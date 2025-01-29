Çiçek sektörü rotasını Japonya pazarına çevirdi: Hedef 600 milyon dolar ithalattan pay almak

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, sektör olarak kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl 80 ülkeye 141 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Yılmaz, 2025 için 150 milyon dolarlık hedef belirlediklerini kaydetti.

Bu yıla daha umutla baktıklarını dile getiren Yılmaz, sektör olarak peyzaj amaçlı meyve fidanlarını yurt dışına göndermekte yaşadıkları sorunu aştıklarını anlattı.

Yılmaz, bu gelişmenin sektörün ihracatını artıracağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl 150 milyon dolarlık ihracatı aşmak istiyoruz. Bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Meyve fidanlarını yurt dışına peyzaj amaçlı gönderimde sıkıntı yaşıyorduk, Tarım ve Oman Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu bu sorun çözüldü. Bunun da ihracata olumlu katkısı olacaktır. Peyzaj amaçlı 20 yaşındaki bir portakal ağacını gönderemiyorduk, örneğin proje 150 bin dolar, sadece 3-5 bin dolarlık kısmı portakal, zeytin ya da incir ağacından oluşuyor. Bunu gönderemediğimiz zaman projeyi tamamen kaybediyoruz. Bu sorun da çözüldü, artık bu tür projeleri rakiplerimize kaptırmayacağız. Sektör için son derece olumlu oldu."

Japonya pazarı için her şey tamam, tek sıkıntı kargo ücreti

İsmail Yılmaz, ihracatı artırmak için bir yandan mevcut pazarlarda bir yandan da alternatif pazarlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Sektör olarak 80 ülkede var olduklarını vurgulayan Yılmaz, bu yıl özellikle Japonya pazarına girmek istediklerini söyledi.

Japonya'nın çiçek ihracatında önemli bir pazar olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya büyük bir pazar, yaklaşık 600 milyon dolarlık bir ithalatı söz konusu. Maalesef bu pazarda biz yokuz. Japonya'ya 2 ay önce bir UR-GE (uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi) projesi gerçekleştirdik. Güzel de kontaklar yakaladık. Japonya'da gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde 13 firmayı buraya getirdik. Çok da memnun kaldılar. İhracat için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl Japonya'ya çiçek göndermek istiyoruz."

Yılmaz, Japonya pazarına da açıldıkları takdirde yıllık 150 milyon dolarlık ihracatın daha da üstüne çıkabileceklerini sözlerine ekledi.