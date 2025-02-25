Chery'den Samsun’a 1,5-2 milyar dolarlık yatırım planı: 25 Bin kişiye istihdam sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Çinli Chery’nin Samsun’da yeni bir üretim tesisi kurmak üzere temel atacağı müjdesini verdi.

Erdoğan, “Çinli bir başka firma da Samsun’da yatırımını yapıyor. Hazırlıklarını tamamladı ve çok kısa zamanda bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz” dedi.

Samsun'da 25 bin kişiye istihdam

Chery’nin Samsun’daki yatırımının 1,5-2 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olması bekleniyor. Fabrikanın 1 milyon 500 bin metrekarelik alana kurulacağı ve ilk etapta 25 bin kişilik bir istihdam yaratılacağı ifade edildi. Yılda 150 bin aracın üretileceği hedefleniyor. Bu gelişme, otomotiv sektöründe istihdamı artıracak ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek.

Türkiye'de üretilen elektrikli araçlar için fırsatlar

CNBC- e Türkçe'den Hazal Ateş'in haberine göre Chery'nin Türkiye'deki yatırımları, Çinli markaların elektrikli ve hibrit araç üretimini hızlandırmasına da olanak tanıyacak. Yerli üretim yapan markaların ilave gümrük vergisinden muaf tutulacağı için fiyatların düşmesi bekleniyor. Chery'nin elektrikli ve hibrit araç modelleri de, uygun fiyat avantajlarıyla dikkat çekecek.

Otomobil tasarım yarışması düzenlenecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, otomobil tasarım alanında çalışacak insan kaynağını belirlemek amacıyla bir yarışma düzenleyecek. İş dünyasının katılımıyla gerçekleştirilecek yarışma, Türkiye'deki otomotiv sektörüne yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor.

BYD’nin Manisa yatırımı devam ediyor

Chery’nin Samsun’daki yatırımı hızla gelişirken, bir diğer Çinli otomobil markası BYD de Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımını sürdürüyor. Geçen yıl 4.4 milyon araç üreten BYD, Manisa’daki fabrikasında yılda 150 bin üretim yapmayı planlıyor. Fabrika, aynı zamanda bir Ar-Ge tesisi de barındıracak.

Yeni yatırımlar Türkiye’yi otomotivde merkezi haline getiriyor

Chery ve BYD'nin yatırımları, Türkiye'yi elektrikli araç üretimi ve inovasyon alanında önemli bir merkez haline getirecek.