"Çiçekçiler zararına ihracat yapıyor"

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçı Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, dünya ekonomilerini durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik destek paketlerinin hiçbirinde ne süs bitkileri ve kesme çiçek ne de tarım sektörünün yer aldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'koronavirüs tazminatı' talebinde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle ülke sınırlarının kapatılmasıyla çiçek üreticilerinin zarar gördüğünü ve zor durumda kaldıklarına dikkat çekti. Yılmaz, şunları kaydetti:

''Çiçek üretici ve ihracatçılarının stok yapma şansı yok. Seralardaki çiçekler ya çöpe atıldı ya da seralardan söküldü. Çiçek üreticisi ve ihracatçısı 2020 yılında tam para kazanma dönemiydi. Ancak koronavirüs salgınına yakalandık. Çiçek serada kaldı ya da çöpe atıldı.''

Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin açıkladığı ekonomik destek paketlerin hiçbirinde sektörün yer almadığını ifade eden Yılmaz, ''Para kazanamayan üretici ve ihracatçı yeni yatırım yapamayacak durumda. Şu anda elinde para olmayan üretici ve ihracatçının Ziraat Bankası ve Eximbank kredileri 3-6 ay değil en az 3 yıl ötelenmeli.'' dedi.

Bakan Albayrak'a sektörün sorunlarını anlattıklarını vurgulayan ve sektöre mutlaka destek verilmesi gerektiğini belirten İsmail Yılmaz, taleplerini şöyle sıraladı:

''Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sektör adına 'Koronavirüs Tazminatı' istedik. Hava kargo desteği istedik. Çünkü hava kargo maliyetleri 2-3 kat arttı. Karada da maliyetlerimiz yüzde 25-30 artış gösterdi. Üreticinin elinde borçlarını ödeyecek para yok. Çiçekler mart ve mayıs ayı sonuna kadar tarla ve seradaydı. Ya sökülüp atıldı ya da nakit akışını bozmamak için 3'te bir zararına ihraç ediliyor.''