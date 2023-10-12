ÇİB, Polonyalı şirketlerle iş birliğini geliştiriyor

Birliğin, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile çok sayıda şirket yetkilisi katıldı.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu, Polonya'nın, Avrupa'nın hızla gelişen ekonomilerinin başında geldiğini belirtti.

Vurdu, Türkiye'nin çelik sektöründe büyük bir potansiyel barındırdığını hatırlatarak, "Sektör 200 ülkeye ihracat yapıyor. Üretim kapasitesi olarak dünyada 8'inci, ihracat potansiyeli olarak dünyada 6'ncı sırada. Ayrıca birçok ürün bazında da lideriz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl, Türkiye'nin tüm ihracatında çelik sektörünün payının yüzde 10 olduğunu kaydeden Vurdu, 2022'de 23 milyar dolarlık ihracat yapıldığının altını çizdi.

Vurdu, bu yıl Macaristan, Romanya, İspanya, Bulgaristan, Belçika, Peru ve Şili'ye ticaret heyetleri yaptıklarını belirterek, Almanya, Slovakya, Mısır ve Tunus gibi ülkelere de heyetlerin organize edileceğini ifade etti.

Varşova'daki etkinliğe 18 Türk firmasından 35 temsilcinin geldiğini kaydeden Vurdu, Polonya'dan çok büyük üreticilerin de bu etkinlikte 145 firmayla kaydolduğunu söyledi.

Ticari iletişim geliştikçe büyüyerek ilerliyor

Polonya-Türk Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) Başkanı Göktürk İplikçioğlu da bu tür etkinliklerin, iki ülke arasındaki ticari iletişim geliştikçe büyüyerek ilerlediğini ifade etti.

İplikçioğlu, her yıl daha fazla katılımlı etkinlikler görmeye başladıklarını vurgulayarak, "Bugün de açılışla birlikte 100'ün üzerinde Polonyalı şirketin geldiğini gördük. Özelikle Polonya tarafının Türkiye ile ticari ilişkilere pozitif bir yaklaşımda bulunması bizi sevindiriyor. Umuyorum ki önümüzdeki sene yapılacak etkinliklerde de aynı katılımları göreceğiz. TÜRKPOL olarak Türkiye ile Polonya arasında köprü kurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.