını belirten Avcı, bugüne kadar 110 milyon dolar yatırım yaptıklarını, arka sahadaki projelerle toplam tutarın 130-140 milyon dolara ula­şabileceğini söyledi.

Yaklaşık 500 bin metrekarelik liman sahasında 1,3 kilometre yeni rıhtım, 50 bin metrekare depolama alanı ve 60 bin metreküplük deniz ve rıhtım bağlantılı likit terminal yatırımı­nı tamamladıklarını aktaran Avcı, limanın arkasında 340 bin metre­kare lojistik alan ve 714 bin met­rekare sanayi alanı bulunduğunu belirtti. İkinci etapta 330 bin met­rekarelik lojistik tesis yatırımına başlayacaklarını belirten Avcı, bu­nunla bütünleşik 714 bin metreka­relik sanayi alanını da orta vadede değerlendireceklerini söyledi.

Tekirdağ’da ikinci faz 2027’de

CEYPORT Tekirdağ’da ilk faz­daki büyük yatırımın tamamlan­dığını belirten Avcı, ikinci faz ya­tırımlarına 2027’de başlayacak­larını açıkladı. Tarsus’ta 140 bin metrekarelik lojistik merkezi­ni tamamladıklarını aktaran Av­cı, İskenderun’da 180 bin metre­küplük likit terminal yatırımına yıl bitmeden başlayacaklarını ve tesisi 2028’de hizmete alınacağını söyledi. Samsunport, Ceyport Te­kirdağ ve Ceyport Taşucu limanla­rının 2026’nın ilk sekiz ayında ge­çen yılın aynı dönemine göre yüz­de 9,5 büyüdüğünü belirten Avcı, gemi trafiğinin yüzde 3,1 artarak 5 bin 406’ya ulaştığını kaydetti.

Karadeniz’de ticaret gemile­rinin hedef alınmasının Sam­sunport’ta yük ve işlem hacmini daralttığını da söyleyen Avcı, ilk 7 ayda liman faaliyetlerinin cid­di biçimde etkilenmediğini, ancak ağustosta ivme kaybı başladığını ifade etti. “Uluslararası gemilerin Karadeniz’den çekilmesi, arma­törlerimize ait gemilerin de son aylarda uğradığı saldırılar riskleri artırdı” diyen Avcı, ilave tedbirler alınması halinde bölgedeki liman­ların kayıplarını telafi edebilece­ğini düşündüğünü söyledi.

Güneş enerjisinde üretim fazlasını satıyor

CEY Holding’in GES yatırımlarının 10-12 yıl önce başladığını belirten Ali Avcı, Samsun’da kullanılan elektriğin yüzde 56’sını kendilerinin ürettiğini, Tekirdağ’da fazla elektriği devlete sattıklarını kaydetti. Avcı, Taşucu’nda da kapasiteyi artırdıklarını ifade etti. Avcı, 4 liman, 14 lojistik terminal ve serbest bölge işletmelerinde GES yatırımlarını devreye aldıklarını bildirdi.

Çin’den tarama gemisi satın aldı

Taşucu Limanı’nda mevcut yaklaşık 11 metrelik draftı ilk etapta 14 metreye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Avcı, bu kapsamda tarama ve kum taşıma gemileri aldıklarını söyledi. Çin’de bulunan yük ve kum taşıma gemisinin 1-2 ay içinde Türkiye’ye getirilmesinin planlandığını, tarama gemisinin de hazır olduğunu aktaran Avcı, bu faaliyetler için CeyMarin adlı ayrı bir şirket kurduklarını açıkladı. Türkiye’de bulunmayan, sert zeminleri de tarayabilen kırıcılı bir makine aldıklarını belirten Avcı, “3 bin 600 metreküplük bir tane gemi aldık” diye konuştu.