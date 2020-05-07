Çiçekçiler de destek paketine girmek istiyor

07 Mayıs 2020

Fikri CİNOKUR - Hasan COŞKUN - Barış SEDEF

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi ve ihracatı durma noktasına gelen kesme çiçekçiler, sektörün “mücbir sebep” kapsamına alınmasını istiyor. Bu yıl için 125 milyon dolarlık ihracat hedefleyen sektör, koronavirüs salgını nedeniyle rakamın 100 milyon dolara ineceğini düşünüyor.

COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye’nin kesme çiçek ihracatının mart ve nisan ayında yüzde 40 düştüğünü söyleyen Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sezona başlarken mart ayına kadar ihracatta yüzde 15’e yakın artış olduğunu ifade etti. Kesme çiçek sektöründe üretim ve ihracatın durma noktasına geldiğini kaydeden Yılmaz, çiçekçilik sektörünün mutlaka mücbir sebep kapsamına alınmasını istedi. Yılmaz, şöyle konuştu: “Sektör, koronavirüs salgının ekonomiye etkisini azaltmak için açıklanan Ekonomiye Destek Paketi’ndeki desteklerden hiç bir şekilde yararlanamadı. KDV ve diğer vergi beyannameleri ötelenmedi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Çiçek üreticileri ve ihracatçıları bu ekonomik paketlerden yararlanamıyor. Sadece çiçek esnafı bu düzenlemelerden yararlanıyor.”

Sektörün 100 bine yakın kişiyi istihdam ettiğini anımsatan Yılmaz, semt pazarlarında çiçek satışının da yasak olduğuna dikkat çekerek bu yasağının kaldırılmasını istedi. İsmail Yılmaz, şunları söyledi: “Şu anda iç pazarda da bir hareket yok. Dünya çiçek borsası çöktü. Çiçekçilik sektörü durdu. Zirai karantina ücretleri de son yıllarda enflasyonun 2-3 katı arttı. Böyle olunca karanfil seraları söküldü. 6 bin dekar karanfil serasından 4 bin dekarı gitti. Masraflar artıyor. Çiçekçilik sektörü koronavirüs tazminatı bekliyor. Destek verilmemesi halinde toparlanma süreci uzun zaman alacak. Sektör çok zor durumda. Salgın süreci daha da uzarsa çiçek sektörü ayağa kalkamaz. Destek verilmez ise sektörün zararı en az 1 milyar lirayı geçer.”

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİNİN UMUDU YEREL YÖNETİMLERDE



● Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya’da dış mekan süs bitkileri sektörünün kısa sürede toparlanabilmesinin yerel yönetimlere ve inşaat sektörünün desteğine bağlı olduğunu söyledi. Türkiye’de en fazla dış mekan süs bitkileri üreten Sakarya’da 500’den fazla üreticinin faaliyet gösterdiğini de hatırlatan Altuğ, 1 milyon dolara ulaşan ihracatı artırmanın da ancak yeni dış pazarlara ulaşmakla mümkün olacağını dile getirdi. Uygun şartlar nedeniyle dış mekan süs bitkileri üretiminin son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğine de dikkat çeken Altuğ, şunları söyledi: “Bu sayede önceleri yurtdışından yüksek maliyetlerle ithal ettiğimiz fidanları ilimizde üretmeye ve hatta ihraç etmeye başladık. Ancak 2018’de başlayan ekonomik daralma ve bugün yaşadığımız salgın nedeniyle dış mekan süs bitkileri sektöründe de pazar iyice daraldı. Sektörün en büyük tedarikçileri belediyeler ve inşaat sektörüdür. Üreticilerimiz virüs sonrası umutlarını belediyelere ve inşaat sektörüne bağladı.”



TARSİM, KORONAVİRÜS ZARARIMIZI KARŞILASIN"



● Süs bitkilerinin bekletilmesi, saklanması veya pazar şartları uygun olduğunda tekrar satışa sunulması gibi bir imkanının olmadığına dikkat çeken Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Ahmet Dündar; Mersin, Antalya, Adana’da üretilen çiçeklerin erken açma tarihiyle koronavirüsün yayılma tarihinin çakıştığını, bu yüzden ürünlerin satılamadığını söyledi. Sektörün ihracat hacminin yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu belirten Dündar, “Şu an özellikle kesme çiçeklerde, ağaç, çalı ve bodur bitki türlerinde ne iç ne de dış piyasada herhangi bir hareketlilik yok. Üreticilerin zararı 1 milyar lira civarında” dedi. Üreticilerin bankadan kredi çekip yetiştirdiği ürünü satarak bu kredileri ödediğine vurgu yapan Dündar, talep ettikleri desteklerle ilgili şunları söyledi. “Zarar eden üreticilerimizin Ziraat Bankası kredileri faizsiz bir yıl ertelensin. Üreticilere beş yıllık, destek paketleri verilsin. Ayrıca koronavirüs biyolojik bir afet olduğu için TARSİM’den de zararımızın karşılanmasını talep ediyoruz.”