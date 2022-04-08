ÇİB’de Adnan Aslan yeniden başkan seçildi

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) seçimli Olağan Genel Kurulu’nu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi.

Bir önceki dönemde ÇİB Başkanı olan Adnan Aslan, tek liste olarak girdiği seçimde yeni dönem için de başkan seçildi.

Seçim sonrası konuşan ÇİB Başkanı Adnan Aslan, “Yeni dönemde tekrar başkan seçildiğim için mutluyum. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Sektörümüzü ileriye taşıyacak projelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çelik Sektörü Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bizler de bunun farkındayız. İhracatımızı daha da yukarılara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçim sonucunun tüm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.